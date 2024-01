Clôture Paris : de bonnes intentions pour engager la semaine

(Boursier.com) — Le CAC 40 semble vouloir prendre de bonnes résolutions ce lundi, grimpant de +0,4% à 7.450 pts en clôture de marché. La semaine dernière, des indicateurs économiques plus robustes que prévu concernant l'emploi américain ont remis en cause le scénario optimiste des marchés d'une baisse des taux directeurs assez rapide, la poussée de l'inflation en Europe pesant aussi sur le sentiment. Les investisseurs attendent désormais de nouvelles données, à savoir les chiffres de l'inflation CPI aux Etats-Unis pour décembre, qui seront publiés jeudi. Si les investisseurs tablent sur un nouveau ralentissement de la dynamique des prix, une surprise à la hausse pourrait faire réagir les marchés.

En Europe, les chiffres manufacturiers allemands de novembre ont déçu. Il en va de même pour les ventes de détail de ce mois en zone euro. Sur un an, les ventes au détail dans les 20 pays partageant l'euro ont reculé de -1,1%, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de -1,5%. Les ventes en novembre de produits alimentaires, de boissons et de tabac ont diminué de -0,1% sur un mois, alors qu'elles ont augmenté de +1,4% pour les carburants. Sur la période, les ventes de produits non alimentaires (hors carburants) baissent de -0,4%.

Pourtant, le moral des investisseurs dans la zone euro s'est amélioré en janvier pour le 3e mois consécutif. Il atteint son plus haut niveau depuis mai. L'indice Sentix pour la zone euro est passé à -15,8 points en janvier (-16,8 en décembre), mais reste en deçà des attentes. L'enquête indique aussi que l'Allemagne constitue une poche de faiblesse, avec un déclin du sentiment de satisfaction dans la plus grande économie de la zone euro.

A 18h, Wall Street évolue en ordre dispersé, ce lundi. Le S&P 500 gagne +0,55% à 4.723 pts. Le Dow Jones redonne -0,19%, revenant à 37.395 pts. Le Nasdaq est une nouvelle fois bien solide, avec un bond de +1,17% à 14.694 pts. L'indice est notamment dopé par le rebond de Nvidia (+4,34%). Après une première semaine boursière 2024 délicate, la cote américaine demeure fébrile, l'actualité restant contrastée sur les 'Magnificent Seven', notamment Tesla (+0,22%) et Apple (+1,38%).

Pétroles et devises

Les cours des pétroles décrochent vivement, ce lundi. Le baril de brut WTI s'enfonce de -4,7% à 70,44$. Le Brent de mer du Nord cède -4% à 75,75$. L'Arabie saoudite a abaissé, dimanche, le prix de vente officiel de son pétrole pour février. Le producteur d'Etat, Saudi Aramco, a réduit le prix de son produit phare Arab Light à destination de l'Asie d'un montant plus élevé que prévu de 2 dollars par baril, en raison de la faiblesse persistante de la demande.

L'euro est ferme face au billet vert. La monnaie européenne s'échange 1,0974$.

L'once d'or redonne -0,67% à 2.032,15$ (1.851,7 euros). Le Bitcoin s'apprécie de +2,3% à 44.973$.

Valeurs en hausse

* Lexibook (+16,06% à 2,855 euros). Le leader français de la conception et de la commercialisation de produits électroniques de loisirs intelligents bondit à la publication de résultats en vive hausse pour le 1er semestre 2023-2024. Au 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires du groupe ressort à 22,19 ME (20,38 ME au 30 septembre 2022), soit en progression de 9%. Le résultat d'exploitation progresse de +47% et atteint 3,54 ME. Cette progression trouve essentiellement sa source dans la hausse du volume d'activité et la progression de la marge, et "témoigne des capacités du groupe à générer des marges élevées grâce à sa stratégie de niches". Le résultat net au au terme du semestre ressort à 3,095 ME (1,247 ME un an plus tôt).

* Riber (+5,52% à 1,91 euro). La société allemande Innolume a commandé fin décembre une nouvelle machine MBE 49 destinée à renforcer sa capacité de production de laser à boîtes quantiques à base de GaAs et à accompagner l'expansion de ses marchés, en particulier celui du cloud networking. Riber indique qu'Innolume est l'une des rares sociétés à produire des lasers à boîtes quantiques ultraperformants offrant une haute fiabilité, une faible sensibilité au retour optique et un fonctionnement à haute température "inégalé sur le marché". Cette acquisition s'accompagne également d'une importante commande de services et accessoires destinés à moderniser une machine existante afin d'accroître sa productivité.

* bioMérieux (+3,12% à 101 euros). Le groupe lyonnais rachète Lumed, une société de logiciels qui a créé un système d'aide à la décision clinique destiné à soutenir les hôpitaux dans l'optimisation des prescriptions d'antibiotiques et la surveillance des infections associées aux soins. bioMérieux détenait jusqu'à présent 16% de la firme canadienne avec qui le laboratoire français collabore étroitement depuis 2017. Cette acquisition de 84% du capital représente un investissement de près de 9 ME.

* TF1 (+2,53% à 7,5 euros). Le groupe de médias a signé avec Free un nouvel accord qui prend effet courant janvier pour les abonnés bénéficiant de la Freebox Pop. Le déploiement sera progressif dans les prochaines semaines pour les autres abonnés Freebox. Cet accord permet aux abonnés du groupe Iliad de bénéficier du nouveau service gratuit TF1+. En outre, les abonnés de Free pourront toujours accéder à l'ensemble des chaînes TNT du groupe TF1 -TF1, TMC, LCI, TFX, TF1 Séries Films- et à ses programmes en replay (MYTF1) dans l'application OQEE by Free en mobilité et sur TV connectée.

* Airbus (+2,51% à 143,2 euros). Le groupe aéronautique termine en tête du CAC40, profitant du dernier incident du 737 Max de Boeing. Outre ce nouveau coup dur affectant l'image du best-seller du groupe américain, l'ensemble de la gamme est désormais cloué au tarmac aux Etats-Unis et dans d'autres pays à l'image de la Turquie.

* Pernod Ricard (+1,53% à 149,25 euros). Le titre reste solide malgré une analyse de Morgan Stanley qui coupe sa cible sur le groupe de spiritueux de 178 à 155 euros, avec un avis de 'pondération en ligne'. Il est vrai qu'avec Rémy Cointreau (+2,17%), le dossier a été malmené vendredi (-3,57%) après l'annonce, par le ministère chinois du Commerce, du lancement d'une enquête anticoncurrentielle sur les eaux-de-vie de vin, comme le cognac, importées de l'Union européenne. L'enquête des autorités chinoises fait suite à une plainte de l'Association chinoise des boissons alcoolisées au nom de l'industrie locale des eaux-de-vie de vin. Oddo BHF considère que la réaction de marché a été excessive compte-tenu des incertitudes persistantes autour de la nature de ces restrictions qui, à ce stade, reste inconnue.

* Capgemini (+1,22% à 186,75 euros). Jefferies est à 'achat' du titre, et porte son objectif sur le dossier de 210 à 250 euros.

Valeurs en baisse

* Enertime (-11,3% à 0,58 euro). La société communique sur des tensions de trésorerie en fin d'année 2023, du fait d'un décalage entre l'entrée en vigueur tardive des financements nécessaires au projet Verallia (-0,36%) et le début effectif des travaux engagés sur le projet. Au 5 janvier 2024, la trésorerie consolidée du groupe s'était nettement améliorée pour atteindre 2,7 ME, dont 500 kE nantis pour obtenir des cautions bancaires sur les contrats. Enertime a enregistré en 2023, 10 ME de commandes et table sur un chiffre d'affaires et produit d'exploitation en forte augmentation pour 2023 par rapport à 2022.

* Casino (-4,28% à 0,581 euro). Le groupe de distribution décroche à nouveau... Pourtant, la Commission européenne a donné son feu vert à la reprise du groupe Casino par un consortium emmené par l'homme d'affaires Daniel Kretinsky. La Commission européenne a rendu son avis, le 5 janvier. Cette décision autorise la prise de contrôle du Groupe de distribution dans le cadre d'une restructuration financière par le consortium composé de EP Equity Investment III sàrl, Fimalac et Attestor. Il est précisé que le véhicule d'acquisition du consortium sera contrôlé par EP Equity Investment III sàrl, société contrôlée par Daniel Kretinsky.

* Eramet (-3,54% à 66,7 euros). Oddo BHF fait un point sur le dossier alors que les vents contraires (nickel et lithium en baisse, euro en hausse) s'accumulent. Le courtier explique que le CMD du 13 novembre a contribué à améliorer la perception des investisseurs et à positionner Eramet comme une valeur de croissance grâce aux projets dans le lithium et à l'expansion significative dans le manganèse au Gabon et le nickel en Indonésie. Après les incidents du au 1er semestre, les derniers mois ont vu une amélioration de l'exécution avec une production soutenue et des coûts maîtrisés au T3.

Oddo BHF était repassé à 'surperformance' sur la valeur le 30 octobre lorsque le prix de l'action évoluait proche de ses plus bas. Depuis, le titre a repris +12%, aidé notamment par le CMD. La réduction des estimations de l'analyste l'amène à ajuster en baisse son objectif de cours (basé sur une somme des parties) de 89 à 85 euros. Les risques de baisse du consensus sont en revanche réels, puisque le broker se situe désormais 30% en moyenne en-dessous sur 2024-2025.

* Gecina (-2,11% à 106,6 euros). La société foncière pâtit d'un ajustement de recommandation de la part de Morgan Stanley, qui est passé à 'sous-pondérer' sur le dossier, en visant désormais 90 euros. La banque estime que le marché sous-estime le risque d'une probable nouvelle correction de la valeur du capital.

* Poujoulat (-1,25% à 15,8 euros). Euro Energies, division bois énergie du Groupe Poujoulat a fait l'acquisition, le 22 décembre, de 100% du capital de la société Breizh Bois, située dans le Morbihan. L'objectif de l'opération est "de poursuivre la consolidation de l'activité bois énergie et de ses marques Woodstock et Crépito dans le Grand Ouest". Les actionnaires historiques de Breizh Bois, M. et Mme Annic, et les représentants de la filiale du Groupe Poujoulat, ont signé le protocole de vente, le 22 décembre 2023. Breizh Bois, localisé à Pluvigner depuis 1997, est spécialisé dans la fabrication et la distribution de bois-bûches et granulés à haute performance, destinés aux particuliers. La société compte plus de 4.000 clients historiques dans les environs de Vannes, Auray et Lorient. L'acquisition s'inscrit dans la démarche de croissance externe de la filiale Euro Energies et du développement de ses marques Woodstock et Crépito. Les cessionnaires et l'équipe actuelle de Breizh Bois accompagneront Euro Energies dans le développement du projet de croissance nécessitant un investissement de 3 ME sur 18 mois. Le site dispose dès à présent de 2.600 m2 de bâtiments sur un terrain de 2 ha.