Clôture Paris : en légère hausse...

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris est restée proche de ses records mardi, le CAC40 s'affichant en légère hausse de 0,08% en clôture à 7.574 points. La décrue de l'inflation se confirme en zone euro, alors que le taux d'inflation annuel de la région a été confirmé ce matin à 2,4% par Eurostat, contre 2,9% en octobre. Un an auparavant, il était de 10,1%. L'inflation annuelle 'core', la plus surveillée par la BCE, s'établit à 3,6% en novembre, contre 4,2% le mois précédent...

Trois membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), dont Bostjan Vasle, ont cependant jugé hier "prématuré" d'évoquer une baisse des taux. Ce dernier estime en outre que la forte détente actuelle sur le marché obligataire pourrait être contre-productive, conduisant à un cycle prolongé de taux élevés pour ramener l'inflation à 2%. De quoi légitimer une pause dans le rallye haussier des marchés actions en Europe...

La Banque centrale européenne (BCE) devrait baisser ses taux "à un moment" en 2024 après les avoir laissés à un plateau, le temps de constater que ses précédentes hausses ont bien produit leurs effets sur l'inflation, a déclaré François Villeroy de Galhau. "Entre la hausse des taux, qui, sauf surprise, est terminée, et la baisse, qui devrait intervenir à un moment donné en 2024, il y a un plateau", a souligné le gouverneur de la Banque de France sur 'France Inter'.

L'euro se rapproche des 1,10/$ ce soir, tandis que le pétrole remonte à 79,35$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Innate Pharma grimpe de 5%. Innate Pharma et Sanofi (+0,3%) ont annoncé que le groupe Sanofi avait levé son option de licence pour un programme de NK Cell Engager dans les tumeurs solides, issu de la plateforme ANKET(R) (Antibody-based NK Cell Engager Therapeutics) d'Innate Pharma, conformément aux termes de l'accord de licence conclu en décembre 2022. Suite à une période de collaboration de recherche, Sanofi sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits. Sanofi conserve une option de licence pour une cible additionnelle ANKET(R) conformément à l'accord de licence. Dans le cadre de l'accord de licence conclu en décembre 2022, Innate recevra un paiement de 15 millions d'euros pour la levée de cette option.

Virbac bondit de 12%, les investisseurs saluant le relèvement des objectifs annuels... Compte tenu de "l'important rebond des ventes" observé sur le troisième trimestre et qui se poursuit au quatrième trimestre, d'une marge sur coût de production plus importante qu'attendue ainsi que du décalage de certaines dépenses en particulier de R&D (augmentation du ratio de dépenses R&D sur chiffre d'affaires de seulement 0,5 point environ par rapport à 2022), le groupe s'attend désormais à réaliser une croissance organique autour de 4% contre 2 à 4% précédemment. La marge opérationnelle ajustée est, elle, anticipée à environ 15% contre 13,5 à 14,5% jusqu'ici. Par ailleurs, à taux de change constants, la position de cash net à fin décembre 2023 devrait s'améliorer de près de 50 ME par rapport à la même position à fin décembre 2022, hors acquisitions et impact du plan de rachat d'actions. En 2024, le groupe envisage à ce stade une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants située entre 4 et 6% et un ratio de résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions (Ebit ajusté) sur chiffre d'affaires autour de 15% à taux de change constants.

Worldline remonte de presque 6,6%. Bryan Garnier a relevé à 'neutre' sa recommandation en visant 19 euros.

Vetoquinol : -6% suivi de SMCP (-5%), Innate, AB Science

Séché : -4,5% suivi de LFE, Antin, Assystem

Air France KLM : +3,5% avec Vallourec, SES, Mercialys, Thermador, Verallia

Equasens : +2,5% avec Eurazeo, Clariane, Eurofins, Nexans

STEF : +2% avec TFF, Eramet, Carrefour,

M6 : +1,5% avec Alstom, Neoen, Alten

VALEURS EN BAISSE

Casino retombe de 8%. Après avoir bondi de près de 10% en début de séance, le titre du distributeur chute désormais de 7% à 0,73 euro après avoir été suspendu lundi. Le groupe stéphanois a annoncé la cession de la quasi-totalité de son parc d'hyper et supermarchés à Intermarché et Auchan sur la base d'une valeur d'entreprise fixe de 1,35 milliards d'euros (hors immobilier). La transaction porte sur 313 magasins, qui ont généré un chiffre d'affaires total de 3,6 milliards d'euros en 2022. L'ensemble des salariés des magasins transférés seraient repris par le Groupement Les Mousquetaires et Auchan. Les produits de l'opération permettront de soutenir la restructuration financière envisagée, l'investissement dans le périmètre maintenu, et l'accompagnement social pour les salariés concernés.

Fermentalg : -3,5% suivi de Genfit (-2,8%) avec Genfit (-2,8%) et Showroomprivé

Teract : -2,5% avec Waga, Catana

Legrand abandonne 1,7%. UBS a dégradé le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment à 'vendre' tout en ramenant sa cible de 108 à 82 euros. La banque évoque un potentiel de croissance limité, des risques cycliques et une valorisation exigeante.

Cegedim : -1,4% suivi de Solocal, Legrand

Esso : -1% avec Nacon, Elior, Atos, Stellantis, SG, Capgemini

ArcelorMittal (inchangé). Oddo BHF ('surperformer') revient sur le dossier alors que US Steel va finalement être racheté par Nippon Steel. Le groupe devient ainsi le 3ème producteur mondial d'acier en combinant les 14 Mt de US Steel aux 44 Mt existants et se rapproche du no2 ArcelorMittal avec 69 Mt. Le broker estime que le marché a été soulagé hier de ne pas voir ArcelorMittal aller au bout du deal US Steel. Le groupe avait indiqué qu'il restait engagé à maintenir les rachats d'actions à hauteur de 50% de son free cash-flow et à conserver un rating investment grade. Toutefois, une acquisition pour 14,9 Mds$, en ligne avec le montant payé par Nippon Steel, aurait sans doute mis à mal au moins un voire les deux de ces objectifs.