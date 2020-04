Clôture Paris : début de semaine hésitant

Après le traditionnel week-end prolongé de Pâques de 4 jours, la bourse de Paris a repris un peu de hauteur ce mardi, en hausse de 0,38% à 4.523 points dans un marché prudent.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé que le PIB français pourrait désormais reculer d'environ 8% cette année, alors que la période de confinement a officiellement été prolongée d'au moins 4 semaines (jusqu'au 11 mai). Le déficit budgétaire serait quant à lui de 9% !... De quoi ramener les investisseurs à la dure réalité d'une crise économique sans précédent...

Les investisseurs ont été en revanche agréablement surpris par les dernières données en provenance de Chine, laquelle semble être engagée sur le chemin du rebond avec des exportations n'ayant reculé que de 6,6% en mars, tandis que les importations ont diminué de 0,9%. Des chiffres meilleurs que prévu qui reflètent la reprise de production des usines dans le pays même si la crise du coronavirus semble devoir maintenir les échanges sous pression au cours des prochains mois.

ECO ET DEVISES

L'économie mondiale pourrait corriger de 3% cette année en raison de la chute d'activité provoquée par le coronavirus, ce qui constituerait un choc sans précédent depuis la Grande Dépression selon le FMI (Fonds monétaire international), qui envisage cependant ce mardi un puissant rebond de 5,8% pour l'année 2021.

Des améliorations sont toutefois constatées dans certains pays d'Europe, en particulier en Italie où le nombre de cas quotidiens est ressorti au plus bas depuis le 7 avril. Plusieurs pays commencent par ailleurs à lever les restrictions lourdes prises pour enrayer l'épidémie, ce qui est perçu plutôt positivement par un marché boursier très court-termiste, alimenté par les largesses des banques centrales et des Etats. Italie et Espagne optent pour certaines levées partielles. L'Autriche autorise pour sa part une réouverture de commerces non-essentiels. Le Danemark veut aussi accélérer le déconfinement. En France, Emmanuel Macron a annoncé hier soir la prolongation jusqu'au 11 mai du confinement.

Les États-Unis se préparent aussi activement à leur "réouverture"... 9 Etats américains dont New York ont lancé les préparatifs de la levée des mesures de restriction, mettant en avant des signes de pic épidémique atteint ou proche.

Côté pétrole, les cours du brut évoluent en baisse, les investisseurs ayant accueilli sans enthousiasme l'accord conclu par l'Opep et ses alliés pour réduire la production mondiale de 9,7 millions de barils par jour, un volume jugé insuffisant par de nombreux observateurs. Le Brent retombe ce soir sur les 30$ le baril. L'euro remonte ce soir à 1,0965/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Gensight : +36% avec Prodways (+35%) qui est en discussions avec des acteurs de dispositifs médicaux pour fournir des services et solutions industrielles de conception et fabrication de pièces sur imprimantes 3D professionnelles en situation d'urgence dans le cadre du Covid-19. Ces projets sont en phase de certification. Prodways Group travaille actuellement avec ses partenaires et évalue plusieurs solutions de plus grande envergure, ainsi que tous les projets qui lui sont soumis afin de démultiplier la production et de mettre à disposition le potentiel de Prodways Group et de son réseau au service de la lutte contre le COVID-19.

Navya : +30% suivi de Transgene (+25%), Jacquet (+21%)

AB Science : +18% avec Chargeurs (+17%)

Amoeba : +12% avec SQLI

SES bondit de plus de 9%, aidé par une note d'Oddo BHF. Le broker est en effet passé à l''achat' sur la valeur. Parmi les autres notes d'analystes du jour, Kepler Cheuvreux a coupé sa cible de 9 à 6 euros en restant à 'conserver', et Goldman Sachs a ajusté son objectif de 9 à 8 euros en confirmant son conseil 'neutre'. Le marché est partagé sur l'opérateur satellites puisque, selon le consensus Bloomberg, 8 analystes sont à l''achat', 8 à 'conserver' et 1 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 10,42 euros

Innate : +9% suivi de M6 et Synergie

Boiron : +7% avec Esi Group et Coface (+6%)

Nicox : +5% avec Genfit, Devoteam, Hermes, Air Liquide et Lectra

Valeo (+4,5%) a renoncé sans surprise à ses objectifs 2020. Dans le contexte de pandémie liée au Covid-19, l'équipementier automobile explique cette décision par la chute d'activité qui a commencé à affecter ses usines en Europe et en Amérique de Nord durant les deux dernières semaines de mars et l'absence de visibilité quant à la sortie de crise.

Danone : +4% avec BigBen, Eutelsat

Carrefour (+2%). Bryan Garnier a réitéré son conseil 'achat' et sa 'fair value' de 21 euros. Le broker anticipe des revenus de 19,5 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, soit une croissance de 3,6% avec une hausse à périmètre comparable, hors carburant et effets calendaire, record de 8%.

VALEURS EN BAISSE

Klepierre : -8,5% avec Covivio

Plastic Omnium : -6% avec PSA et Rexel (-5%)

TechnipFMC : -5% suivi de CNP, Icade, Bouygues

CGG : -4,5% avec Korian, Valeo, Natixis, Air France KLM

Vallourec : -4% avec Arkema, Maurel & Prom, Ingenico, Accor, Saint-Gobain et Cie des Alpes

Renault (-3%) a annoncé une nouvelle stratégie sur le marché automobile chinois centrée sur les véhicules électriques et les véhicules utilitaires. Le constructeur français a confirmé parallèlement son désengagement de sa coentreprise avec son partenaire chinois Dongfeng Motor. Le conseil d'administration de Renault avait décidé jeudi dernier la suppression du dividende.

Sodexo : -3% avec Bolloré, Edenred, Total

Thales : -2% avec Amundi, Crédit Agricole, Michelin

Airbus (-1,7%) a suspendu son projet d'une nouvelle ligne d'assemblage de l'A321 à Toulouse, en raison des incertitudes créées par la crise du coronavirus Covid-19, a rapporté vendredi l'agence 'Reuters'. "Nos plans sur une ligne A321 à Toulouse sont en pause, suspendus", a confirmé un porte-parole d'Airbus interrogé par l'agence, précisant qu'ils seront "rebranchés" lorsque les commandes repartiront.

Publicis (-0,7%) a décidé de réduire le dividende de 50% à 1,15 euros, contre 2,30 euros par action initialement prévu. Le paiement i prévu début juillet sera exceptionnellement reporté au 28 septembre 2020. Par ailleurs, les actionnaires sont invités à utiliser l'option du paiement en actions afin de réinvestir leurs dividendes dans l'entreprise. Parmi les mesures exceptionnelles pour se "préparer à la récession à venir" et préserver le bilan, le groupe annonce un plan d'économies de coûts de 500 ME, "pour s'adapter à ce nouvel environnement et préparer la sortie de crise".

EDF (-0,6%) a renoncé aussi à ses objectifs 2020. Dans un bref communiqué, l'électricien explique que les perturbations économiques provoquées par l'actuelle crise sanitaire induisent une baisse de la demande d'électricité ainsi que des répercussions importantes sur de nombreuses activités du groupe, notamment la production nucléaire - dont EDF indique qu'elle est en cours de ré-estimation à un niveau significativement inférieur à l'hypothèse initiale - les chantiers, et les services. En conséquence, le Groupe retire l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2020, y compris le seuil bas de la fourchette d'EBITDA de 17,5 MdsE, ainsi que pour 2021.