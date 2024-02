Clôture Paris : début de semaine en léger retrait après les récents records

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Les hésitations se confirment à l'approche des 8.000 points pour le CAC40 qui a reculé de 0,46% ce lundi en clôture à 7.930 points. Après une impressionnante séquence de hausses et des records à la chaîne, alimentée par les publications de résultats 2023 des grands groupes cotés, l'indice de la bourse de Paris a gagné 2,5% la semaine dernière et progresse de 5% depuis le 1er janvier. Le dernier record à battre reste donc le niveau des 7.976 points touché en séance vendredi dernier...

Aucun indicateur n'était prévu ce lundi, mais la semaine sera malgré tout chargée avec la publication de l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis. L'inflation PCE, l'indicateur de la dynamique des prix préféré de la Réserve fédérale, est attendu jeudi. L'indicateur d'activité manufacturier ISM et l'indicateur de sentiment du Michigan seront publiés vendredi. L'inflation en zone euro sera publiée vendredi, avec les indicateurs PMI manufacturiers définitifs...

VALEURS EN HAUSSE

Casino : +15%. Sans surprise, le Tribunal de Commerce de Paris vient de valider le plan de sauvetage de Casino mené par le consortium constitué d'EP Equity Investment, Fimalac et Attestor. "Le consortium (...) se réjouit de la décision du tribunal de Commerce de Paris de donner une suite favorable à la proposition de plan de sauvegarde accélérée qu'il a formulée pour la reprise de Casino", a-t-il indiqué dans un communiqué. "A partir du mois d'avril, l'équipe de direction, emmenée par son directeur général Philippe Palazzi, mettra en oeuvre un plan ambitieux de réorganisation, d'investissement et de modernisation pour asseoir le développement des enseignes du groupe".

Le consortium mené par Kretinsky détiendra et contrôlera 53,7% du capital social de Casino dans le cadre de l'accord de renflouement, qui prévoit l'injection de 1,2 milliard d'euros d'argent frais dans Casino, ainsi qu'une réduction de 6,1 milliards d'euros de la dette du groupe. Le tribunal de Commerce de Paris avait prolongé jusqu'au 25 février la période de sauvegarde accélérée de l'entreprise.

Les actionnaires actuels de groupe stéphanois seront eux massivement dilués dans le cadre de l'opération de restructuration.

Cotation...

TechnipEnergies : +7% suivi de Phaxiam (+5%), Memscap (+5%), Adocia (+4,5%), SMCP (+4%) et Ekinops

Eramet : +3% sur des notes de brokers favorables, suivi de Rallye

Thales : +2,5% avec Coty, IPSOS

Vallourec : +2% avec FNAC Darty, Séché, Inventiva

Nacon : 1,5% suivi de Worldline, Dassault Aviation, LNA Santé, Neurones

Nexity : +1% avec STEF, Eurofins, Quadient, Thermador

Air France KLM avance légèrement de 0,5% en ce début de semaine à Paris. Barclays a ajusté la mire sur le dossier de 18 à 19 euros tout en maintenant son avis 'surpondérer'.

Renault +0,5%. Le groupe a présenté ce lundi au salon automobile de Genève sa très attendue nouvelle R5 électrique dont lancement est prévu au second semestre.

Bolloré : +0,5% avec Innate, SopraSteria, Elior

AXA (+0,2%) a conclu une convention de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement aux termes de laquelle l'assureur s'engage à racheter ses propres actions pour un montant maximum de 1,6 milliard d'euros. Les rachats débutent ce lundi et se terminent au plus tard le 5 août 2024. AXA confirme son intention d'annuler ensuite toutes les actions ainsi rachetées...

VALEURS EN BAISSE

Orpea recule de 7% suivi de Aramis, Atos (-6,5%)

Alten : -5,5% avec Clariane, Voltalia (-4%) et Forvia

Carrefour : -3,5% avec Valeo, Vantiva, Groupe ADP, S30, Imerys, Infotel, Remy Cointreau

Tikehau : -2,5% avec Valneva, Ayvens, LFE

Veolia : -2% suivi de Rexel, Neoen, Alstom

Edenred : -1,5% suivi de BNP Paribas, BioMerieux, BigBen, Interparfums

Ubisoft : -1% avec Nexans et Engie

Stellantis (-1,2%), qui n'est pas présent au salon de Genève, a de son côté dévoilé des images de son nouveau grand SUV électrique E-5008.

Accor -1,1%, après son envolée de la semaine passée, alors que le groupe hôtelier a fait état d'un Excédent Brut d'Exploitation 2023 record, à plus de 1 Milliard d'euros (+49%), pour un chiffre d'affaires de 5,056 MdsE, en hausse de 18% à périmètre et change constants. Le revenu par chambre disponible (RevPAR) d'Accor, un indicateur clé de la performance de l'industrie hôtelière, a bondi de 23%.

TotalEnergies perd 0,8%. Le baril de pétrole Brent a continué à glisser ces derniers jours pour revenir sur les 80 dollars.

Saint-Gobain (-0,2%) après avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de CSR, acteur de référence dans les matériaux de construction en Australie sur les marchés résidentiel et non-résidentiel. Le montant de l'opération, 9 dollars australiens par action, en espèces, représente une valeur d'entreprise de 4,5 milliards de dollars australiens (soit environ 2,7 milliards d'euros) et une valeur d'entreprise nette d'environ 1,9 milliard d'euros après prise en compte des actifs immobiliers monétisables à court et moyen terme d'une valeur d'au moins 1,3 Md$.