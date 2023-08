Clôture Paris : bon début de semaine

(Boursier.com) — Après avoir connu leur pire semaine depuis le mois de mars, les marchés boursiers occidentaux se reprennent, ce lundi. Le CAC40 gagne +0,47% à 7.198 points. L'ambiance demeure néanmoins assez pesante dans les salles de marché sur fond de nouvelle hausse des taux obligataires et d'inquiétudes persistantes sur la situation économie en Chine, après une intervention jugée décevante de la Banque populaire de Chine (BPC), ce matin.

La BPC a abaissé son taux préférentiel de prêt à un an alors que les autorités cherchent à stimuler la demande de crédit mais elle a surpris les marchés en maintenant son taux à 5 ans alors qu'elle tente de contenir l'affaiblissement rapide du yuan. La reprise de la seconde économie mondiale s'avère difficile après la pandémie de Covid-19, en raison de l'aggravation de la crise immobilière, de la faiblesse des dépenses de consommation et de l'effondrement de la croissance du crédit. Ces éléments plaident en faveur d'un renforcement des mesures de relance de la part des autorités. "La Chine a probablement limité l'ampleur et la portée des réductions de taux parce qu'elle s'inquiète des pressions à la baisse sur le yuan", estime Masayuki Kichikawa, stratège sur la macroéconomie chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management. "Les autorités chinoises se soucient de la stabilité du marché des devises".

En attendant le symposium de Jackson Hole et l'intervention du président de la Fed, Jerome Powell, en fin de semaine, les opérateurs n'auront pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté macroéconomique. Le président de la Réserve fédérale devrait adopter "un ton plus équilibré dans le Wyoming, faisant allusion à la fin du cycle de resserrement tout en soulignant la nécessité de maintenir les taux plus élevés plus longtemps", selon Anna Wong de 'Bloomberg Economics'.

A Wall Street, le S&P 500 est relativement stable, redonnant -0,02% à 4.368 pts. Le Dow Jones se tasse à 18h de -0,49% à 34.331 pts. Le Nasdaq Composite se reprend de +0,47% à 13.353 pts.

Les pétroles restent volatils. Le baril de brut WTI reprend maintenant +0,41% à 81,67$. Le Brent de mer du Nord gagne +0,54% à 85,29$.

L'euro est stable face au billet vert à 1,0887$.

L'once d'or vaut 1.889,35$ (1.735 euros).

Après son décrochage de quelque -11,5% la semaine dernière, le Bitcoin redonne encore -0,48 à 25.943$.

Valeurs en hausse

* Kering (+1,2% à 498,5 euros). Cowen a débuté le suivi du groupe de luxe avec un conseil à 'surperformer' et une cible de 670 euros. Kering "pivote et optimise" son portefeuille de marques avec la même détermination et la même flexibilité qu'une startup, affirme l'analyste. Il ajoute que Kering propose une "nouvelle approche" du luxe, parallèlement à un "héritage intemporel". La reconstruction de la marque Gucci est la clé du dossier d'investissement, et Cowen est convaincu de la capacité de Kering à le faire grâce à une forte affinité avec la marque et à des réponses prometteuses aux nouvelles lignes de sacs à main. Le broker modélise 125 points de base d'amélioration de la marge d'Ebit de Gucci, conduisant à une estimation de BPA pour l'exercice 2024 supérieure au consensus.

* TotalEnergies (+1,02% à 57,59 euros). TotalEnergies et INPEX ont signé un accord avec PTTEP portant sur l'acquisition de l'intérêt de 100% détenu par PTTEP dans le permis AC-RL7 en Australie. Selon les termes de cet accord, qui demeure soumis à l'approbation des autorités compétentes, TotalEnergies acquerra une participation de 26% dans le permis, correspondant à sa part dans Ichthys LNG, tandis qu'INPEX acquerra les 74% restants et assurera le rôle d'opérateur. Le permis couvre une zone située en mer de Timor, à environ 250 km au nord-est des installations offshore d'Ichthys. Ce permis comprend les champs de gaz à condensats de Cash et de Maple, découverts respectivement en 2002 et 1989 puis appréciés par plusieurs autres forages. Il est prévu que le développement de ces champs contribue à l'approvisionnement à long terme de l'usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) d'Ichthys LNG, dont TotalEnergies est partenaire à hauteur de 26%, INPEX et d'autres actionnaires asiatiques minoritaires détenant les 74% restants.

* bioMérieux (+0,56% à 93,02 euros). En amont de la publication semestrielle, TP ICAP Midcap réitère son avis 'achat' et sa cible de 109 euros sur le dossier. Le broker table sur un chiffre d'affaires en croissance organique de 6,25%, confortant la guidance annuelle (4-6% lfl). Le ROC devrait illustrer un effet-mix moins favorable avec la moindre contribution des panels respiratoires de la gamme Biofire, les investissements consacrés pour soutenir les nouveaux produits, un impact USD défavorable et, par ailleurs, une décélération de l'inflation sur certains fronts (hors salaires). Pour mémoire, le groupe table pour l'heure en année pleine sur un ROC de 600-630 ME (vs 664 ME yoy) aux taux de change prévisionnels supposant un impact dollar négatif de 40 ME (après une incidence positive de l'ordre de 43 ME en 2022). La guidance suppose une MopC de l'ordre de 16,2% en retrait vs les 18,5% de 2022.

* AXA (+0,07% à 27,195 euros). AXA Investment Managers va supprimer jusqu'à 90 postes dans une opération de rationalisation partielle de son organisation. Les licenciements auront lieu au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, a déclaré l'entreprise à 'Bloomberg News'. Cette décision affectera les équipes opérationnelles ainsi qu'Axa IM Core, qui comprend les équipes obligataires, actions et multi-actifs. Axa IM est actuellement en négociation avec les syndicats en France et en Allemagne sur les suppressions d'emplois et a précisé que les plans sont toujours "en mode projet et sont conditionnels".

* Accor (+0,03% à 32,61 euros). Le groupe hôtelier annonce la nomination de Gilda Perez-Alvarado à la direction stratégique du Groupe. Actuellement Directrice générale de JLL Hotels & Hospitality, Gilda Perez-Alvarado intégrera, à compter du 1er octobre, le Comité de direction de Accor. Basée à Paris, elle aura pour responsabilités la stratégie mondiale, les relations avec les propriétaires d'hôtels et les partenariats stratégiques. Elle rendra compte directement à Sébastien Bazin, Président-Directeur général du groupe Accor.

Valeurs en baisse

* Virbac (-2,94% à 264,5 euros). Le spécialiste des médicaments pour animaux est victime d'une note d'analyste. Stifel a dégradé le dossier à 'conserver' tout en coupant sa cible de 342 à 293 euros. Même si la société continue de surperformer le marché, le delta de croissance entre Virbac et le marché s'est rétréci au cours des derniers trimestres et le rythme de croissance global du marché a également ralenti, explique le courtier. En outre, le suivi par Stifel du marché américain de la santé animale indique un ralentissement sous-jacent de la croissance plutôt pessimiste depuis juin. Une tendance qui semble se poursuivre. Par conséquent, le broker réduit ses prévisions de revenus pour 2023 et 2024 de respectivement 5 et 6%.

* Worldline (-1,05% à 30,03 euros). Le groupe reste perturbé par la fintech néerlandaise Adyen (-8,60% à 797 euros à Amsterdam) qui plonge encore ce lundi, alignant une 7e séance consécutive dans le rouge, au plus bas de plus de 3 ans.

* Abivax (-0,47% à 17,02 euros). Nouvelle levée de fonds pour Abivax. La société spécialisée dans le développent des traitements innovants a conclu concomitamment deux financement structurés pour un montant total maximum de 150 ME : un financement d'un montant maximal de 75 ME, souscrit auprès de Kreos Capital et Claret European Growth Capital, accompagné de l'émission de bons de souscription d'actions donnant droit, en cas d'exercice, d'actions ordinaires de la société d'une valeur de 0,01 euro par action pour un montant maximum de 8 ME, et un financement d'un montant maximal de 75 ME, souscrit auprès d'un fonds géré par Heights Capital Management.

* Saint-Gobain (-0,34% à 59,05 euros). Le groupe a obtenu l'autorisation du Bureau de la concurrence au Canada pour l'acquisition -annoncée le 12 juin- de Building Products of Canada, acteur non coté produisant des bardeaux de toiture pour le secteur résidentiel ainsi que des panneaux d'isolation en fibre de bois au Canada. L'opération devrait être finalisée le 1er septembre. Avec cette acquisition, Saint-Gobain franchit une nouvelle étape pour renforcer son leadership dans la construction durable au Canada. Après l'apport du segment des clins de façade ('siding') avec l'acquisition de Kaycan en 2022, Building Products of Canada complète l'offre de Solutions extérieures de Saint-Gobain dans le pays, renforçant ainsi les activités existantes de CertainTeed Canada, déjà leader dans les Solutions intérieures (gypse, isolation, plafonds).

* Ipsen (-0,34% à 115,7 euros). L'étude pivotale de Phase III CONTACT-02 engagée avec Exelixis a atteint l'un des deux critères d'évaluation principaux, démontrant une amélioration statistiquement significative de la survie sans progression (SSP) lors de l'analyse préliminaire. L'essai CONTACT-02 consiste à évaluer le cabozantinib (Cabometyx) en association avec l'atezolizumab par rapport à un 2e nouveau traitement hormonal chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CPRC) et d'une maladie mesurable des tissus mous qui avaient déjà été traités avec un nouveau traitement hormonal. Dans le cadre d'une analyse intérimaire prévue au protocole pour le critère d'évaluation principal de la survie globale (SG), qui a été menée parallèlement à l'analyse préliminaire du critère d'évaluation principal de la SSP, une tendance à l'amélioration de la SG a été observée. Cependant, les données se sont révélées immatures et n'ont pas atteint le seuil statistiquement significatif. Par conséquent, l'essai se poursuivra jusqu'à la prochaine analyse de la SG comme prévu. Les profils d'innocuité de l'association cabozantinib-atézolizumab étaient comparables à ceux habituellement observés en monothérapie. En outre, aucun nouveau signal d'innocuité n'a été identifié avec le traitement combiné.