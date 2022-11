Clôture Paris : 4ème séance de hausse, le CAC40 grimpe au plus haut depuis le mois d'avril

(Boursier.com) — LA TENDANCE

4ème séance consécutive de hausse ce mardi, avec un CAC 40 qui demeure toujours bien disposé et progresse encore de 0,49% à 6.641 points, de retour au plus haut depuis le mois d'avril sur les espoirs de voir les banques centrales lever le pied dans leur processus de durcissement monétaire...

L'indice américain des prix à la production pour le mois d'octobre 2022 s'est établi en augmentation de 0,2% seulement en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de place de +0,5%. Hors alimentaire et énergie cette fois, l'inflation des prix américains à la production pour octobre ressort à... 0 par rapport au mois de septembre, contre 0,4% de consensus de marché. De quoi entretenir l'espoir d'atteindre rapidement le fameux "pivot" de la Fed !

Rappelons que l'indice américain des prix à la consommation du mois d'octobre, publié la semaine dernière, s'était établi en augmentation de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus FactSet de 0,6%. Hors alimentaire et énergie, le CPI avait augmenté de 0,3% par rapport au mois précédent, contre 0,5% de consensus... ce qui avait déclenché une vague de hausse sur les marchés.

Du côté de la Chine, plusieurs grandes villes ont commencé à réduire les tests à grande échelle de détection du coronavirus, quelques jours après l'annonce par Pékin d'un assouplissement de certaines mesures sanitaires... De quoi ici aussi alimenter la hausse des indices dans la région.

La parité euro / dollar remonte à 1,0370$. Le baril de Brent revient à 93$.

VALEURS EN HAUSSE

Teleperformance remonte de 10%. Troisième séance de rebond. Le spécialiste des centres d'appel bénéficie du soutien de Citi qui est repassé à l''achat' sur la valeur malgré une cible coupée de 360 à 300 euros. Citi affirme que Teleperformance s'emploie à publier les conclusions d'une évaluation externe de l'activité de modération de contenu, au coeur de l'affaire actuelle en Colombie, ce qui pourrait aider à résoudre rapidement le problème. Peu d'entreprises offrent un historique plus solide en matière de croissance organique, ce qui justifiait la prime de valorisation du titre, ajoute la banque...

Plastivaloire (+8%) a réalisé un 4e trimestre (juillet-septembre 2022) très solide avec un chiffre d'affaires de 185,4 millions d'euros, en hausse de +29,7% (+27,3% à taux de change constant). Après avoir été fortement perturbée depuis mi-2021 par les 'Stop & Go' dus aux pénuries de composants électroniques, l'activité retrouve progressivement un niveau plus normatif comme anticipé. La performance du 4e trimestre porte le chiffre d'affaires annuel 2021-2022 à 704,2 ME, soit une croissance de +4% (+3,7% à taux de change constant). Plastivaloire dépasse ainsi son objectif fixé autour de 680 ME et réalise le 2e chiffre d'affaires annuel le plus élevé de son histoire.

Eramet : +5% avec Groupe Gorgé

Veolia : +3,5% suivi de Thermador, Aures, Thales, Sodexo, Bic et Séché

Believe : +2,5% suivi de Vallourec, Bastide, Interparfums

STEF : +2% avec Safran, Carmila

STM : +1,7% avec M6, Renault, Boiron

TotalEnergies (+1,5%) et son partenaire ENI ont signé avec l'Etat d'Israël un accord-cadre pour mettre en oeuvre l'accord sur la frontière maritime qui a été finalisé entre Israël et le Liban le 27 octobre. Au Liban, TotalEnergies est l'opérateur du bloc 9 d'exploration et en détient une participation de 60% aux côtés de son partenaire ENI (40%). Après la signature de cet accord-cadre, les partenaires du Bloc 9 vont lancer l'exploration d'un prospect déjà identifié qui pourrait s'étendre à la fois dans le Bloc 9 et dans les eaux israéliennes au sud de la frontière maritime récemment établie.

VALEURS EN BAISSE

Inventiva revient en arrière de 6% avec Eutelsat (-5%), suivi de Aramis (-3,5%), Arkema, Latecoère

Orpea (-2,5%) vise le redressement graduel de la performance sur la période 2022-2025, avec : une progression moyenne du nombre d'établissements de 4% par an, pour atteindre 1.173 sites et du nombre de lits de 3,3% par an pour atteindre 96 806 lits en 2025 ; une croissance moyenne du Chiffre d'Affaires de 9% par an, pour atteindre 6,1 milliards d'Euros en 2025 ; une progression de la marge d'EBITDAR de 340 points de base, pour atteindre un niveau de 20,4%. Cela représente une progression moyenne de 16% sur la période et un EBITDAR de 1,25 milliards d'Euros en 2025 ; une marge d'EBITDA hors IFRS 16 de 12,2%, soit un EBITDA hors IFRS 16 de 745 Millions d'Euros en 2025, en progression de 28% sur la période 2022-2025. La progression d'EBITDAR représente une amélioration d'environ 450 millions d'Euros sur la période 2022-2025.

Guerbet : -2,5% avec Beneteau, Seb, Pernod Ricard et Rubis

Vilmorin : -1,5% avec L'Oreal et BioMerieux