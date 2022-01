Clôture Paris : au rebond !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a repris 0,95% ce mardi à 7.183 pts, après trois séances de baisse et plus de 200 points perdus.

Les incertitudes liées à l'inflation et au resserrement monétaire qui poussent les rendements des emprunts d'Etat à la hausse, ont conduit les investisseurs a plus de prudence sur les marchés actions ces derniers jours après les records du tout début d'année.

Mercredi, la publication de l'indice des prix à la consommation américain, devrait confirmer un pic d'inflation : Il est attendu en hausse de 7% en rythme annuel en décembre, par le consensus Reuters. Une nouvelle accélération des prix, après les données mensuelles sur l'emploi vendredi, pourrait plaider pour une accélération du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Certaines des plus grandes banques dont Goldman Sachs et J.P. Morgan s'attendent désormais à quatre hausses des taux cette année aux Etats-Unis à partir de mars...

Dans ce contexte, l'inflation domine l'audition du jour de Jerome Powell, à la veille de la publication de l'IPC de décembre. "Si nous devons relever plus encore les taux, nous le ferons", a indiqué aujourd'hui le patron de la Fed, évoquant le risque d'une inflation élevée durable pesant sur les ménages. Soulignant la persistance des contraintes d'approvisionnement, le dirigeant a justifié l'abandon relativement récent du terme transitoire, appliqué à cette poussée des prix. "C'est une combinaison unique de circonstances", a encore estimé Powell...

VALEURS EN HAUSSE

Technip Energies grimpe de 6%. Le groupe leader dans l'ingénierie et les technologies au service de la transition énergétique a annoncé qu'il a décidé d'acquérir 1,8 million de ses propres actions ordinaires auprès de TechnipFMC plc.

L'accord de la société d'acquérir ces actions s'inscrit dans le cadre de la cession annoncée par TechnipFMC d'une partie de sa participation dans la société par le biais d'une opération de cession privée laquelle inclut également Bpifrance Participations SA et HAL Investments, la filiale d'investissement néerlandaise de HAL Holding N.V., chacune ayant décidé d'acheter 3,6 millions d'actions ordinaires de la société. Le prix d'acquisition des actions objet de la Cession est fixé à 13,15 euros par action. Le règlement de la cession devrait avoir lieu vers le 14 janvier.

À la réalisation de la cession, la participation de TechnipFMC dans la société sera réduite à approximativement 7%.

Aperam s'adjuge 5,5%. L'action du producteur d'aciers est dopée par une note de la Deutsch Bank qui a repris le suivi de la valeur avec un avis 'acheter' et une cible de 67 euros. Depuis le spin-off en 2011, Aperam a évolué comme une entreprise de qualité avec une capacité éprouvée à générer des FCF solides tout au long du cycle, explique le courtier.

Akwel : +4% avec Ubisoft, Derichebourg, LafargeHolcim

Claranova : +3,5% avec Alten, Navya, Stedim

Alstom (+3%) a signé un contrat-cadre avec Norske Tog (NT) pour fournir un total de 200 trains régionaux Coradia Nordic. Évalué à plus de 1,8 milliard d'euros, ce contrat constitue le plus important contrat ferroviaire de l'histoire norvégienne. Le montant de la première commande ferme de 30 trains s'élève à 380 millions d'euros. La livraison des nouveaux trains régionaux Class 77 de Norske Tog interviendra au début 2025. Une fois en circulation, cette nouvelle flotte assurera un service rapide de trains de banlieue pour relier Ski et Stabekk à la métropole d'Oslo. "Nous avons hâte de pouvoir offrir une plus grande capacité, plus de confort et une mobilité élargie à nos usagers", a déclaré Oystein Risan, Directeur général de Norske Tog.

Wavestone : +3% avec Balyo, Capgemini

Kering rebondit de 2,5%. A 'surperformer' sur le titre, RBC estime que le groupe de François-Henri Pinault est l'un des candidats les plus susceptibles de réaliser une acquisition significative cette année dans l'industrie du luxe, compte tenu de la solidité de son bilan. En outre, la marque la plus importante de Kering, Gucci, devrait enregistrer une croissance accélérée par rapport à un secteur attendu stable cette année. Compte tenu de la décote actuelle, cela peut justifier une nouvelle revalorisation de l'action dans un contexte d'amélioration du sentiment de marché, selon l'analyste.

Rexel : +2% avec M6, Figeac Aero, Schneider, Virbac, Scor

SoiTec : +1,5%, BigBen, GTT

Ipsen avance de 1,4%, alors que Bryan Garnier est passé à l''achat' sur la valeur tout en remontant son cours cible de 90 à 106 euros.

VALEURS EN BAISSE

Pierre et Vacances retombe de près de 8% suivi de Parrot (-3,7%) et de Trigano (-3%) avec Abionyx

Manitou : -2,8% avec TFF, SMCP, SES (-2,5%)

Compagnie des Alpes : -2% avec Vicat

TechnipFMC trébuche de 1,5%. Le groupe parapétrolier a annoncé ce matin son retrait de la cote parisienne à l'issue de la séance du 17 février et la cession d'environ 5% du capital de Technip Energies. Ce dernier va lui racheter 1,8 million de ses propres actions, pour un produit brut total de 118,4 ME. Cette cession est sans surprise puisque TechnipFMC avait annoncé vouloir réduire totalement son exposition à Technip Energies d'ici la fin 2022. Le groupe ne détient plus qu'environ 7% du groupe d'ingénierie et de technologies.

FDJ : -1,5% suivi de Safran, Boiron, Chargeurs, Groupe Gorgé et OVH (-1%) avec Renault et Elior