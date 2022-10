Clôture Paris : au calme !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Peu de mouvement sur le CAC40 ce lundi qui a terminé en repli de 0,10% à 6.266 points. Les publications trimestrielles se calment en raison du pont de La Toussaint qui semble particulièrement suivi cette année au sein des entreprises. En attendant la nouvelle hausse des taux de la Fed mercredi qui va peut-être s'accompagner d'un discours (un peu) plus accommodant des responsables monétaires américains, les marchés réagissent peu aux hésitations de Wall Street après une semaine écoulée éprouvante pour les GAFAM.

L'inflation fait toujours l'actualité : elle a accéléré sur de nouveaux sommets dans la zone euro, ce qui laisse supposer un nouveau geste fort sur les taux directeurs de la BCE à la mi-décembre. Le taux d'inflation annuel est ainsi estimé à 10,7% en octobre, contre 9,9% en septembre, et 10,3% de consensus. Selon les données préliminaires d'Eurostat, l'énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en octobre (41,9%, comparé à 40,7% en septembre), suivie de l'alimentation, alcool & tabac (13,1%, comparé à 11,8% en septembre), des biens industriels hors énergie (6,0%, comparé à 5,5% en septembre) et des services (4,4%, comparé à 4,3% en septembre). L'inflation annuelle 'core', qui exclut les éléments les plus volatils, ressortirait pour sa part à 5%, après 4,8% le mois précédent. Une évolution conforme aux attentes des économistes... L'euro recule ce soir sur les 0,9885/$. Le pétrole pointe sous les 95$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Opea reprend 24% après s'être effondré de 55% la semaine dernière, tandis que Korian rebondit de 10%.

Eutelsat : +8% suivi de Ubisoft (+7%) avec Vantiva (+6%)

GenSight Biologics gagne 6%. Au cours des 9 premiers mois de 2022, la société biopharmaceutique a enregistré un chiffre d'affaires généré par les ventes de Lumevoq sous une Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU nominative) accordée par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) en France d'un montant de 3,1 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires représente un unique trimestre d'ATUs en 2022, à la suite des difficultés de production rencontrées chez le partenaire de las, et qui ont conduit à l'utilisation des dernières doses disponibles en mars 2022. La Société prévoit de reprendre les ATUs début 2023 dès que le produit sera à nouveau disponible. La société biopharmaceutique dispose d'une situation nette de trésorerie de GenSight Biologics de 13,9 millions d'euros au 30 septembre 2022 (24,1 ME au 30 juin 2022). GenSight Biologics indique finaliser un financement peu dilutif pour lequel elle prévoit de communiquer dans les prochains jours...

Innate : +5% suivi de SES

Rallye : +4,5% suivi de Ipsen, Showroomprivé

Aramis : +3% avec Casino, M6, Lagardère

Boiron : +2,5% avec Gl Events, Guerbet, Faurecia, TF1

ADP : +2% suivi de Amundi, FDJ, Valneva

Atos : +1,5% en compagnie de Icade, BigBen, Bolloré, Burelle

VALEURS EN BAISSE

Inventiva (-17%) a annoncé qu'AbbVie avait communiqué le vendredi 28 octobre lors de la présentation de ses résultats financiers du troisième trimestre, l'arrêt du développement de cedirogant (ABBV-157), un agoniste inverse de RORy administrable par voir orale découvert conjointement par Inventiva et AbbVie pour le traitement de maladies auto-immunes, à la suite des conclusions récentes d'une étude de toxicologie non clinique.

Nicox : -10% suivi de Guillemot (-6%) et de Balyo (-4%)

Capgemini : -3,5% avec Mauna Kea, Air France KLM

Sword : -2% en compagnie de Sodexo, Séché

LVMH : -1,5% avec DS, Alten, Schneider, Aubay

Argan : -1% avec Wendel, Michelin, Elis

Safran abandonne 1%, victime d'une note de Citi. La banque a dégradé le titre du groupe de Défense et équipementier à 'neutre' en visant 127 euros. Safran a "passé un bel été" mais sa reprise risque de ralentir, affirme le courtier. Le groupe est maintenant confronté à une reprise plus lente que prévu en raison de l'inflation, de la crise du coût de la vie, ou encore de la hausse des taux d'intérêt. Citi affirme que ses estimations sont conformes aux nouvelles prévisions de la société pour 2022. Plus optimiste, JP Morgan a revalorisé le titre de 140 à 160 euros ('surpondérer') tandis que Stifel a porté son objectif de 120 à 130 euros tout en maintenant son conseil 'achat'. Plus optimiste, JP Morgan a revalorisé le titre de 140 à 160 euros ('surpondérer') tandis que Stifel a porté son objectif de 120 à 130 euros tout en maintenant son conseil 'achat'.