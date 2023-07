Clôture Paris : en légère hausse en attendant les premiers comptes semestriels

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a repris timidement 0,45% à 7.143 points ce lundi en clôture après avoir abandonné près de 4% la semaine dernière.

La saison des publications de résultats semestriels va commencer aux Etats-Unis d'ici quelques jours... Jeudi, Delta Air Lines et Pepsico lanceront cette nouvelle saison de publications, suivis dès le lendemain par plusieurs grandes institutions financières vendredi : JP Morgan, BlackRock, Citigroup et Wells Fargo. "Le consensus s'attend à une baisse de 9% sur un an des bénéfices par action du S&P-500, en raison d'une croissance stable des ventes et d'une compression des marges", estiment les analystes de Goldman Sachs.

Sur le front macro, la semaine sera marquée par la publication de l'indice des prix à la consommation de juin mercredi (consensus : +0,3% sur un mois et +3,1% sur un an contre +4% en mai). Les investisseurs continuent très largement d'anticiper une hausse des taux de la Fed de 25 points de base à la fin du mois, ce qui porterait les feds funds dans une fourchette de 5,25%-5,5%.

L'euro monte vers les 1,10/$ ce soir, tandis que le pétrole grimpe sur les 78$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Nanobiotix s'envole de 39%. La biotech a annoncé la signature d'un accord de licence globale, de co-développement et de commercialisation avec Janssen Pharmaceutica NV (Janssen), une entité du groupe Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, pour le produit-candidat NBTXR3, potentiel radioenhancer first-in-class. Nanobiotix recevra un soutien financier et opérationnel à court terme d'une valeur pouvant atteindre 60 millions de dollars. Cette somme comprend un paiement initial de 30 millions de dollars, ainsi qu'un support opérationnel aux activités réglementaires et de développement de l'étude NANORAY-312 d'une valeur pouvant atteindre 30 millions de dollars, que Janssen pourra fournir à sa seule discrétion.

LNA Santé monte de 5% avec GTT et Aramis

Claranova : 4,5% suivi de Verimatrix

Seb : +3,5% avec Lagardère (+2,8%) et Fermentalg

SES Imagotag remonte encore de 3,4%. Comme lors de la première attaque de Gotham City Research, le 22 juin dernier, la direction de SES Imagotag a publié un communiqué à la suite de la deuxième salve d'accusations à son encontre tombée vendredi matin. Des "accusations fausses et délibérément trompeuses", selon la société qui parle aussi de "nombreuses et grossières inexactitudes qui ont pour seule fin de manipuler et tirer profit d'une éventuelle baisse du cours de l'action."

Waga : +2,5% suivi de Innate, Ubisoft, Showroomprivé

Teract : +2% suivi de Air Liquide, Altamir

Air France KLM : +1,5% avec Safran, Eramet

Airbus gagne 0,7%. Ce lundi a été inaugurée à Blagnac la nouvelle ligne d'assemblage finale de la famille A320 en présence de plusieurs ministres... Cette nouvelle ligne d'assemblage, fortement numérisée et automatisée, est située dans l'ancien hall d'assemblage des A380 et emploiera à terme près de 700 personnes. Annoncée en 2022, elle livrera ses premiers avions en 2024. Elle permettra, avec les autres lignes d'assemblage final de la famille A320 à Hambourg (Allemagne), Tianjin (Chine) et Mobile (Etats-Unis), de répondre à la forte demande pour ce type d'appareil.

TotalEnergies (+0,2%) renforce son partenariat avec Sonatrach. A l'occasion de la rencontre le 9 juillet à Alger entre Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, et Toufik Hakkar, Président-directeur général de Sonatrach, plusieurs accords ont été signés pour renforcer la coopération entre les deux entreprises dans la production de gaz naturel en Algérie, dans la livraison de gaz naturel liquéfié (GNL) à l'Europe, ainsi que dans le développement en Algérie des énergies renouvelables.

VALEURS EN BAISSE

Casino (-3,7%) a annoncé que 3F Holding, le véhicule d'investissement du trio Moez-Alexandre Zouari, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, avait étendu au 10 juillet, la durée de validité de son offre déposée le 4 juillet dernier...

Cie des Alpes recule de 2,8% avec Nacon et MdM

Rallye : -2% avec Catana, Guillemot et TFF

Vicat : -1% avec Ose, Manitou, Séché, Engie, Chargeurs, OVH, BIgBen, Worldline