Clôture Paris : 5ème séance de hausse, le CAC 40 de retour au-dessus des 7.300 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est resté dans le vert ce vendredi, en hausse de 0,81% à 7.322 points en clôture, ce qui laisse un gain hebdomadaire de 4% à l'issue de 5 séances gagnantes, avec un retour du marché à seulement une centaine de points de son sommet historique du 6 mars dernier établi à 7.401 points.

Pas vraiment de surprise à noter du côté des données de l'inflation pour la zone euro : l'inflation globale recule nettement, mais l'inflation 'core' atteint de nouveaux sommets... Selon les données provisoires d'Eurostat, le taux d'inflation annuel de la région est ainsi estimé à 6,9% en mars, contre 8,5% en février. Le consensus était positionné à 7,1%. S'agissant des principales composantes de l'inflation, l'alimentation, alcool & tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé (15,4%, comparé à 15% en février), suivi des biens industriels hors énergie (6,6%, contre 6,8%), des services (5%, comparé à 4,8%) et de l'énergie (-0,9%, vs 13,7%). L'inflation annuelle 'core', surveillée de près par la BCE dans la mesure où elle exclut les éléments les plus volatils, progresserait en revanche de 0,1 point à 5,7%, un record qui sous-entend de nouvelles hausses des taux directeurs.

Aux Etats-Unis, les derniers discours de responsables de la Fed ont fait pencher le consensus vers une nouvelle hausse des taux directeurs de la Fed avant d'atteindre le fameux point pivot... Selon l'outil FedWatch en temps réel du CME Group, la Fed pourrait encore relever ses taux de 25 points de base le 3 mai, à l'issue de la prochaine réunion, la probabilité de cette hypothèse se situant à 57%, contre 43% de chances d'un statu quo. Pour la réunion suivante, des 13 et 14 juin, l'hypothèse dominante est celle d'une fourchette allant de 5 à 5,25% sur le taux des 'fed funds' (54% de probabilité).

L'euro revient en attendant juste sous les 1,09/$. Le pétrole campe proche des 80$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Gensight monte de 9% avec Medincell (+8%) et Xilam après ses comptes

Balyo : +7% suivi de SergeFerrari, Nacon (+5%)

Air France KLM gagne 4%. La Deutsche Bank est passée à l'achat en visant 2,30 euros.

Aramis : +3% suivi de Voltalia et de Waga

Solocal : +3% avec G. Perrier

Lagardere : +2,5% suivi d'Adocia, Prodways, Seb, Icade et Worldline

Dior : +2% avec Carrefour, BioMerieux, Ubisoft, Interparfums

Nouveau record boursier pour le poids lourd du CAC40 LVMH (+2%) avec 420 milliards d'euros de capitalisation. La deuxième pondération de l'indice, L'Oréal, progresse aussi de 1,4%.

Believe (+2%) a annoncé l'acquisition de la plateforme technologique indépendante d'édition musicale Sentric. Believe acquiert la pleine propriété de Sentric, qui était détenu par Utopia depuis février 2022. Cette transaction valorise Sentric à 47 millions d'euros sur une base de 100%. Cette nouvelle activité sera dirigée par l'équipe de direction actuelle de Sentric.

VALEURS EN BAISSE

Sartorius Stedim Biotech perd près de 9%. Le groupe vient de signer un accord en vue d'acquérir Polyplus pour une somme voisine de 2,4 milliards d'euros auprès d'investisseurs privés, dont Archimed et WP GG Holdings IV B.V., une filiale de Warburg Pincus. Polyplus, qui compte près de 270 collaborateurs, développe et produit des réactifs de transfection, des réactifs de transfection d'ADN/ARN, ainsi que de l'ADN plasmidique de haute qualité et conforme aux bonnes pratiques de fabrication, autant de composants clés de la production de vecteurs viraux utilisés dans les thérapies cellulaires et géniques et autres produits thérapeutiques modernes. Polyplus, qui enregistre "des taux de croissance élevés", devrait générer en 2023 un chiffre d'affaires "dans la fourchette haute des dizaines de millions d'euros" et une marge d'Ebitda "très importante". La transaction proposée est soumise aux conditions habituelles, y compris la présentation au comité d'entreprise pour consultation et l'approbation par les autorités réglementaires, et devrait être conclue au troisième trimestre 2023. Fondée en 2001 et établie à Strasbourg, Polyplus dispose de sites en France, en Belgique, aux États-Unis et en Chine.

Orpea recule de 4% avec Equasens (-3%) et XFab

Sword redonne 1,5% avec Ipsen, Eurofins, SopraSteria et Wavestone avec Vilmorin et S30

Publicis : -1% suivi de Gl Events, Aubay, Bic, Eramet, Bastide