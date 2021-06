Clôture Paris : en légère baisse...

Clôture Paris : en légère baisse...









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après des débuts dans le vert, le CAC40 a reculé légèrement de 0,12% à 6.622 points en clôture dans un marché très calme, malgré les records qui se confirment à Wall Street, pour le Nasdaq comme pour le S&P 500, qui, pour le moment, ne retient que l'accélération de la croissance économique...

ECO ET DEVISES

Les opérateurs continuent à miser sur une croissance économique robuste en dépit des craintes inflationnistes. A ce sujet, les nouvelles du jour sont plutôt rassurantes puisque l'indice des prix "core PCE", le baromètre de l'inflation privilégié par la Fed, est ressorti légèrement moins élevé qu'attendu en mai. La stabilité des dépenses personnelles de consommation sur le même mois est également plutôt bien perçue.

Les investisseurs ont bien noté l'annonce par Joe Biden de la conclusion d'un accord bipartite au Sénat sur un plan de 1.200 milliards de dollars sur 8 ans pour rénover les infrastructures et contribuer à stimuler l'économie américaine, obtenant une avancée majeure sur l'un de ses principaux objectifs politiques.

La parité euro / dollar atteint 1,1955. Le baril de Brent se négocie 75,85$.

VALEURS EN HAUSSE

Europacorp : +8% après l'amélioration des comptes du groupe

Nokia : +6% aidé par de nouvelles notes de brokers

Medincell : +4% avec Abivax

ALD : +2,5% suivi de Catana, IPSOS, Neoen, Mersen et Figeac Aero

Chargeurs : +1,5% avec Amundi, Getlink, Nexans, Alten, Kering, Publicis, AXA et Dassault Aviation

VALEURS EN BAISSE

Vallourec (-8,5%). La société a émis 52.954.807 actions ordinaires nouvelles au prix de souscription de 5,66 euros par action, représentant un montant de 300 ME.

Lisi : -4% avec Believe et Transgène

SMCP : -3% suivi de Lysogène

Accor : -2% avec Robertet

Pierre et Vacances (-2%) : une première Tranche de financement d'un montant de 175 millions d'euros a été mise à la disposition de Center Parcs Europe NV, filiale à 100% de Pierre et Vacances SA, le 24 juin. En contrepartie de la libération de cette 1ère Tranche, diverses sûretés ont été octroyées par le Groupe afin de garantir son remboursement ainsi que celui d'anciennes dettes de certains créanciers participant au Nouveau Financement à hauteur d'un montant total maximum de 125 ME.

Air France-KLM (-1%) a placé une émission d'obligations senior pour un total de 800 millions d'euros en deux tranches... La première tranche obligataire est d'un montant de 300 ME, d'une maturité de 3 ans et assortie d'un coupon de 3% par an. La seconde tranche d'obligations est d'un montant de 500 ME, d'une maturité de 5 ans et assortie d'un coupon de 3,875% par an. Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer le remboursement de la dette de marché de la société et graduellement, une partie de l'aide d'Etat attribuée en mai 2020...

Michelin : -1% avec Eiffage, AKKA et Veolia