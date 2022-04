Clôture Paris : en légère hausse mais sous les 6.700 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a repris timidement 0,37% à 6.684 points ce vendredi après deux séances précédentes de baisse. Le rapport sur l'emploi américain annoncé ce jour est ressorti assez neutre, dans le sens où il ne modifie pas la trajectoire de la politique monétaire de la Fed et confirme la reprise économique américaine. D'après le Département américain au Travail ce vendredi, les créations de postes non-agricoles aux Etats-Unis pour le mois de mars 2022 sont ressorties au nombre de 431.000, contre 490.000 de consensus de marché. Le taux de chômage a néanmoins reculé à 3,6%, contre 3,7% de consensus et 3,8% un mois auparavant.

L'inflation dans la zone euro a inscrit un nouveau record en mars avec une hausse de 7,5% en rythme annuel pour l'ICPH après +5,9% en février. Des niveaux qui renforcent encore la perspective d'une hausse des taux directeurs de la BCE dès cette année.

Les marchés ont un peu repris espoir dans une solution diplomatique au conflit russo-ukrainien. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a en effet évoqué aujourd'hui des progrès dans les négociations avec l'Ukraine. Lavrov ajoute que le Kremlin prépare sa réponse aux propositions de Kiev. Il précise que les pourparlers vont se poursuivre et se félicite d'une attitude ukrainienne jugée beaucoup plus "compréhensive" sur la question de la Crimée, annexée par la Russie en 2014, et du Donbass, où Moscou a reconnu l'indépendance des républiques autoproclamées de Donetsk et Louhansk. En outre, les troupes russes auraient commencé à se retirer de la région de Kiev et de celle voisine de Tchernihiv, ont affirmé les gouverneurs de ces deux régions, cités par Reuters.

VALEURS EN HAUSSE

* Renault progresse de 0,8% à 24 euros et Stellantis est stable. Les immatriculations de voitures neuves en France ont diminué de 19,53% en rythme annuel en mars, selon les données communiquées vendredi par la Plateforme automobile (PFA). Il s'est immatriculé 147.079 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA, dans un marché ralenti par les pénuries de puces électroniques et la guerre en Ukraine. Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont chuté le mois dernier de 29,62% par rapport à un an plus tôt. Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France décliner de 15,11% en rythme annuel en mars.

* L'Oréal reprend 1% ce vendredi à 367,7 euros, alors que le broker Morgan Stanley vise désormais un cours de 385 euros, contre 395 euros auparavant.

* Atari (+4% à 0,18 euro) est parvenu à lever 12,5 ME avec son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 15 mars 2022. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment C) intervenaient ce vendredi.

* Sanofi gagne 1,8% à 94,1 euros. Le premier jour de cotation d'EUROAPI, filiale de Sanofi spécialisée dans les principes actifs de médicaments, est prévu le 6 mai prochain, sous réserve de l'approbation de la distribution par l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 3 mai. La parité de Distribution sera d'1 action EUROAPI pour 23 actions Sanofi.

VALEURS EN BAISSE

* Sodexo chute de presque 10% à 66,8 euros. Le groupe a prévenu que sa croissance interne du chiffre d'affaires pour l'exercice 2021-2022 devrait se situer autour du bas de la fourchette de +15% à +18%, communiquée en octobre 2021. La prévision de marge d'exploitation pour l'exercice 2022 proche de 5% à taux constants est maintenue.

* Worldline (-0,4% à 39,3 euros) a bouclé l'acquisition d'une participation de contrôle des activités de services aux marchands d'ANZ et la création d'une coentreprise contrôlée à 51% par Worldline pour gérer et développer les services aux marchands en Australie avec la banque ANZ, l'une des plus grandes banques d'Asie-Pacifique et le troisième acquéreur en Australie, avec environ 20% de parts de marché sur les volumes de transactions opérés en Australie.

* Navya perd 3% à 1,7 euro après avoir dévoilé ses comptes 2021. Le résultat opérationnel courant et le résultat net s'établissent respectivement à -21,8 ME et -24 ME contre -19,4 ME et -23,7 ME en 2020. Au 31 décembre 2021, Navya disposait d'une trésorerie de 15,7 ME, contre 28 ME à fin 2020.