Clôture Paris : en légère hausse avec le pétrole

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est resté dans le vert après son gain de 0,90% hier, mais a limité sa hausse à 0,14% à 7.088 points en clôture après être monté jusqu'à 7.154 points en début de séance. La tendance est surtout soutenue par le secteur pétrolier après une nette remontée des cours du baril depuis hier après-midi sur les 79$ le brent.

L'accalmie se confirme progressivement dans le secteur bancaire, après le projet de rachat des actifs de Silicon Valley Bank (SVB) par First Citizens BancShares. Michael Barr, vice-président de la Fed, a assuré ce mardi que le système bancaire était "solide et résilient" et que l'argent des déposants était bien en sécurité, selon ses déclarations devant le Sénat américain. De même, Martin Gruenberg, président de la FDIC, l'autorité fédérale de garantie des dépôts bancaires, estime pour sa part que le système financier américain est "sain" et que la plupart des banques ne constatent pas de sortie significative de fonds de la part de leurs clients...

Dans ce contexte, la politique monétaire de la Fed continue de poser question et les avis demeurent partagés à propos de la prochaine réunion du 3 mai : Selon l'outil FedWatch du CME Group, les probabilités de voir la Fed devrait laisser ses taux inchangés entre 4,75 et 5% sont proches de 50%, ce qui signifierait alors que le cycle de relèvement des taux est peut-être déjà terminé. Sur les devises, l'euro remonte sur les 1,0840/$.

VALEURS EN HAUSSE

Haulotte gagne 7%. Alexandre Saubot, le patron du spécialiste des matériels d'élévation de personnes et de charges a finalement renoncé à se battre pour prendre la tête du Medef : "j'ai décidé de ne pas me porter candidat à la présidence du Medef. Les enjeux de souveraineté et de réindustrialisation de notre pays sont ma principale préoccupation. Je vais continuer à m'y consacrer pleinement", explique le directeur général d'Haulotte, dans un message adressé aux "Echos".

Esso : +6,5% suivi de Verimatrix (+4,6%) avec CGG (+3,7%) et Fermentalg, Assystem, Schlumberger

Atos : +2,5% avec LNA, Faurecia

TotalEnergies remonte de 2,5%, alors que le baril de Brent retrouve les 79 dollars. Sur le plan opérationnel, un différend juridique entre l'Irak, sa région semi-autonome du Kurdistan et la Turquie a interrompu des flux d'environ 450.000 barils par jour en provenance du port de Ceyhan. L'équivalent de 0,5% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Le vice-Premier ministre russe Alexander Novak a par ailleurs déclaré que Moscou était sur le point d'atteindre son objectif de réduire la production de brut de 500.000 barils par jour, à environ 9,5 millions de bpj.

Vallourec : +1,5% avec LFE, Sanofi, Cegedim, Getlink, Carrefour, SMCP

Alstom : +1,5% avec Verallia, Saint-Gobain, Valeo, Mersen, Veolia

Quadient (+1,1%) a généré sur son exercice 2022 un chiffre d'affaires de 1.081 ME, en hausse de 5,6% en données publiées et en croissance organique de 1,4%. Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une croissance organique de 3,1% sur l'ensemble de l'année et représentent 69% du chiffre d'affaires du Groupe. L'EBIT courant a atteint 150 ME, en hausse de 2,2% en données publiées et en baisse organique de 4,8%. La marge d'EBIT courant se tasse à 13,9% après 14,3% en 2021. Le résultat net part du Groupe s'élève à 13 ME (88 ME en 2021), après prise en compte de 70 ME de charges exceptionnelles non monétaires, liées essentiellement à la perte de valeur constatée sur des écarts d'acquisition et à des dépréciations d'actifs immobiliers. La croissance organique du chiffre d'affaires 2023 est attendue à environ 3% grâce à la tendance positive enregistrée par la base de revenus récurrents annuels de l'activité Intelligent Communication Automation. La croissance organique du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions 2023 est attendue à environ 10%.

VALEURS EN BAISSE

Balyo plonge de 22% au lendemain de la publication de résultats annuels fortement dégradés. Dans un contexte inflationniste et marqué par la pénurie de certains composants électroniques, le spécialiste des solutions robotisées pour les chariots de manutention a creusé sa parte opérationnelle à -4,5 ME, contre -1,5 ME en 2021, pour des revenus en croissance de 11% à 24,1 ME. Le taux de marge brute a atteint 43% contre 46% en 2021 alors que ce taux était de 35% à l'issue du premier semestre 2022. Avec une trésorerie disponible de 8,2 ME au 31 décembre 2022, Balyo étudie plusieurs options stratégiques et de financement additionnel, afin d'étendre son horizon de trésorerie pour financer le développement de ses activités et notamment, la croissance de ses ventes directes.

Graines Voltz (-18%) anticipe désormais une activité en recul, à périmètre constant, sur son exercice 2022-2023. De ce fait, le groupe table sur une stabilité de son activité, à périmètre courant (c'est-à-dire en incluant le chiffre d'affaires d'André Briant Jeunes Plants sur les 5 premiers mois de l'exercice), pour l'exercice en cours, alors qu'il prévoyait, dans sa dernière communication, une croissance de son activité de 5 à 10%.

Nouveau plus bas pour Orpea sous les 2 euros (-7,6%) avant la recapitalisation qui doit notamment permettre de convertir 3,8 milliards d'euros de dette en actions nouvelles.

Prodways : -7% avec Nanobiotix (-6%), Waga (-5%)

Inventiva : -4,5% avec Equasens, Nicox, Remy Cointreau (-3,5%) et BigBen

Guillemot : -3% avec Nacon, STM, McPhy

Argan : -2,5% avec Ose, Icade, DS, Korian, Essilor

SoiTec : -2% suivi de Pxel, JC Decaux, OVH, Chargeurs, FNACDarty

Ubisoft : -1,5% avec Bastide, Gecina, Lagardère, Publicis, Bic