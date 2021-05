Clôture Paris : coup de pression

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a finalement abandonné le cap des 6.300 points pour reculer de 0,89% ce mardi à 6.251 points en clôture, non sans avoir atteint un nouveau plus haut depuis novembre 2000 ce matin à 6.344 points. La crainte que la vigueur de la reprise contraigne les grandes banques centrales à resserrer prématurément leur politique monétaire n'a pas disparu et freine les investisseurs, malgré les belles performances déjà acquises.... Wall Street pique aussi du nez en début de séance, plombée par les grandes valeurs technologiques.

Les craintes d'un emballement de l'inflation, sur fond de hausse des cours des matières premières et de pénurie de composants électroniques, continuent de faire craindre des taux plus élevés à l'avenir, ce qui pèse sur les cours des valeurs de croissance. Les niveaux de valorisation atteints par certaines sociétés poussent aussi logiquement à davantage de prudence sur ces titres.

ECO ET DEVISES

Dans ce contexte, l'intervention du président de la Fed, Jerome Powell, lors d'une conférence de la 'National Community Reinvestment Coalition' a été suivie de près lundi soir. Cependant, le patron de la Fed n'a pas abordé le sujet de l'inflation, un phénomène qu'il a jusqu'ici jugé temporaire. Il a affirmé que les perspectives économiques des Etats-Unis s'étaient "clairement améliorées", mais il a insisté sur le caractère inégal de la reprise économique, qui a laissé de côté les catégories sociales les plus modestes.

Après une nouvelle série d'indicateurs quelque peu mitigés hier, les opérateurs ont pris connaissance d'un déficit commercial américain record en mars. Ce dernier a atteint 74,4 milliards de dollars sur la période, un niveau conforme aux attentes. Les importations ont augmenté de 6,3% alors que les exportations ont crû de 6,6%.

Les commandes industrielles américaines du mois de mars se sont de leur côté appréciées de 1,1% en comparaison du mois antérieur, contre 1,3% de consensus de marché et une baisse de 0,5% pour la lecture révisée (en hausse) du mois antérieur. Hors transport, les commandes affichent une progression de 1,7% alors que les commandes de biens durables ont augmenté de 0,8% contre +0,5% attendu, après un repli de 0,9% en février.

Du côté des changes, l'indice du dollar reprend 0,3% à 91,3 points face à un panier de devises. L'euro redonne de 0,3% face au billet vert à 1,2020$ dans les échanges interbancaires.

Les cours du brut gagnent du terrain. L'optimisme sur la croissance de la demande de pétrole se heurte malgré toujours aux inquiétudes concernant l'impact de l'augmentation des cas de COVID-19 en Inde, au Japon et au Brésil. Le baril de brut léger américain WTI avance actuellement de 1,1% à 65,25$ sur le Nymex pour le contrat à terme de juin, et le Brent prend 1,5% à 68,85$.

VALEURS EN HAUSSE

Trigano flambe de 11,5%, porté par d'excellents résultats semestriels. Le spécialiste des véhicules de loisir a dégagé sur les six premiers mois de son exercice un bénéfice opérationnel courant consolidé de 151,4 millions d'euros contre 89,3 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires de 1,37 MdsE, en progression de 17,6% (+16,5% à périmètre constant). Compte-tenu d'un résultat financier de -6,6 ME, d'une charge d'impôt sur les sociétés de 32,5 ME et de la contribution positive des sociétés mises en équivalence de 2,2 ME, le bénéfice net consolidé s'établit à 114,4 ME (65,7 ME en 2019/2020) et représente 5,93 euros par action.

DBV : +5,7%, suivi de Esi Group, Vallourec (+3,8%) avec Gensight

Dassault Aviation progresse de 3,5%. Les investisseurs ont salué la vente de 30 avions 'Rafale' à l'Egypte. Selon le site d'investigation 'Disclose', citant des documents confidentiels, le montant du contrat atteint 3,75 milliards d'euros.

Akka Technologies (+3,5%) a annoncé un partenariat avec l'avionneur toulousain, AURA AERO, pour le développement de deux avions électriques : ERA (Electrical Regional Aircraft), un avion régional électrique de 19 places soutenu par la région Occitanie et INTEGRAL-E, un avion électrique de

voltige.

Assystem : +2,5% avec STEF, ADP

Inventiva : +2% suivi de Valneva, Getlink, Gecina, Publicis

Total grimpe de 1%, dans le sillage du brent

Mersen : +1% avec Savencia, Elior, SQLI

Eutelsat : +0,5% avec Kering, Orange, Saint-Gobain, M6, Neurones

VALEURS EN BAISSE

Chargeurs (-8,5%) a réalisé un premier trimestre record marqué par un chiffre d'affaires en croissance de 14,8% à 180,8 ME. La croissance organique est de 15,6%, portée par Chargeurs Protective Films et Chargeurs Healthcare Solutions.

Gl Events retombe de 8% avec Guillemot, BigBen

Neoen : -6% avec Fermentalg

McPhy : -5,5% suivi de Groupe Crit, Séché, Navya, SoiTec

Lumibird : -4% avec Balyo

SII : -3% avec Lagardère, Coface, Airbus, DS

BioMérieux : -2,5% avec Ipsen, Rexel, Ubisoft

Vivendi (-0,6%) et Mediaset ont mis un terme lundi à la longue bataille juridique qui faisait rage depuis 2016 entre les deux groupes de médias. Le groupe italien, contrôlé par la famille Berlusconi, et Vivendi ont ainsi annoncé lundi soir un accord global aux termes duquel le groupe français va vendre l'essentiel de sa participation dans Mediaset. Selon l'accord transactionnel dévoilé lundi, Vivendi, deuxième actionnaire de Mediaset avec environ 29% du capital, va céder "la totalité des 19,19% du capital de Mediaset détenue par l'intermédiaire de Simon Fiduciaria sur le marché et à un horizon de 5 ans".