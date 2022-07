Clôture Paris : en hausse prudente

(Boursier.com) — LA TENDANCE

En légère baisse en début de séance, le CAC40 a progressivement refait son retard et a grappillé 0,33% à 6.237 points en clôture. La tendance demeure cependant prudente en ce début de semaine à risques avec une multitude de publications d'entreprises en Europe et aux Etats-Unis et la réunion monétaire de la Fed à partir de demain... Après le tour de vis de 50 points de base de la BCE jeudi dernier, ce sera donc à la banque centrale américaine de se rappeler au bon souvenir des investisseurs... L'outil FedWatch donne 79% de chances en faveur d'une hausse de taux de 75 points et 21% de chances seulement d'assister à une hausse de 100 points.

Après Peter Kazimir, membre du Conseil des gouverneurs, qui a indiqué que la BCE pourrait à nouveau relever ses taux d'intérêt de 25 ou 50 points de base en septembre, Christine Lagarde est elle-même montée au créneau expliquant que la Banque centrale européenne relèvera ses taux d'intérêt jusqu'à ce que l'inflation repasse au-dessous de son objectif de 2%,.. "Nous relèverons les taux d'intérêt aussi longtemps qu'il le faudra pour ramener l'inflation à notre objectif", a expliqué la présidente de la BCE dans une interview accordée au Funke Mediengruppe.

L'euro remonte ce soir sur les 1,0250/$. Le pétrole pointe à 104$.

VALEURS EN HAUSSE

Forsee : +6,8% avec Akwel

Moncey : +6% suivi de Lisi, SES Imagotag et Jacquet (+5%) avec Boiron

Gensight : +4,5% avec K&B, Somfy (+4%) suivi de Eramet et Prodways (+3,5%)

Seché : +3% avec Burelle

Forvia gagne aussi 2,8%. Le groupe qui a bouclé en janvier dernier le rachat du groupe allemand d'éclairage automobile Hella, a fait état d'un bénéfice opérationnel consolidé de 426 millions d'euros pour les 6 premiers mois de 2022, soit 3,7% des ventes. Forvia a par ailleurs enregistré un chiffre d'affaires de 11,62 milliards d'euros sur le premier semestre. Les prévisions annuelles sont confirmées.

Bastide : +2,5% avec Cie des Alpes

Inventiva : +2% suivi de Ipsos, Klepierre, Engie

Les valeurs bancaires bénéficient de la poursuite de la normalisation des politiques monétaires : BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole progressent de près de 2%.

Orange (+1,5%) et Masmovil, qui sont entrés en négociations exclusives le 8 mars en vue d'une fusion de leurs activités en Espagne, concrétisent leurs discussions par la signature d'un accord ferme. Le regroupement des activités d'Orange Espagne et de Masmovil prendra la forme d'une co-entreprise à 50-50 co-contrôlée par Orange et Masmovil (Lorca JVCO). Les deux partenaires auront des droits de gouvernance égaux dans cette nouvelle co-entreprise.

TF1 (+0,3%) a conclu un partenariat global avec la Fédération Française de Football et l'UEFA, via l'acquisition d'une série de droits, linéaires et non linéaires. Ces droits sont complétés de nombreux enrichissements éditoriaux marquant la volonté du Groupe de renforcer sa couverture et l'adapter aux nouveaux usages. TF1 acquiert ainsi, en exclusivité auprès de l'UEFA, l'intégralité des droits des matchs de l'Equipe de France : Nations League, matchs amicaux, matchs qualificatifs à l'Euro 2024, à la Coupe du Monde 2026 et à l'Euro 2028. TF1 disposera également des droits en exclusivité en clair des 25 plus belles affiches de l'UEFA Euro 2028.

Plastic Omnium (stable) a annoncé une croissance du chiffre d'affaires économique de 4,3% au 1er semestre 2022 par rapport au 1er semestre 2021, malgré un marché en baisse de -1,2%, en ligne avec les prévisions de volumes de l'entreprise (volumes S1 2022 équivalents au S2 2021) et une performance supérieure de 1,6 point par rapport au marché à périmètre et changes constants (pcc) au 1er semestre 2022 par rapport au 2nd semestre 2021. La marge opérationnelle du 1er semestre 2022 représente 4,6% du chiffre d'affaires et Plastic Omnium confirme viser entre 5% et 6% cette année.

VALEURS EN BAISSE

Eutelsat Communications (-18%) a confirmé avoir engagé des discussions avec ses co-actionnaires dans OneWeb, en vue d'un éventuel rapprochement des deux sociétés par échange d'actions. Ce rapprochement créerait un leader mondial dans le domaine de la connectivité avec des activités GEO/LEO complémentaires. L'entité combinée serait le premier opérateur satellite multi-orbites offrant des solutions intégrées GEO/LEO, et serait singulièrement positionné pour adresser le marché de la connectivité en plein essor, estimé à 16 milliards de dollars à horizon 2030. OneWeb, l'un des deux seuls réseaux mondiaux LEO, dont le service doit être entièrement déployé en 2023, a connu une forte dynamique au cours des derniers mois. Selon les termes de la transaction envisagée, les actionnaires d'Eutelsat et de OneWeb détiendraient chacun 50% des actions du groupe combiné. La transaction serait structurée comme un apport, par les actionnaires de OneWeb, de leur participation dans OneWeb à Eutelsat, en échange d'actions Eutelsat nouvellement émises. Tout rapprochement serait soumis, entre autres conditions, à l'approbation préalable requise, par la majorité des actionnaires d'Eutelsat et à l'obtention de toutes les autorisations liées à la concurrence et à la réglementation (y compris en matière d'investissements étrangers).

Euroapi : -5% avec Lectra

Atos: -4,5% suivi de Stedim, Mauna Kea, Tikehau

Ekinops : -3,5% avec Seb (-2,5%) et McPhy

Trigano : -2% suivi d'Ipsen, de Fnac Darty, de Tarkett et d'Orpea

Groupe ADP perd 1,7%. RBC est prudemment repassé de 'surperformance' à 'sousperformance' sur le gestionnaire des Aéroports de Paris en ciblant un cours de 115 euros.