Clôture Paris : en légère hausse

Difficile de parler de rebond ! Après un début de semaine sous pression hier après l'interruption du gazoduc Nord Stream 1, le CAC40 a repris timidement 0,19% ce mardi, juste au-dessus de 6.100 points à 6.104 points en clôture. Peu de hausses significatives ont été observées dans le palmarès malgré une certaine accalmie sur les prix de l'énergie... Le baril de pétrole est ainsi orienté à la baisse et efface sa hausse de la veille sous les 93 dollars le Brent, tandis que le gaz naturel revient à 220 euros par MWh.

Les cours de l'énergie effacent ainsi une partie de leurs gains récents, secoués par les inquiétudes sur la demande mondiale dans un contexte de risque accru de récession... L'Opep+ a finalement décidé de réduire sa production de 100.000 barils par jour le mois prochain, ramenant ses approvisionnements aux niveaux d'août. Il y a tout juste un mois, le cartel avait à l'inverse augmenté sa production de 100.000 bj, répondant symboliquement à la demande de la Maison Blanche qui souhaitait une hausse de l'offre de brut pour faire baisser les prix. Mais les craintes du moment portent bien sur la demande sur fond d'envolée de l'inflation et de nouvelles multiples restrictions en Chine pour faire face à la crise sanitaire.

Sur les devises, l'euro campe sur les 0,99/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

TotalEnergies EP Gabon (+16%) a annoncé hier la convocation d'une assemblée générale mixte, à titre exceptionnel, le vendredi 23 septembre 2022. "Compte tenu de la solidité du bilan de la société et de la trésorerie disponible", le conseil d'administration de TotalEnergies EP Gabon a décidé de proposer la distribution d'un dividende de 55,56$ par action, soit 250 millions de dollars pour l'ensemble des actionnaires. TotalEnergies EP Gabon est détenu à 58,28% par TotalEnergies, 25% par la République Gabonaise et 16,72% par le public.

DBV : +10% avec Aramis (+7%) et Navya (+6%) suivi de Genomic

Lanson-BCC grimpe de 4,3% au lendemain de son point semestriel. Le spécialiste du champagne a réalisé sur les six premiers mois de l'exercice un résultat opérationnel de 15,08 ME, contre 8,57 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires consolidé de 115,02 ME, en progression de 16%.

Antin : +4% avec Poxel, Linedata

Wavestone : +3,5% avec Abivax, Faurecia, Worldline

Genfit : +2% suivi d'Alstom, Ipsen et MdM

Publicis : +2% avec Holcim, Saint-Gobain, Renault et Valneva

Chargeurs : +1,5% avec Kering, Transgene, Savencia, Valeo, Mersen, SQLI, Hermès

Stellantis : +1% avec Rallye

VALEURS EN BAISSE

CGG : -6% suivi de Vallourec (-5,5%) avec Maurel & Prom (-4%) dans le sillage du pétrole

SergeFerrari Group perd 4,5% malgré une publication d'assez bonne facture. La société a vu son résultat opérationnel semestriel atteindre 15,9 ME en comparaison de 14 ME au premier semestre 2021, pour des revenus de 170 ME, en progression de +17,5% à périmètre et change courants et de +15,9% à périmètre et change constants. Le groupe rappelle avoir atténué l'impact de l'augmentation des matières premières en répercutant pour partie la hausse de ses coûts sur ses prix de vente et a poursuivi une gestion rigoureuse de ses charges de structure. Le management a confirmé viser un chiffre d'affaires consolidé de 335 millions d'euros en 2022 et restera particulièrement vigilant quant à la disponibilité et à l'évolution des prix des sources d'énergie au cours des prochains mois.

P&V : -3% avec Haulotte, Nicox, McPhy et GTT (-2,5%)

Voltalia : -2% avec Getlink, Bonduelle

STEF : -1,5% suivi de Atos, Aubay, Bastide, TechnipEnergies et Remy Cointreau