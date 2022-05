Clôture Paris : belle fin de séance (+1,17%)

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après une matinée indécise, le CAC40 a finalement retrouvé de la hauteur cet après-midi grâce à une ouverture nettement positive de Wall Street. L'indice parisien gagne 1,17% à 6.358 points en clôture ce lundi, son niveau le plus élevé de la journée. Les valeurs bancaires ont notamment tiré la tendance en deuxième partie de séance.

Parmi les éléments positifs du jour, le Président américain Joe Biden reconsidère les tarifs douaniers imposés à la Chine, ce qui pourrait constituer un autre facteur de soutien, comme la réouverture de Shanghai. Biden a ainsi indiqué qu'il considérait une levée de certains tarifs douaniers infligés à la Chine afin d'apaiser l'inflation. Les responsables de l'administration américaine demeurent toutefois divisés sur la question. La réouverture de Shanghai s'effectue quant à elle alors que les cas de covid reviennent au plus bas de deux mois. Du côté de la BCE, Christine Lagarde a précisé que la banque était probablement en bonne position pour sortir des taux négatifs d'ici la fin du troisième trimestre. Alors que l'inflation atteint des niveau historiques dans la zone euro, ces commentaires de la présidente de la BCE suggèrent que la Banque pourrait procéder à deux augmentations de 25 points de base lors de ses deux prochaines réunions en juillet et septembre.

Dans l'actualité géopolitique, l'Ukraine a exclu une fois encore un cessez-le-feu qui impliquerait d'abandonner des territoires à la Russie.

VALEURS EN HAUSSE

* Tir groupé des valeurs bancaires en tête du CAC40 : BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole gagnent environ 4%.

* TotalEnergies reprend 3% à 53,3 euros alors que le baril de pétrole reste perché à plus de 110 dollars (Brent et WTI).

* Saint-Gobain s'adjuge 2,2% à 53 euros. Barclays a remonté son objectif de cours de 71 à 73 euros ('surpondérer').

* Thales progresse de 1,7% à 115,7 euros, soutenu par l'annonce de plusieurs contrats depuis la semaine dernière.

* Sanofi gagne 1,4% à 103,7 euros. La Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a approuvé Dupixent (dupilumab) 300 mg, une fois par semaine pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles des patients à partir de l'âge de 12 ans, pesant au moins 40 kg. Avec cette approbation, Dupixent de Sanofi devient le premier et le seul médicament expressément indiqué pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles aux Etats-Unis. La demande d'approbation dans cette indication est actuellement examinée par l'Agence européenne des médicaments et des soumissions réglementaires ailleurs dans le monde sont également prévues d'ici à la fin de 2022.

VALEURS EN BAISSE

* Publicis cède 0,3% à 54,4 euros. Morgan Stanley a dégradé la valeur à 'sous-pondérer' avec une cible réduite de 54 à 48 euros.

* Vinci limite finalement sa baisse à -1,2% à 89,9 euros. Selon une information dévoilée par l'AFP vendredi soir, Vinci Construction France a été mis en examen en février pour "corruption privée" dans le cadre d'une instruction qui vise également l'ex-gérante de fortune en France de l'ancien émir du Qatar, bénéficiaire présumée. Un juge d'instruction de Nanterre soupçonne Vinci Construction France d'avoir versé "plusieurs millions d'euros", notamment par l'intermédiaire de deux filiales, "à une société" appartenant à l'ex-gérante de fortune qatarie, Chadia Clot, a expliqué à l'AFP une source proche de l'enquête. En échange, le groupe de construction aurait obtenu certaines conventions "telles que la rénovation des salons de l'hôtel Ritz ou encore la réhabilitation de la Samaritaine à Paris" : "plusieurs millions d'euros auraient été maquillés, entre 2008 et 2016, comme des 'soi-disant travaux de décoration dans le cadre de chantiers' facturés par Vinci Construction France".

* Le fournisseur d'hydrogène Lhyfe recule de 0,6% à 8,7 euros, proche du prix retenu par le conseil d'administration pour débuter cette IPO (8,75 euros), soit le bas de la fourchette qui allait jusqu'à 11,75 euros. La société a finalement levé 110 ME dans le cadre de son introduction en Bourse et 47,8 ME au titre de la conversion d'obligations convertibles en actions. Le placement global réservé aux investisseurs professionnels représente 88% des titres émis, et l'offre à prix ouvert destinée aux particuliers, 12%. Les 110 ME émis pourront être portés à 124 ME, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. La capitalisation boursière de la société ressort autour de 400 ME.