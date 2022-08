Clôture Paris : ça ne s'arrange pas !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Toujours pas de rebond en bourse de Paris... Pire, le CAC40 a terminé proche de ses points bas de la journée, en recul de 1,37% à 6.125 points. C'est la 5ème séance de baisse consécutive pour le marché parisien. Pourtant en légère hausse ce matin, le CAC40 a donc rapidement changé de direction, tandis que l'inflation annuelle a encore accéléré dans la zone euro en août pour atteindre un niveau record de 9,1%, soit 0,2 point de plus qu'en juillet... L'énergie explique une nouvelle fois l'essentiel de cette hausse, même si les prix de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (+10,6%, comparé à +9,8% en juillet), des biens industriels hors énergie (+5,0%, contre +4,5% en juillet) et des services (+3,8%, comparé à +3,7%) ont également accéléré. L'inflation a cependant légèrement ralenti en France au mois d'août à 5,8% après 6,1% en juillet selon les données provisoires de l'Insee.

Des données qui ne devraient qu'encourager les membres de la BCE à procéder à une importante hausse de taux la semaine prochaine, sans doute de 0,75 pt. Klaas Knot et Madis Mueller, membres du Conseil des gouverneurs, ont dernièrement tous deux déclaré qu'une augmentation des taux directeurs de trois quarts de point devrait "au moins être débattue en septembre", tandis que le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a plaidé en faveur d'une action rapide face à l'envolée des prix. L'euro campe autour de la parité ce soir, tandis que le baril revient à 96,60$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

P&V : +8% suivi de Euroapi (+5%) avec Ramsay (+4%) avec Elior et Nokia

Believe : +3,5% avec TFF, Thermador, Rothschild, Aures

Plastivaloire : +2,7% avec Lagardère, Atos (+2%) et Eutelsat

Renault gagne 1,5%. Le constructeur automobile chinois Geely Automobile Holdings et un groupe pétrolier pourraient devenir actionnaire de référence de la future entité dédiée aux moteurs thermiques. Selon deux sources proches du groupe au losange citées par 'Reuters', Renault conserverait 40% de la division 'historique', Geely entrerait au même niveau, et le pétrolier à hauteur de 20%. Nissan n'y prendrait ainsi pas part. "Le schéma final n'est pas verrouillé et d'autres pistes existent pour les constructeurs partenaires", a toutefois précisé l'une des sources. Renault doit détailler à l'automne lors d'un "capital market day" son projet visant à créer en son sein un pôle électrique basé en France, et un autre basé à l'étranger et rassemblant des sites de moteurs et de transmissions essence et hybrides en Espagne, au Portugal, en Turquie, en Roumanie et en Amérique latine. Si Renault entend bien rester majoritaire dans son pôle électrique "Ampère", qui emploiera environ 10.000 personnes et qu'il pourrait introduire en Bourse au second semestre 2023, il prévoit de demeurer seulement actionnaire de référence de son entité thermique "Horse", qui comptera un effectif similaire.

Scor : +1,5% avec Nicox, Gl Events

Air France-KLM (+1%) s'est réjoui de l'annonce faite par le gouvernement italien accordant au consortium formé par Certares (en tant que partenaire financier), Air France-KLM et Delta Air Lines (en tant que partenaires commerciaux) l'exclusivité pour la prochaine phase des négociations en vue de l'acquisition potentielle de d'une participation détenue directement par le ministère de l'Economie et des Finances italien dans ITA.

Si cette opération était conclue, Air France-KLM deviendrait un partenaire commercial et opérationnel de la compagnie aérienne italienne, dans le cadre du consortium mené par Certares. A ce stade, Air France-KLM n'investit pas dans le capital d'ITA. Toutefois, le groupe Air France-KLM pourrait envisager à moyen terme de prendre une participation minoritaire dans ITA.

ADP : +1% avec Séché, M6, Alten, Carrefour, CGG, Ubisoft, Sodexo, Neurones, Sopra

VALEURS EN BAISSE

Biomérieux recule de 5,6%. Biomérieux a pourtant communiqué un objectif 2022 de croissance des ventes ajusté à la hausse de -6% à -3% à périmètre et taux de change constants (précédemment de -7% à -3%). Le résultat opérationnel courant contributif devrait à taux de change courants être compris entre 580 millions d'euros et 625 millions d'euros, en légère hausse par rapport à la guidance précédente.

Navya : -5% avec Balyo (-4%) et Fermentalg (-3,5%)

TotalEnergies perd 3% dans le sillage de la baisse du baril de pétrole.

Bassac : -3% suivi de Manitou, Eramet, Orpea, Schneider, ALD

Airbus (-2,7%) a annoncé le prochain départ de Dominik Asam, directeur financier (CFO). Ce dernier a décidé de quitter la société début mars 2023 après près de quatre ans en poste pour saisir une nouvelle opportunité en tant que CFO de SAP. Dominik Asam a rejoint Airbus en tant que< directeur financier et membre du comité exécutif en avril 2019.

Kering : -2,5% avec Somfy, Bastide, GTT, Stellantis, LVMH, Dior, Saint-Gobain, Air Liquide, Arkema

Engie recule encore de 2%. Le groupe russe Gazprom a annoncé qu'il suspendrait entièrement ses livraisons de gaz dès jeudi "en raison d'un désaccord sur l'application des contrats"... L'annonce de Gazprom intervient à la veille d'une interruption de trois jours des livraisons de gaz russe à l'Europe avec la fermeture programmée pour maintenance, du 31 août au 2 septembre, du gazoduc Nord Stream 1, qui alimente l'Europe en gaz naturel russe en passant sous la mer Baltique. Gazprom a déclaré dans un communiqué "qu'Engie ne s'était pas acquitté de l'intégralité du paiement des livraisons de gaz effectuées en juillet".