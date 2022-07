Clôture Paris : au-dessus des 6.200 points...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 termine la séance de vendredi sur un gain de 0,25% à 6.216 points. Cela permet à l'indice vedette de la Bourse de Paris d'afficher une progression de 3% sur l'ensemble de la semaine.

Le resserrement de 50 points de base des taux directeurs annoncé hier par la BCE est bien digéré par les investisseurs. L'institution a également fait part de la mise en place d'un mécanisme anti-fragmentation. Il doit contribuer à resserrer les spreads des taux souverains des pays membres de la zone Euro. Sur cette annonce, les taux à 10 ans en Italie ont légèrement baissé à 3,4% malgré la crise politique du pays.

VALEURS EN HAUSSE

* TotalEnergies +1,3% à 48,5 Euros fait part d'un nouvel effort face à l'augmentation des prix de l'essence. Du 1er septembre au 1er novembre, le groupe baissera le prix des carburants pétroliers vendus en stations de 20 centimes d'euro par litre, par rapport aux prix formés sur les cotations des marchés internationaux, puis de 10 centimes du 1er novembre au 31 décembre.

* GL Events gagne 10,4% à 17,56 euros grâce à des résultats semestriels bien orientés et au relèvement de la guidance annuelle. Le résultat opérationnel courant augmente de près de 63 ME par rapport au 1er semestre 2021, passant de -28 ME à 34,8 ME. La marge opérationnelle courante ressort à 6,6%. Pour sa part, le résultat net ressort à 16,8 ME vs. -27,7 ME à fin juin 2021.

* Compagnie des Alpes +3,5% à 16,06 euros. Le chiffre d'affaires consolidé, pour le 3e trimestre de l'exercice 2021-2022, s'élève à 203,46 ME, ce qui représente une progression de +22% par rapport à la même période de l'exercice 2018-2019, dernier exercice complet avant l'apparition de la crise sanitaire. Au global, depuis le début de l'exercice soit sur 9 mois, le chiffre d'affaires atteint 744,66 ME, soit une progression de +17,7% par rapport à la même période de l'exercice 2018-2019.

* ID Logistics +4,6% à 292,5 euros. Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022 est de 641,6 ME, +40,3% dont +15,5% à données comparables. On note une bonne croissance de l'activité en France à 218,7 ME, +11,6% et +4,5% à données comparables et une poursuite de la forte dynamique à l'international à 422,9 ME, +61,7% et +23,6% à données comparables. Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 est de 1.181 ME dont +32,2% et +15,3% à données comparables...

VALEURS EN BAISSE

* Les valeurs bancaires ne bénéficient guère du début de normalisation de la politique monétaire de la BCE qui était déjà largement intégré dans les cours. Société Générale lâche 1,5% à 20,44 Euros tandis que BNP Paribas concède 1,6%.

* Guerbet chute de 10% à 20,40 Euros avec des semestriels moins bons que prévu. A taux de change constant, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 est en recul de -1,3% avec notamment un 2nd trimestre en légère baisse. L'activité du semestre intègre un effet de base défavorable après le très fort rebond des ventes qu'avait connu le Groupe au cours du 2e trimestre 2021, soit +25,1% à périmètre et taux de change comparable par rapport au 2e trimestre 2020.

* Ubisoft -1,3% à 41,1 Euros. Le chiffre d'affaires pour le premier trimestre de son exercice 2022-2023 est en baisse de 9,8% par rapport aux 352,8 ME réalisés au premier trimestre 2021-2022. Le net bookings de ce premier trimestre s'élève à 293,3 ME, supérieur à l'objectif d'environ 280 ME, mais en baisse de 10% par rapport au premier trimestre 2021-2022. Le net bookings du deuxième trimestre 2022-2023 est attendu aux alentours de 270 ME. Ubisoft continue de s'attendre à une croissance significative du net bookings et confirme son objectif de résultat opérationnel non-IFRS aux alentours de 400 ME pour l'exercice complet. Par ailleurs, la Deutsche Bank a abaissé son objectif de cours de 60 à 50 euros.