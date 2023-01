Clôture Paris : en légère baisse de 0,55%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les prises de bénéfices l'ont emporté ce mardi après plus de 6% de gagné depuis le début de l'année 2023. Une performance d'autant plus remarquable que Wall Street se retrouve à la traîne depuis le début d'année. La baisse du jour se limite à 0,55% sur le CAC40 de retour à 6.869 points.

Jerome Powell, le patron de la Fed, qui s'exprimait dans le cadre du symposium annuel de la Banque de Suède ce mardi, a affirmé que la banque centrale US devait "se concentrer sur ses objectifs". Elle n'utilisera donc pas ses outils pour promouvoir "une économie plus verte"... En revanche, le grand timonier de la Fed a indiqué qu'il ne commenterait pas les perspectives américaines actuelles, économiques ou monétaires. Powell a simplement déclaré que la Fed était "fermement déterminée à réduire l'inflation, même si les hausses des taux d'intérêt pourraient alimenter un retour de bâton politique". Powell souligne que la stabilité des prix est la base d'une économie saine et fournit au public des bénéfices incommensurables avec le temps. "Mais restaurer la stabilité des prix lorsque l'inflation est élevée peut demander des mesures qui ne sont pas populaires à court terme, alors que nous remontons les taux", a ajouté J. Powell.

Notons que Jamie Dimon, le directeur général de JP Morgan, a quant à lui estimé que la Fed pourrait devoir relever ses taux au-delà des 5% actuellement attendus, même s'il reste en faveur d'une pause pour observer le plein impact des actions déjà opérées l'an dernier...

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse de taux de 25 points de base le 1er février, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, se situe à 78%, ce qui porterait le taux des fonds fédéraux entre 4,5 et 4,75%.

Enfin, la Banque mondiale a abaissé de son côté ses prévisions de croissance pour 2023, à des niveaux proches de la récession pour de nombreux pays.

Le rendez-vous économique marquant de la semaine pour les marchés sera celui de l'inflation US jeudi. L'indice des prix à la consommation du mois de décembre est attendu stable en comparaison du mois antérieur et en hausse de 6,5% sur un an (consensus FactSet), contre 7,1% un mois avant. Hors alimentation et énergie, le CPI est anticipé en progression de 0,3% par rapport au mois antérieur et de 5,7% en comparaison de l'an dernier... L'euro campe ce soir au-dessus des 1,07/$ et le pétrole reste sous les 80$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Orpea reprend 7% au lendemain d'un bond de 7%. L'agitation reste forte autour de l'exploitant de maisons de retraite et de sa restructuration. Selon nos confrères des 'Echos', la Caisse des Dépôts et les investisseurs institutionnels dans son sillage (mutualistes et/ou assureurs) "sont prêts à apporter au moins la majorité du milliard et demi d'euros espéré par le groupe", en échange d'environ la moitié du tour de table et de la majorité au sein du Conseil d'administration. Le quotidien précise que la CDC et ses partenaires "prévoient de demander une dérogation à l'Autorité des marchés financiers pour ne pas avoir à déclencher d'OPA". Resterait un gros problème à régler : trouver un accord avec les créanciers avec lesquels Orpea a accepté d'ouvrir des négociations.

Transgene : +7% avec Metabolic, Balyo (+5%) et Moncey (+4%) avec SES Imagotag

Malmené hier après une dégradation de Citi, Renault remonte de 2,2%. Le constructeur a signé un partenariat stratégique sur les moteurs diesel à faibles émissions avec Punch Torino. Selon les termes de cet accord, Punch pourra acheter, utiliser et vendre les moteurs diesel 4 cylindres actuels et futurs de Renault. Goldman Sachs a par ailleurs revalorisé le dossier de 33 à 38 euros tout en restant à 'neutre'.

Accor gagne 2,5%. Morgan Stanley a relevé son objectif de 31 à 34 euros ('pondération en ligne').

Worldline : +1,5% avec GTT, Robertet, Ipsen, BioMerieux, Exclusive Network

CGG gagne 1%. Le chiffre d'affaires des activités du Groupe au T4 2022 devrait s'établir autour de 321 millions$, en hausse séquentielle de 48% et en hausse de 8% proforma sur un an, soutenu notamment par des après-ventes élevées dans le Golfe du Mexique et en Scandinavie et par des livraisons plus importantes d'équipements en décembre. Le chiffre d'affaires des activités 2022 est attendu autour de 931 m$ et l'EBITDAs 2022 des activités attendu supérieur aux dernières prévisions de la société.

VALEURS EN BAISSE

TFF : -5% avec S30,Imerys,

Mersen : -4% suivi d'Ubisoft, Argan, Gl Events

Chargeurs : -3,5% avec Deezer, Manitou, Eurofins, OVH, Valneva, SoiTec

Plastic Omnium : -2,5% avec Atos, Spie, Interparfums, Esso

Saint-Gobain (-2%) a fait part du succès de son émission obligataire de 1,15 milliard d'euros en deux tranches. Le groupe a levé 500 millions d'euros à 18 mois avec un coupon à taux variable Euribor 3 mois +0,20% et 650 ME à 6 ans avec un coupon à taux fixe de 3,50%.

Eutelsat : -2% avec Vicat, SG, Fnac Darty et Bastide

EssilorLuxottica recule de 1,8%. RBC Capital a dégradé EssilorLuxottica à 'sous-performer' en visant 155 euros.

Valeo perd 1,7%. Goldman Sachs a dégradé Valeo à 'neutre' et réduit le curseur de 20 à 19 euros.

Groupe ADP (-0,5%) a réagi à l'annonce, par l'Autorité de la concurrence, de l'ouverture d'une phase d'examen approfondi dans le cadre du projet de cession de 50% de la société Extime Food & Beverage Paris à la société Select Service Partner ("SSP"). Le gestionnaire des aéroports parisiens précise que le modèle des co-entreprises est communément mis en oeuvre par de nombreux aéroports dans le monde, et que le Groupe ADP y a lui-même recours depuis plus de dix ans. En s'appuyant sur l'expertise d'un partenaire industriel, ce modèle a contribué au développement des différentes activités de retail et de restauration du Groupe.