Clôture Paris : BNP Paribas en vedette !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a repris 0,79% ce mardi à 6.476 points, après sa chute d'hier, aidé par le secteur bancaire qui a profité des bons chiffres trimestriels de BNP Paribas (+5%). Le comité de politique monétaire de la Fed doit débuter ses débats aujourd'hui, les marchés anticipant toujours un relèvement d'un demi-point de l'objectif de taux des fonds fédéraux après celui d'un quart de point décidé en mars... Mais le véritable enjeu des annonces de mercredi sera celui du discours que tiendront la banque centrale et son président, Jerome Powell, sur le rythme des prochaines hausses de taux et la réduction du bilan.

ECO ET DEVISES

La Réserve Fédéral qui s'est engagée à juguler une inflation ayant atteint 8,5% en mars outre-Atlantique, devrait donc rehausser d'un demi-point le taux des "fed funds" demain soir, ce qui constituerait une première depuis 2000, après avoir opéré un premier mouvement d'un quart de point en mars... La Fed devrait aussi annoncer le calendrier de réduction de son bilan, peut-être dès mai, au rythme de 95 milliards de dollars par mois.

Les marchés s'attendent à ce que le taux des "fed funds", actuellement logé entre 0,25% et 0,50%, s'élève autour de 2,8% à la fin de l'année, une perspective qui fait craindre un net ralentissement de l'économie américaine dans les prochains trimestres, voire une récession l'an prochain. Bien qu'en retrait, l'indice VIX de la volatilité reste bien ancré au-dessus des 30 ce mardi, très supérieur à sa moyenne mobile à 200 jours (21), signe de la nervosité actuelle dans les salles de marché.

Sur les marchés obligataires, les rendements se détendent légèrement après leur récent rallye... Le taux du T-Bond à 10 ans recule actuellement de 6 points de base à 2,92% après avoir atteint 3% en séance lundi, son plus haut niveau depuis décembre 2018, tandis que le taux du T-Bond à 2 ans, qui réagit davantage à la politique monétaire, se replie de 1,8 pb à 2,713%.

Enfin, le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juin) retombe de 0,5% à 104$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord rend 1% à 106$ pour le contrat de juillet. Réunis en urgence à Bruxelles, les ministres de l'Energie de l'UE ont entériné lundi le principe d'un embargo sur le pétrole russe d'ici à la fin de l'année. Toutefois, la Hongrie et la Slovaquie, très dépendants de cette source d'énergie, pourraient être exemptés dans un premier temps... La parité euro / dollar atteint 1,0550$.

VALEURS EN HAUSSE

Nicox grimpe de plus de 7% avec Savencia qui remonte de 6%, suivi d'Alstom

BNP Paribas (+5%) : Le bénéfice net a atteint 2,11 milliards d'euros au premier trimestre, contre 1,77 milliard il y a un an, avec des revenus en hausse de 11,7% et un coût du risque en repli de 49,1%. Les revenus tirés des activités de taux fixes, devises et matières premières de l'établissement ont grimpé de 47,9%, tandis que ceux des activités de marché ont augmenté de 60,9%. BNP Paribas confirme ses objectifs financiers annoncés dans le cadre de son nouveau plan stratégique à l'horizon 2025, en dépit de l'impact macroéconomique de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des pressions inflationnistes internationales. Le groupe avait annoncé en février dernier cibler un taux de distribution des bénéfices aux actionnaires de 60% à l'horizon 2025, contre 50% auparavant, avec un objectif de rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) de plus de 11%, contre 10% l'année précédente.

Vallourec : +4% avec Ateme, Genomic

Akwel : +4% avec Nanobiotix, Accor, TotalEnergies

Renault : +3,5% en compagnie de Claranova, Dassault Aviation, Casino, Valeo, Thales, M&P, SG, Guillemot, McPhy, CGG, Stellantis et Coface

FDJ : +2,5% avec Crédit Agricole, M6, STM, Airbus, Carmila

Orpea : +2% avec Technip Energies, Faurecia, Carrefour, Bastide et Soitec

VALEURS EN BAISSE

Cegedim -4% avec Verimatrix (-3%)

Bonduelle (-3%) : Le chiffre d'affaires au 3e trimestre de l'exercice 2021-2022 s'établit à 725,9 millions d'euros, soit une progression par rapport à l'exercice précédent de +7,6% en données publiées et +4% en données comparables après prise en compte des variations de change, principalement le renforcement des dollars américain et canadien. Aucune variation de périmètre n'est intervenue sur le trimestre. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 2,168 milliards d'euros, en progression de +2,5% en données publiées et +1% en données comparables.

Imerys : -3% suivi de Bigben, S30, DBV

Quadient : -2,5% avec Chargeurs et L'Oreal

Bic : -1,5% suivi de Balyo, Synergie, Somfy

LVMH : -1% avec Dior et Saint-Gobain