Clôture Paris : en légère hausse...

Clôture Paris : en légère hausse...









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le palmarès de la bourse de Paris est resté calme en ce début de semaine et de mois de juillet. Le CAC40 gagne 0,22% à 6.567 points en clôture, alors que la fermeture des marchés américains a limité les initiatives. Rappelons que les trois principaux indices boursiers américains avaient fini vendredi en terrain record, à la veille d'un week-end de trois jours pour Independence Day aux Etats-Unis, le 4 juillet... La fête tombe un dimanche cette année, mais selon la tradition, le lundi suivant est férié. Vendredi, les investisseurs ont salué l'annonce de 850.000 créations d'emplois en juin aux Etats-Unis, un chiffre bien plus élevé que les attentes des économistes...

ECO ET DEVISES

Parmi les indicateurs marquants du jour, l'activité dans le secteur des services en Chine a fortement ralenti en juin pour atteindre un creux de 14 mois, montrent lundi les résultats d'une enquête privée, la recrudescence de la pandémie dans le sud du pays alimentant les préoccupations sur un essoufflement de la deuxième plus grande économie du monde.

L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit est tombé à 50,3 en juin, au plus bas depuis avril 2020, contre 55,1 en mai. Il se maintient de peu au dessus de la barre des 50, qui sépare la croissance de la contraction de l'activité...

Le sous-indice des nouvelles commandes a baissé à 50,5 en juin, également un plus bas de 14 mois. Les entreprises du secteur ont réduit leurs effectifs pour la première fois en quatre mois en raison du ralentissement de la demande.

La résurgence de la pandémie, avec le variant Delta, dans la province exportatrice du Guangdong en mai et juin ainsi que l'imposition de restrictions sanitaires ont pesé sur l'activité...

Sur les devises, l'euro pointe à 1,1865/$. Le pétrole reste ferme sous les 77£ le brent. Les pays producteurs de pétrole réunis au sein de l'Opep+ ont repris ce lundi des discussions pour tenter de parvenir à un consensus sur la production après le rejet par les Emirats arabes unis d'un projet de relèvement de l'offre jusqu'à la fin 2022...

VALEURS EN HAUSSE

Nanobiotix : +7% suivi de Xilam (+6%) et de Devoteam

Genfit : +5% avec Fermentalg et Atari

GenSight Biologics (+4%) a annoncé que l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) avait accordé une Autorisation Temporaire d'Utilisation de Cohorte (ATUc) pour LUMEVOQ dans le traitement de la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL) causée par un gène ND4 muté.

Rothschild : +4% avec AB Science, Altarea

Innate : +3,5% avec Vilmorin, Coface

SMCP : +2,7% suivi de Eramet, Plastic Omnium

SG : +2,5% en compagnie de BNP Pariba, Accor, Air France KLM

Aperam progresse de 2,2%. Le flux acheteur sur le groupe sidérurgique est alimenté par une note d'Oddo BHF qui a revalorisé le dossier de 56 à 60 euros ('surperformer').

SES : +2% suivi de Derichebourg, Alstom

Stellantis : +1,5% avec Crédit Agricole, Iliad, Vicat, Nacon

VALEURS EN BAISSE

Latecoere : -6% avec McPhy (-3,5%), Lagardère (-3%) et Vallourec

DBV : -2,5% suivi de Bastide

Nexity : -1,5% suivi de Aramis, Believe, Safran et Plastivaloire

EDF recule de 1,5% en ce début de semaine, à nouveau plombé par les lentes et difficiles négociations entre la France et la Commission européenne autour du projet de nouvelle régulation du parc nucléaire français et de réorganisation du groupe énergétique. Bruno Le Maire a déclaré hier qu'il serait difficile pour le pays d'accepter les demandes actuelles de Bruxelles : "cela me paraît très compliqué d'expliquer aux Français que nous allons céder aux demandes de la Commission européenne qui souhaite, dans le fond, qu'EDF ne soit plus une seule entreprise unique produisant différentes formes de l'électricité, mais une somme d'entités qui auraient des relations très distendues, voire plus de relations du tout les unes entre les autres", a indiqué le ministre de l'économie et des finances sur 'LCI'. "Je ne laisserai pas la Commission européenne démanteler EDF".

M6 : -1% avec Orpea, Sanofi et Aubay

FDJ cède 0,5%. La Deutsche Bank a ajusté sa cible de 44 à 47 euros ('conserver').