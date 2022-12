Clôture Paris : en légère baisse avec Kering, Engie et l'automobile

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris est repartie à la baisse après son petit sursaut de la veille. Le CAC40 reperd 0,35% à 6.450 points après être repassé brièvement en matinée sous la barre des 6.400 points.

Toujours pas de rebond en vue non plus à Wall Street... La place américaine, qui a terminé dans le rouge pour la quatrième séance consécutive hier soir, est encore en repli (limité) ce soir. Les inquiétudes sur la croissance mondiale l'an prochain restent fortes après les discours offensifs de la Fed et la BCE la semaine passée, prêtes à tout pour gagner leur combat contre l'inflation, y compris voir leur économie respective tomber en récession.

Ce matin, c'est la Banque du Japon qui est venue dévoiler un ajustement surprise de sa politique monétaire... L'institution a assoupli sa politique de contrôle de la courbe des taux, en décidant de permettre au rendement des emprunts d'Etat à dix ans de fluctuer de 50 points de base dans les deux sens par rapport à l'objectif de 0%, contre 25 points précédemment. La banque a ainsi pris de court les observateurs qui n'anticipaient pas un quelconque changement avant le départ du gouverneur Haruhiko Kuroda, dont le mandat s'arrête en avril prochain. Si la BoJ n'a pas touché à ses taux d'intérêt, comme attendu, les marchés s'interrogent désormais sur la prochaine étape alors que la fin du mandat d'Haruhiko Kuroda se profile et que l'inflation devrait rester au-dessus de l'objectif de 2% pendant une bonne partie de 2023... L'euro reste sur les 1,06/$. Le pétrole retombe sous les 80$ à 79$ le baril de brent.

VALEURS EN HAUSSE

Elior s'adjuge plus de 4% et efface une partie des 8% perdus lundi. Sans grande surprise, le groupe de restauration collective va bien reprendre le pôle Multiservices de Derichebourg. Une opération qui sera financée par titres Elior et qui portera à 48,4% la participation au capital de Derichebourg, actionnaire de référence et de long terme. Le groupe évoque un important potentiel de création de valeur avec au minimum 30 ME de synergies annuelles d'EBITDA "run rate" et un impact positif à deux chiffres sur le bénéfice par action dès l'exercice 2023-2024. L'acquisition sera entièrement rémunérée par l'émission d'actions Elior Group au profit de Derichebourg sur la base d'une valeur de 5,65 euros par action.

Vallourec : +4% avec Poxel (+3%) MdM et Eramet (+2,5%)

Peu de hausses significatives sur le CAC40. BNP Paribas remonte de 1,5%, Société Générale gagne 2,2% après l'achèvement, le 15 décembre, du programme de rachat de ses actions, lancé le 8 août, à des fins d'annulation. Au total, 41.674.813 actions ordinaires Société Générale ont été rachetées pour un montant global de 914,1 millions d'euros. Elles seront prochainement annulées.

M6 : +2% avec Eutelsat, Virbac (+1,5%)

Coface : +1% suivi de Imerys, Eurofins, Scor

VALEURS EN BAISSE

Nacon : -7% avec Forsee Power (-5%)

Valeo : -4% avec Bastide,Aures et Casino (-3,5%)

Kering perd 3,5%. Le groupe de luxe est à nouveau victime d'une note d'analyste puisque c'est cette fois la SocGen qui a dégradé le dossier à 'conserver'. La banque a également coupé son objectif de 690 à 525 euros. Le marché est désormais plus partagé sur la valeur. Si aucun analyste ne vend le dossier, ils ne sont plus que 19 à l''achat' pour 13 à 'conserver'. L'objectif à douze mois est fixé à 611,1 euros.

Engie abandonne plus de 3%, plombé par deux mauvaises nouvelles. Le groupe a tout d'abord annoncé que les autorités belges lui demandaient d'accroître de 3,3 milliards d'euros le montant de ses provisions sur ses activités nucléaires dans le pays. La Commission des Provisions Nucléaires (CPN) belge entend en effet augmenter les provisions de 2,9 milliards d'euros pour celles portées par sa filiale Synatom et de 0,4 MdE pour celles portées par Electrabel. Ces provisions sont liées au démantèlement des centrales et à la gestion des combustibles usés. Deuxième mauvaise nouvelle pour Engie, les taxes sur les ventes d'électricité - introduites par des pays comme la France, la Belgique et l'Italie pour aider à compenser la flambée des prix de l'énergie pour les consommateurs - pourraient réduire l'EBIT du groupe entre 0,7 et 0,9 milliard d'euros en 2022 et entre 1,2 et 1,5 MdE en 2023. Engie a néanmoins confirmé sa guidance 2022. La firme se réserve la possibilité de contester les taxes qui, selon son avis, ne respecteraient pas le cadre légal existant et introduiraient une discrimination injustifiée entre opérateurs ou technologies, notamment en Belgique et en Italie.

Tarkett : -3% suivi de Latecoere, Renault, Claranova

Antin : -2,5% avec Gecina, Neoen, DS, Icade, S30

Stellantis (-1,7%) a annoncé la montée en cadence de la production du tout nouveau moteur électrique M3, fruit de la coentreprise Emotors, sur son site de Trémery en Lorraine. Avec une capacité de production installée de plus de 1 million de moteurs par an à partir de 2024, Stellantis renforce son empreinte industrielle pour atteindre son objectif de commercialiser dès 2030, 100% de véhicules électriques en Europe, conformément à son Plan Stratégique Dare Forward 2030 tout en suivant sa feuille de route vers la neutralité carbone.

Orange (-1%) a annoncé le départ de Ramon Fernandez, Directeur général délégué Finance, Performance et Développement à la fin du premier trimestre 2023. Ramon Fernandez, qui dirige depuis huit ans les finances du groupe Orange, a décidé de relever de nouveaux défis professionnels à l'extérieur du Groupe, explique Orange. D'ici son départ, il continuera à assurer pleinement ses fonctions actuelles au sein du Comité exécutif. Il poursuivra ainsi son travail notamment sur la préparation du prochain plan stratégique, aux côtés de Christel Heydemann et de l'équipe dirigeante. Son successeur sera annoncé dans les prochaines semaines.