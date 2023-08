Clôture Paris : du rouge vif pour le CAC avec la Chine

(Boursier.com) — Le rouge dominait donc en ce 15 août, malgré des chiffres plutôt solides de la consommation américaine. Alors que l'actualité entreprises était quasi-inexistante, jour férié oblige, les craintes liées à la santé économique de la Chine ont pris le dessus, les opérateurs les plus frileux redoutant une contagion. Le CAC 40, indice phare parisien, cédait finalement 1,10% à 7.268 points au terme d'une séance mouvementée. La baisse surprise d'un taux directeur de la Banque centrale chinoise en réponse à de nouvelles statistiques inquiétantes n'a pas suffi à rassurer : la Banque populaire de Chine a réduit de 15 points de base son taux de prêts à un an aux institutions financières à 2,5%, soit la baisse la plus importante depuis le début de la pandémie de Covid.

Cette décision surprise suggère une inquiétude accrue des leaders chinois face à la détérioration des perspectives, en particulier sur le marché immobilier, où un autre grand promoteur est désormais confronté à une crise de la dette et où les ventes de maisons continuent de baisser. Les risques se propagent également au secteur financier, où une filiale d'un grand conglomérat, qui avait une exposition au secteur immobilier, a manqué des paiements sur certains produits d'investissement, souligne 'Bloomberg'.

"Nous pensons que l'économie chinoise est confrontée à une spirale descendante imminente avec le pire encore à venir, et la baisse des taux ce matin sera d'une aide limitée", affirment les analystes de la banque japonaise Nomura alors que la 'douleur' se propage à l'extérieur du marché de l'immobilier. "À notre avis, Pékin devrait jouer le rôle de prêteur de dernier recours pour soutenir certains grands promoteurs et institutions financières en difficulté, et devrait jouer le rôle de dépensier de dernier recours pour stimuler la demande globale".

Sur l'agenda économique du jour, l'indice Zew allemand, mesurant le sentiment des investisseurs en Allemagne, est légèrement remonté en août mais reste déprimé. L'indice atteint ainsi -12,3 après -14,7 en juillet, et contre un consensus de -14,9. L'indice relatif à la situation actuelle recule en revanche à -71,3 en août après -59,5 le mois précédent, et contre un consensus de -63.

Aux États-Unis, les chiffres de la consommation du mois de juillet ont tout de même agréablement surpris ce mardi, avec une progression des ventes de détail de 0,7% en comparaison du mois antérieur, à comparer à un consensus FactSet de +0,4%. Hors automobile, la consommation américaine a même progressé de 1%, contre 0,4% de consensus. Hors automobile et essence, l'expansion est aussi de 1% contre 0,4% de consensus. Un mois plus tôt, les ventes de détail US avaient augmenté de 0,3% (données révisées), ou de 0,4% hors automobile et essence...

L'indice Empire State d'activité manufacturière de la Fed de New York est ressorti très déprimé à -19 en août, contre -0,6 de consensus de place. Cet indice était positif à +1,1 au mois de juillet. Les prix à l'import du mois de juillet aux USA se sont appréciés de 0,4% par rapport au mois précédent contre +0,2% de consensus. Les prix à l'export ont progressé de 0,7% en comparaison du mois antérieur contre 0,5% de consensus. Enfin, l'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders (NAHB) pour le mois d'août 2023 a trébuché à 50, contre un consensus FactSet situé à 56 et un niveau de 56 également un mois auparavant. La hausse des taux a donc eu un impact fort, alors que les opérateurs espéraient une résistance du marché.

Du côté de la Fed, Neel Kashkari, patron de la Fed de Minneapolis, s'est dit ce jour satisfait des progrès sur le front de l'inflation. Il se demande toutefois toujours si la banque centrale en a fait assez ou doit encore faire plus pour s'assurer de maîtriser l'inflation. Le dirigeant estime en effet que malgré ces progrès, l'inflation reste trop élevée. Kashkari a enfin été surpris par la résilience de l'économie américaine, après s'être montré assez pessimiste des mois durant.

Wall Street est orienté également dans le rouge à la mi-séance, le S&P 500 cédant 0,7% environ, le Dow Jones 0,7% également et le Nasdaq 0,6%.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI se replie de 2% à 80,8$. L'once d'or recule de 0,3% à 1.939$. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises de référence et l'euro remonte de 0,2% face au billet vert à 1,093$.

VALEURS EN HAUSSE

* Voltalia (+1,4%) a annoncé l'ouverture d'un nouveau bureau en Albanie, à Tirana. Cette initiative s'inscrit dans une volonté "d'accompagner sa forte croissance dans le pays". Voltalia bénéficie d'une expérience acquise depuis plus de cinq ans dans le pays, d'abord comme constructeur de centrales solaires détenues par des clients albanais puis comme développeur de sites photovoltaïques et éoliens pour compte propre, avec 140 mégawatts solaires en construction et 100 mégawatts solaires supplémentaires de contrats sécurisés. Avec désormais plus de cent sous-traitants partenaires répartis sur différents sites et une connaissance approfondie du pays et du secteur, Voltalia estime disposer d'une base solide pour poursuivre sa croissance dans le pays, qui continue à diversifier sa production en se tournant essentiellement vers le solaire et l'éolien.

Parmi les autres rescapés dans le vert ce soir, Rallye rebondissait de 8,9% et Casino de 7,1%. Adocia s'accordait 5,3% et Guillemot 5,2%...

VALEURS EN BAISSE

* Carrefour (-0,8%) termine dans le rouge après avoir bien résisté pourtant durant la majeure partie de la séance, soutenu dans le secteur par le Britannique Marks & Spencer qui a rehaussé ses perspectives annuelles. La firme anticipe en effet désormais une croissance de son bénéfice pour l'ensemble de l'exercice 2023-2024, alors qu'elle prévoyait auparavant une légère baisse. Elle table également sur une forte amélioration de ses comptes intermédiaires alors que son activité enregistre une reprise généralisée : les ventes de produits alimentaires à périmètre comparable ont bondi de 11% au cours des 19 premières semaines de l'exercice tandis que celles de sa branche de vêtements, parfois ridiculisée pour être démodée, ont augmenté de plus de 6% à la suite fortes ventes dans les magasins et à moins d'articles vendus à prix réduit.

Emporté par la baisse du marché, L'Oreal cède 1,7% à 408,5 euros en ce jour férié. Bernstein a pourtant relevé sa recommandation sur le numéro un des cosmétiques à 'surperformer' tout en rehaussant son objectif de 425 à 440 euros. Le broker évoque un groupe 'de qualité', de plus en plus robuste...

Nouvelle séance de baisse pour Elior qui cède 0,3% à 2,13 euros. HSBC a réduit son objectif de 3,5 à 2,1 euros tout en restant à 'conserver'. Hier, c'est TP ICAP Midcap qui avait abaissé sa cible de 3,3 à 2,3 euros après que ISS eut annoncé la mise en en vente de son activité française couplée à une dépréciation de -170 ME de l'actif. Le broker rappelle que le marché français de la propreté externalisée s'élève à 12-15 MdsE et croît de 2-3%/an (chiffres Elior). Il s'agit d'un marché très fragmenté où les 6 plus gros acteurs représentent moins de 40% du marché, où 65% des sociétés réalisent moins de 100ME de revenus, et apparemment un secteur en voie de consolidation comme l'illustre la fusion entre Elior et DMS qui a créé un acteur du Multiservices de 1,4 MdE (dont 1 MdE de CA en Propreté France). Dans ce marché, ISS France fait partie des 6 principaux acteurs avec un revenu de 390 ME (dont 260 ME en Propreté) plutôt exposée à l'industrie lourde et à l'aéronautique. L'analyste estime que les leaders du segment (Samsic, Onet ou GSF) pourraient faire office d'acquéreurs naturels d'autant plus qu'ISS évoque le manque de taille critique comme principal facteur de sa faible performance en France. Stratégiquement, cette cession pourrait compléter le mouvement de consolidation entamé par l'apport de DMS à Elior et générer un éventuel 'market-repair' bienvenu pour ce dernier...

* Danone abandonne 1,8% à 53,9 euros. Bernstein a dégradé le titre du géant agroalimentaire à 'sous-performer' tout en abaissant sa cible de 55 à 50 euros. Morgan Stanley a de son côté ajusté son objectif de 52 à 51 euros en maintenant son avis 'sous-pondérer'. Le marché reste malgré tout plutôt positif sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 14 analystes sont à l''achat', 8 à 'conserver' et 6 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 59,2 euros.

* Ubisoft (-0,1% à 28,10 euros). Bonne nouvelle pour les fans d''Assassin's Creed'. Ubisoft a indiqué hier soir que le nouvel opus 'Assassin's Creed Mirage' sortira le 5 octobre prochain, soit 7 jours plus tôt qu'initialement prévu. " Félicitations à toutes nos équipes qui travaillent dur, nous sommes si fiers de vous tous et nous avons hâte de montrer à tout le monde sur quoi vous avez travaillé avec un lancement anticipé au 5 octobre ! ", a indiqué le groupe sur 'X'.

Sur le CAC ce soir, LVMH rendait 1,5%, Hermès 1% environ, TotalEnergies 0,8%, Sanofi 0,7% et Airbus 1,3%. Schneider abandonnait 1,1%, Air Liquide 0,7% et BNP Paribas 1,5%. L'ensemble des valeurs de l'indice parisien pointaient en retrait.