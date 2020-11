Clôture Paris : calme plat pour Thanksgiving

Clôture Paris : calme plat pour Thanksgiving









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Peu d'évolution du CAC40 ce jeudi. L'indice parisien a perdu 0,08% à 5.566 points en clôture dans un marché calme en l'absence de Wall Street puisque c'est férié aux Etats-Unis pour célébrer Thanksgiving... La Bourse de New-York ne rouvrira ses portes demain vendredi que l'espace d'une demi-journée. Hier, la déception sur le chiffre des inscriptions hebdomadaires au chômage avait favorisé quelques prises de bénéfices sur le DJ qui restait sur ses records de la veille à plus de 30.000 pts.

Le pétrole consolide sous les 48$ le brent, à 47,80$, tandis que l'euro campe sur les 1,19/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Nicox grimpe de 23% suivi de Balyo (+15%) et de Erytech

Genfit remonte de 8% avec Showroomprivé, Navya et Immobilière Dassault (+7%)

SMCP : +6,5% avec Aubay, Hexaom et Figeac Aero

DBV : +5% suivi de AST Groupe, Voltalia, Aures, Transgene

Poxel : +4% suivi de Burelle et Ekinops (+3%)

BioMerieux : +2,5% avec Air France KLM, Klepierre, Plastic Omnium,

Europcar Mobility Group (+2%) annonce avoir franchi une étape majeure dans sa restructuration financière avec la conclusion d'un accord de principe sur un plan de restructuration financière. Il a été approuvé à l'unanimité des membres votants du conseil de surveillance. L'accord prévoit une réduction de l'endettement du groupe de 1,1 milliard d'euros via une conversion en actions de la totalité des obligations senior 2024 et 2026 et de la facilité Credit suisse. Il va aussi aboutir à une "injection significative" de nouvelles liquidités avec un apport en capital de 250 millions d'euros, ainsi que "l'octroi d'un nouveau financement flotte" de 225 millions.

En tête du CAC40, STM s'adjuge 1,8%. Le flux acheteur sur le groupe franco-italien est notamment à relier à une note de Liberum qui a revalorisé le dossier de 35 à 40 euros tout en confirmant son avis 'acheter'. La demande de l'industrie reste forte dans toutes les applications, la visibilité s'améliorant au milieu des rapports sur les contraintes d'approvisionnement, explique le courtier. La demande est robuste sur les principaux marchés finaux tels que les smartphones, l'automobile et l'Internet des Objets, et les stocks des canaux et des clients sont toujours sains. Dans ces conditions, le broker s'attend à ce que les niveaux d'utilisation des capacités augmentent plus rapidement que prévu, ainsi qu'à des tendances tarifaires favorables. De plus, comme l'ont montré les récentes 'journées investisseurs', STM est très bien placé sur les segments de l'automobile, des capteurs et des microcontrôleurs. Liberum table ainsi sur une revalorisation du titre à mesure que la surperformance du secteur se poursuivra.

Valeo : +1,5% suivi de Sanofi, Essilor

Atos grimpe de 1%, alors qu'Orange (+1,2%) a été contraint de démentir tout projet d'acquisition du groupe informatique. L'opérateur télécoms a dû répondre à une information de l''AFP' évoquant la volonté des salariés actionnaires de plaider pour un rachat d'Atos lors du prochain conseil d'administration. A l'issue de la décision favorable du Conseil d'Etat au sujet d'un ancien litige fiscal, Orange a récupéré 2,2 milliards d'euros. Un montant qui suscite de nombreuses spéculations. Coupant court aux rumeurs, Orange a confirmé envisager "une attribution juste et équilibrée de ces fonds au bénéfice du développement de l'entreprise, de ses salariés et actionnaires, via notamment une offre réservée au personnel et un engagement sociétal renforcé dans le contexte de crise économique et sanitaire".

VALEURS EN BAISSE

Quadient reperd 8% sur des prises de profits, suivi de SES (-4%) et de Maurel & Prom

IPSOS recule de 4% avec Tarkett, Trigano, Elior

Amundi : -3% suivi de 2CRSI

Renault : -2,5% avec JC Decaux, Dassault Aviation, Cie des Alpes et Mersen

Après avoir ouvert dans le vert, Rémy Cointreau redonne 2%. Compte tenu d'une performance meilleure que prévue sur la première partie de son exercice, Rémy Cointreau table désormais sur une croissance organique de son résultat opérationnel courant annuel grâce à une "vraie reprise" attendue sur le second semestre. Le groupe de spiritueux a réalisé sur les six premiers mois de l'année un ROC de 106,2 millions d'euros, en baisse de 23,2% (-22,5% en organique contre un repli de 25% à 30% visé par la direction) pour un chiffre d'affaires de 430,8 ME, en recul de 17,8% en publié et de 16,4% en organique (à devises et périmètre constants), dans un contexte de pandémie mondiale. La marge opérationnelle courante montre ainsi une bonne résilience à 24,7%, en baisse limitée de 1,7 point.

Carrefour : -1,5% avec Scor, Michelin, Airbus, Capgemini

Alstom reperd 1%. La période de souscription à l'augmentation de capital se poursuit jusqu'au 30 novembre.

Natixis recule aussi de 1% avec SG.