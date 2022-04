Clôture Paris : en hausse de 0,72% après une réunion de la BCE plutôt rassurante

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris a finalement maintenu une confortable hausse de 0,72% ce jeudi en clôturant à 6.589 points. La séance a surtout été rythmée par la réunion monétaire de la BCE.

Interrogée sur un éventuel boycott brutal de l'énergie russe, Christine Lagarde a affirmé qu'une telle décision aurait un impact énorme sur l'économie de la zone euro. Concernant la politique monétaire, il est "très probable" que les achats nets d'actifs se terminent au troisième trimestre, mais la dirigeante a souligné qu'aucune date précise n'a été intentionnellement fournie, ce qui a rassuré les marchés. Quoiqu'il en soit, la BCE est "vraiment beaucoup plus" dans un 'processus de normalisation' de sa politique avec aussi pour objectif d'éviter une fragmentation injustifiée des marchés. Elle mettra d'abord fin à ses achats d'actifs, puis augmentera quelque temps après ses taux. Ce "quelque temps après" signifie n'importe quand entre une semaine et plusieurs mois, a précisé Christine Lagarde.

La bourse de Paris sera fermée demain et ne rouvrira que mardi après le week-end de Pâques. Wall Street sera également fermé vendredi mais pas lundi.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, EssilorLuxottica qui a annoncé lundi le rachat du fabricant italien d'étuis à lunettes Fedon, grimpe de 3,3% à 167,3 euros. Le numéro un mondial des verres optiques, qui sous-performe l'indice vedette parisien depuis le début de l'année, est notamment soutenu par une note de Morgan Stanley qui a réitéré son avis 'surpondérer' sur le dossier tout en rehaussant sa cible de 190 à 195 euros.

* Hermès (+2,7%) a fait à son tour état d'un très bon début d'exercice. Sur le premier trimestre 2022, le sellier enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 2,765 milliards d'euros, en hausse de 33% à taux de change courants et de 27% à taux de change constants, là où le consensus tablait sur une progression de 15%. L'activité a été particulièrement dynamique dans les magasins du groupe, notamment en Amérique et en Europe, portée par l'accélération de tous les métiers et par la belle croissance de la Maroquinerie.

* Stellantis gagne 0,6% à 14,07 euros. "Phitrust se réjouit que son message sur la rémunération de Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, ait été entendu et suivi par une majorité d'actionnaires qui ont rejeté à 52% le rapport de rémunération des dirigeants lors de l'Assemblée Générale du 13 avril 2022" a commenté l'établissement. "Il serait souhaitable que le conseil d'administration de Stellantis prenne en compte ce vote négatif et qu'il se mette ainsi à l'écoute de ses actionnaires minoritaires en revoyant la politique de rémunération des dirigeants". "L'histoire récente a montré qu'une attitude contraire serait fortement préjudiciable à la réputation du nouveau groupe et aurait certainement un impact sur le cours de bourse à moyen terme" conclut Phitrust.

* Valneva grimpe de 10% à 16,8 euros après avoir annoncé que l'agence de santé britannique MHRA avait accordé une autorisation conditionnelle de mise sur le marché pour son candidat vaccin à virus entier inactivé contre la Covid-19, VLA2001, pour la primovaccination chez les adultes âgés de 18 à 50 ans. La MHRA a constaté que VLA2001 répondait aux normes de sécurité, de qualité et d'efficacité requises pour cette autorisation.

VALEURS EN BAISSE

* Rubis corrige de 8% à moins de 25 euros. Suite à la publication d'articles de presse concernant Rubis au Kenya, le groupe a apporté des précisions sur la situation de sa filiale "afin de rassurer toutes les parties concernées". Le marché au Kenya est régulé à la fois en termes d'approvisionnement et en termes de régulation des prix pour les consommateurs, explique le groupe. L'approvisionnement du marché pétrolier est centralisé pour l'ensemble des opérateurs, lesquels dépendent d'une logistique d'importation commune, ajoute Rubis. "En ce qui concerne la régulation des prix, il existe une structure fixant les prix en stations-service, revue chaque 15 du mois. Face à l'augmentation forte et rapide du prix des produits pétroliers au niveau international, le gouvernement kenyan a décidé de limiter les prix de vente dans les stations-service et de subventionner le différentiel de prix aux distributeurs d'essence", détaille encore le spécialiste de l'aval pétrolier et chimique.

* Vetoquinol chute de 11% à 126 euros au lendemain d'un point trimestriel marqué par un ralentissement de la croissance, bien que la base de comparaison soit élevée. La sanction est d'autant plus sévère que le titre surperformait nettement le marché depuis le début de l'année. Le laboratoire a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 135 ME pour les trois premiers mois de l'exercice 2022, en progression de +5,5% à données publiées et de +2,2% à changes constants.

* Renault cède 0,2% à 22,2 euros ce jeudi, alors que le broker Barclays a ajusté son objectif de cours à 25 euros, contre 33 euros auparavant. Le groupe automobile étudie la scission de ses activités électriques afin de leur donner une "meilleure visibilité", ce qui pourrait passer par une cotation en Bourse séparée de cette branche électrique, a déclaré le directeur général du constructeur automobile français, Luca de Meo, lors d'un évènement récent organisé par le Journal de l'automobile.