Clôture Paris : début de semaine prudent

Début de semaine incertain ce lundi en bourse de Paris, avec un CAC40 qui a perdu 0,23% à 6.347 points après son rebond de vendredi.

Plusieurs indicateurs économiques (très) inférieurs aux attentes concernant la Chine ont été publiés tôt ce matin : Les ventes au détail ont ainsi chuté de 11,1% en avril par rapport au même mois de l'an dernier, soit près de deux fois plus qu'attendu ! La production industrielle a reculé de son côté de 2,9%, soit sa plus forte baisse depuis février 2020... Ces chiffres s'expliquent évidemment par l'ampleur des restrictions sanitaires imposées par les autorités chinoises pour tenter d'endiguer la reprise de l'épidémie de COVID-19 dans le pays. Des mesures qui commencent seulement à être assouplies avec, à Shanghaï, un déconfinement complet prévu d'ici au 1er juin. Des indicateurs qui remettent en cause la capacité de la deuxième économie mondiale à tenir son objectif d'une croissance d'environ 5,5% du PIB sur l'ensemble de l'année...

Sur les devises, l'euro campe à bas niveau à 1,04/$. Le pétrole reste ferme sur les 112$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Adocia : +6% avec Orapi, Vallourec (+5,5%)

Casino reste bien orienté ce lundi (+4,7%) alors que le distributeur a confirmé avoir lancé un processus de cession de GreenYellow en vue d'une potentielle opération d'ici la fin de l'année. "Aucune offre engageante n'a été reçue par Casino à ce jour, et aucune décision définitive n'a été prise sur ce projet", a précisé le propriétaire de Monoprix et Géant. Selon 'Les Echos' de vendredi, le groupe "escompterait autour de 1,5 milliard d'euros pour sa pépite qu'il contrôle à 76% aux côtés de Tikehau et bpifrance", soit "une valorisation d'environ 15 fois l'Ebitda projeté pour 2022". Selon les sources du journal, Engie et TotalEnergies étudient le dossier tout comme EDP, ainsi que les fonds Ardian, KKR et Blackstone, EQT ou encore Partners Group.

La maison-mère du distributeur, Rallye, en profite pour gagner 13%.

Maurel & Prom : +4% avec Parrot, SES Imagotag, Lectra et Thermador

Eramet : +2,5% avec Elior, Rubis, Wavestone

Coface : +2% suivi de Gecina, J-C Decaux, K&B, GTT, Mercialys

TotalEnergies gagne 1,5% avec Carmila, Thales, Pernod Ricard, Bouygues, Innate.

En hausse pour la troisième séance consécutive, Ubisoft gagne 1,2%. Le titre de l'éditeur de jeux vidéo bénéficie du soutien de la SocGen qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur le dossier en visant 55,3 euros. Le marché boursier reste assez divisé sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 16 analystes conseillent d''acheter' la valeur, 7 sont à 'conserver' et 3 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 57,42 euros.

VALEURS EN BAISSE

Valneva s'effondre de 19%. Le fabricant de vaccins a reçu de la Commission européenne un avis d'intention de résiliation de son contrat de fourniture de vaccins contre le Covid-19. Le contrat donne en effet à Bruxelles le droit d'y mettre fin si VLA2001 n'a pas reçu une autorisation de mise sur le marché de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) au plus tard le 30 avril... Selon les termes du contrat, Valneva dispose de 30 jours à compter du 13 mai 2022 pour obtenir une autorisation de mise sur le marché ou pour proposer un plan permettant de remédier à la situation de façon acceptable. La société va ainsi travailler de concert avec la Commission Européenne et les Etats membres participant à l'accord pour convenir d'un tel plan et mettre VLA2001 à la disposition des Etats membres qui souhaitent toujours obtenir le vaccin. Pour rappel, Bruxelles avait accepté d'acheter jusqu'à 60 millions de doses du vaccin de la firme nantaise entre 2022 et 2023. Si la Commission résiliait finalement le contrat à l'issue du processus en cours, Valneva ne serait pas tenue de restituer les acomptes reçus, car Valneva a dépensé ou engagé la totalité du montant de ces acomptes et le contrat n'exige pas le remboursement de ces paiements dans ce cas. A l'issue des discussions avec la commission et les États membres concernés, la biotech reconsidérera ses prévisions financières pour l'exercice 2022.

Orpea rechute de 9% dans le sillage de sa publication annuelle. Les analystes sont nombreux à revenir sur le dossier à la suite de cette présentation. A 'conserver' sur le dossier, la SocGen a par exemple coupé sa cible de 45 à 36,5 euros ('conserver'), tandis que Kepler Cheuvreux a réitéré son avis 'achat' et son objectif de 70 euros.

Poxel : -6% avec McPhy (-4%) avec Seb et OVH

Claranova : -3% avec Lysogène

Atos : -2% avec Worldline, Alstom, STM, Bassac

Valeo : -1,5% avec Atari, Genfit, Believe, Korian

Amundi : -1% avec LVMH, L'Oreal, Schneider, Chargeurs

Renault (stable) Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité la signature des accords pour céder 100% des parts dans Renault Russie à la ville de Moscou et sa participation de 67,69 % dans AVTOVAZ à NAMI (l'Institut central de recherche et de développement des automobiles et des moteurs).