Clôture Paris : dans le rouge vif après les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis

Nouvelle séance dans le rouge avec un CAC40 qui a finalement perdu 1,17% à 5.867 points en clôture. Plus de la moitié du très gros rebond du début de semaine (+4,2%) a ainsi été effacée depuis mardi. Ce vendredi, le marché a accentué ses pertes dans la foulée de la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis en début d'après-midi : Les créations de postes non-agricoles aux États-Unis pour le mois de septembre 2022 sont ainsi ressorties au nombre de 263.000, contre un consensus de 250.000... Le taux de chômage a reculé quant à lui à 3,5%, contre 3,7% de consensus de marché et 3,7% un mois avant. Les créations de postes dans le privé se sont établies au nombre de 288.000 en septembre contre 280.000 de consensus. Les créations dans le secteur manufacturier ont été de 22.000, également meilleures que prévu. Le salaire horaire moyen a progressé de 5% en glissement annuel, un peu moins qu'attendu puisque le consensus était de 5,1%... Ces bons chiffres de l'emploi américain ont fait remonter les anticipations de hausse de taux de 75 points de base pour la réunion des 1 et 2 novembre de la Fed (probabilité de plus de 79% selon FedWatch). Ainsi, une quatrième hausse de 75 pb est donnée désormais pour "quasiment sûre"...

ECO ET DEVISES

Jerome Powell avait déjà noté lors de sa conférence de presse du FOMC de septembre que la Fed n'avait vu que de modestes signes de ralentissement sur le marché du travail...

Avant-hier, ADP avait fait état de créations de postes dans le privé pour septembre légèrement supérieures aux attentes, à 208.000 contre 200.000 de consensus FactSet. Selon la dernière étude Challenger sur le sujet, publiée hier, les annonces de licenciements aux États-Unis pour le mois de septembre ont concerné près de 30.000 postes, 29 989 pour être précis, contre 20.485 un mois auparavant.

Les responsables de la Fed n'ont pour l'heure donné aucune indication concernant un éventuel pivot, qui constituerait donc une inflexion de politique monétaire... Pourtant, lundi et mardi, les marchés avaient joué ce scénario avec un certain enthousiasme et sans doute un peu trop de précipitation... L'euro revient sur les 0,98/$. Le pétrole pointe sur les 97$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

2CRSI : +9% avec McPhy et Inventiva (+7,5%)

En tête du palmarès sur le CAC40, Renault s'adjuge 5%. Le constructeur est dopé par une note d'Oddo BHF qui a rehaussé à 'surperformer' son opinion sur la valeur tout en portant sa cible de 35 à 55 euros. Après le succès du redressement opérationnel du groupe au losange et alors que son offensive commerciale va s'accélérer significativement, l'analyste revoit en forte hausse ses estimations (+20% sur 2022-2025) qui se situent désormais largement au-dessus du consensus (32% sur 2023, 54% sur 2024, 73% sur 2025 au niveau de l'EBIT) en raison d'une vision plus optimiste du redressement du groupe (mais non de ses volumes). Le courtier estime que le consensus pourrait commencer à revoir ses attentes à l'occasion de la prochaine journée investisseurs du constructeur.

SQLI : +5% suivi de Showroomprivé (+4%) et de Linedata

CGG : +3,7% avec Valneva, Boiron, Infotel, Manitou, ABC

Total Energies : +2,5% avec Tarkett, Dassault Aviation (+2%) et Worldline avec Carrefour, Akwel, P&V

Ipsen : +1,5% avec Genfit, Neurones, Vallourec, Sanofi, Orange, Bic, ADP

VALEURS EN BAISSE

Nacon recule de 17% avec BigBen (-8%), Aures (-7%) et Nexity

Dassault Systemes -6,5% avec S30

Le secteur technologique est globalement mal orienté, STMicro en tête (-5,5%) après la double déception AMD/Samsung au cours des dernières heures. Soitec (-4,8%) et X-Fab (-6,4%) sont également sous pression à l'ouverture des marchés européens. Il faut dire que les signes d'un ralentissement technologique plus profond et plus durable que prévu s'accumulent depuis plusieurs semaines et les fabricants de puces sont de plus en plus nombreux à avertir d'un effondrement de la demande. "Aucune fête ne dure éternellement", affirme à 'Bloomberg' Stacy Rasgon chez Bernstein. "C'est une industrie cyclique. Il y a eu quelques années de très, très forte croissance qui ont poussé les entreprises à monter en puissance. Vous créez une offre pour la demande qui s'avère ne pas être aussi réelle que vous le pensiez".

Waga : -5% suivi de SopraSteria, Ramsay

GL Events : -4% avec Alten, Legrand, Capgemini, Stedim

SEB : -3,5% suivi de Alstom, Wavestone

Orpea : -3% suivi de Trigano, Schneider, Dior, Vivendi, Eurazeo