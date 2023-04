Clôture Paris : 6ème séance de hausse pour le CAC 40 !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris aligne ce soir une 6e séance de hausse d'affilée, en progression de 0,32% à 7.345 points en clôture, de retour à une cinquantaine de points seulement de ses records du début du mois de mars... C'est le secteur pétrolier qui a fait la différence ce lundi, alors que l'OPEP+ a pris la décision surprise dimanche de réduire la production de brut de 1,16 million de bpj à partir du mois de mai, avec notamment une réduction de 500.000 bpj de l'Arabie saoudite. La réunion était initialement prévue pour ce lundi et les délégués n'avaient auparavant signalé aucune intention de modifier les objectifs de production. La totalité des réductions de production devrait atteindre 1,6 million de bpj à partir de juillet en raison de l'extension des réductions de production de la Russie.

Grâce à la hausse du baril (plus de 5% de rebond pour le Brent et le WTI), tout le compartiment de l'or noir progresse, alors que les investisseurs ne semblent pas tenir compte des tensions inflationnistes induites qui pourraient décaler à nouveau la fin des hausses de taux des banques centrales. L'euro campe sous les 1,09/$.

VALEURS EN HAUSSE

Innate Pharma (+12%) a annoncé la conclusion d'un accord de licence exclusif avec Takeda selon lequel Innate accorde à Takeda les droits exclusifs mondiaux pour la recherche et le développement d'anticorps conjugués (Antibody Drug Conjugates - ADC) générés à partir d'un panel d'anticorps contre une cible non divulguée développés par Innate, principalement dans la maladie coeliaque. Takeda sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits potentiels développés utilisant les anticorps sous licence. Selon les termes de l'accord de licence, Innate recevra un paiement initial de 5 millions de dollars et jusqu'à 410 millions de dollars en paiements d'étape de développement, réglementaire et commerciale si toutes les étapes sont atteintes pendant la durée de l'accord, ainsi que des redevances sur les potentielles ventes nettes de tout produit commercial résultant de la licence.

Aramis : +12% avec Quadient (+11%) avec Believe (+8%)

Maurel & Prom : +7% avec CGG (+6%) et Schlumberger

En tête du CAC40, TotalEnergies gagne 6%, suivi de TechnipEnergies (+4,5%) avec LFE, Esso et Vallourec

Wavestone remonte de 2,5%, alors que le broker Stifel est à l'achat sur le dossier en ciblant un cours de 55 euros.

SES : +2,5% avec SG, Vantiva, BigBen

Faurecia : +2% avec Transgene, OVH, Rubis

VALEURS EN BAISSE

Bastide reperd 6% avec Virbac (-4%) et Voltalia

Vetoquinol : -3,6% suivi de Claranova, Stedim

La crainte de voir les cours de l'énergie remonter impacte certains groupes industriels comme ArcelorMittal (-3,6%). Barclays est repassé de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' en ciblant un cours de 31 euros.

Soitec : -2% avec Worldline, Ubisoft, Inventiva, Air France KLM, Neoen, Nexans

Euronext : -1,5% avec Essilor, Cegedim, LNA, Vinci et DS avec STM et Kering (-1%)