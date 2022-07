Clôture  : Paris cède 0,27%

(Boursier.com) — En clôture de marché, le CAC40 redonne -0,27% ce mercredi, glissant à 6.184 points. La Bourse de Paris limite son repli à 13,55% depuis le début de l'année. Globalement, le marché parisien est volatil dans des volumes estivaux limités, avec toujours en point de mire la situation sanitaire et le conflit russo-ukrainien. Les marchés européens restent dans l'attente de la réunion monétaire de la BCE, jeudi. Une hausse de 50 points de base des taux directeurs est évoquée.

A Wall Street les indices sont bien orientés. Le S&P 500 prend +0,71% à 3.964 points. Le Dow Jones grappille +0,18% à 31.885 points. Le Nasdaq est ferme avec un gain de +1,66% à 11.907 points.

Des informations de Reuters selon lesquelles le gazoduc Nord Stream 1 devrait reprendre du service, jeudi comme prévu, atténuent les craintes liées à l'approvisionnement en gaz en Europe. Toutefois, les tensions demeurent sur le secteur... La Commission européenne vient en effet de demander aux pays membres de l'UE un objectif de réduction de leur consommation de gaz de 15%. Face aux craintes d'un arrêt des livraisons de gaz russe, la Commission européenne souhaite, sur la base du volontariat, une baisse de 15% de la consommation gazière des Etats par référence à la moyenne sur la période d'août à mars 2016-2021. La Commission pourrait rendre cette mesure juridiquement contraignante en cas de pénurie grave de gaz, alors que Moscou fournissait 40% du gaz de l'UE avant l'invasion de l'Ukraine.

Eco / Devises

Selon les statistiques officielles publiées ce mercredi, la hausse des prix à la consommation au Royaume-Uni atteint 9,4% sur un an en juin. Le consensus Reuters tablait sur une augmentation légèrement moins importante, de 9,3% après +9,1% en mai.

En France, les données de l'emploi publiées par l'Urssaf montrent qu'au 2e trimestre 2022. Le nombre des déclarations d'embauche de plus de 1 mois, hors intérim, augmente de +3,6% après la légère diminution enregistrée au 1er trimestre 2022 (-0,6%). Cette progression est notamment portée par les embauches en CDI (+5,5% après +0,1%). Celles en CDD de plus d'un mois affichent une hausse plus mesurée (+1,5% après -1,2%). La hausse des déclarations d'embauche de plus d'un mois est de +15,6% par rapport au dernier trimestre 2019, juste avant le déclenchement de la crise sanitaire.

Le pétrole trébuche à nouveau au-dessous des 100$. Le brut léger américain WTI plonge de -4,29% à 99,67$. Le Brent est plus ferme avec un recul de -0,51%, bien ancré à 106,72$ le baril.

Côté devises, l'euro cède 0,23% à 1,0208 dollar. La décision sur les taux du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne est attendue demain et le marché est prudent.

L'once d'or est stable à 1.707,9$. Le Bitcoin prolonge son rebond de 2% à 24.207$.

Valeurs en hausse

* GenSight (+23,29% à 2,62 euros). Le laboratoire a annoncé que des sujets atteints de Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL) traités avec LUMEVOQ continuent à bénéficier d'une nette amélioration de leur vision 5 ans après une seule injection de la thérapie génique. Comparés à l'évolution de la vision observée chez les patients non traités, ces résultats diffèrent de façon importante par rapport à l'histoire naturelle de la NOHL.

* STMicroelectronics (+2,12% à 33,72 euros). CARIAD, l'unité logicielle du Groupe Volkswagen, et STMicroelectronics lanceront prochainement le développement conjoint d'un système sur puce (SoC) pour véhicules automobiles. Ensemble, CARIAD et ST développent des composants sur-mesure pour la connectivité, la gestion de l'énergie et les mises à jour de logiciel à distance (OTA — Over The Air) afin de rendre les véhicules entièrement "définis par logiciel", sécurisés et prêts pour les évolutions à venir. La coopération prévue porte sur la nouvelle génération de véhicules du Groupe Volkswagen qui seront basés sur la plateforme logicielle unifiée et évolutive. Parallèlement, les partenaires travaillent à un accord par lequel TSMC, l'une des plus grandes fonderies dédiées aux semiconducteurs dans le monde, fabriquera les plaquettes des systèmes sur puce pour ST. Par cette démarche, CARIAD vise à sécuriser l'approvisionnement en puces pour les véhicules du Groupe Volkswagen des années à l'avance.

* TotalEnergies (+0,20% à 49,2 euros). Le groupe pétrolier la première phase des études d'ingénierie pour les installations de production amont de gaz naturel liquéfié du projet Papua LNG en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En parallèle, les études pour les installations aval de liquéfaction progressent conformément au planning global du projet, avec comme objectif de lancer un FEED intégré au quatrième trimestre de cette année. La décision finale d'investissement est attendue vers la fin de l'année 2023, pour un démarrage de la production fin 2027.

En outre, TotalEnergies, qui avait annoncé en début d'année son intention de quitter la Birmanie, a indiqué s'être définitivement retiré du pays compte tenu de la situation en matière des droits de l'homme dans le pays depuis le coup d'Etat militaire du 1er février 2021.

* EDF (+0,13% à 11,74 euros). La Grande-Bretagne a donné son accord pour la construction de la centrale nucléaire Sizewell dans le Suffolk. Porté notamment par EDF, ce projet doit aider le pays à atteindre ses objectifs d'émission carbone. Cette centrale serait capable de produire 3,2 gigawatts d'électricité, soit suffisamment pour alimenter environ 6 millions de foyers. EDF a indiqué que des discussions sont en cours avec le gouvernement sur le financement du projet. Une décision finale d'investissement sera prise en 2023.

* Carrefour (+0,68% à 17,105 euros). Le groupe de distribution a signé un accord de cession portant sur sa participation de 60% dans Carrefour Taïwan à Uni-President, son partenaire et coactionnaire de longue date. Cette opération valorise Carrefour Taïwan sur la base d'une valeur d'entreprise de 2 MdsE. "C'est à un meilleur prix que celui initialement anticipé (1,6 MdE en août 2021)", commentent les analystes de Jefferies. Fondé en 1987 au travers d'une joint-venture entre Carrefour et Uni-President, Carrefour Taïwan a connu une forte croissance et une importante création de valeur au cours des 35 dernières années. Aujourd'hui, l'entité gère avec près de 15.000 collaborateurs un réseau étendu de 340 magasins, dont 68 hypermarchés et 272 supermarchés et magasins premium, ainsi que 129 galeries marchandes. En 2021, Carrefour Taïwan a généré un chiffre d'affaires hors taxes de 2,5 MdsE, un EBITDA de 243 ME, et un Résultat Opérationnel Courant de 78 ME.

* Pierre et Vacances (stable à 5,12 euros). Après une hausse de 141% entre le 1er semestre 2020/2021 et celui de 2021/2022, le chiffre d'affaires du Groupe Pierre et Vacances continue à progresser au 3e trimestre, avec une hausse de +118% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Au total, le chiffre d'affaires Groupe s'élève à 1,161 milliard d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021/2022 (501,9 ME), en croissance de +131% par rapport à l'exercice 2020/2021. Pierre et Vacances surperforme ainsi son niveau d'avant-crise.

Valeurs en baisse

* Virbac (-9,8% à 340 euros). Au 1er semestre, le chiffre d'affaires consolidé du groupe est ressorti à 616,4 millions d'euros (529,4 ME un an plus tôt), soit une évolution globale de +16,4% par rapport à la même période de 2021. Hors impact favorable des taux de change, le chiffre d'affaires est en progression de +12%. Cette croissance bénéficie, pour partie, d'un effet de base favorable représentant 1 point de croissance du chiffre d'affaires, expliqué par les nouveaux produits acquis à partir du 2e trimestre 2021. Toutes les zones sont en croissance organique à fin juin. Le groupe vise toujours une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants entre 5% et 10%. Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" devrait se consolider autour de 15% à taux de change constants, et ce en dépit des impacts de l'inflation.

* Arkema (-0,4% à 89,50 euros). Le spécialiste du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques continue de souffrir de certaines dégradations de brokers. Morgan Stanley a abaissé son objectif de cours à 91 euros, contre 105 euros auparavant et le Crédit Suisse a ramené son cours cible à 87 euros, contre 103 euros.