Clôture Paris : 3e séance consécutive de baisse

(Boursier.com) — Le CAC40 avait bien engagé la séance, grimpant jusqu'à 7.479 points (+0,7%) avant de réduire fortement ses gains en fin de matinée. Finalement en clôture de marché, l'indice phare de la bourse de Paris se tasse de -0,52%, revenant à 7.387 points.

La très attendue publication des chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis déçoit les investisseurs, avec des données dépassant légèrement les attentes. Le rapport du jour fait ressortir un indice des prix à la consommation en augmentation de +0,3% en comparaison du mois antérieur (+0,2% de consensus de place). Sur un an, cet indicateur progresse de +3,4% (+3,2% de consensus). Hors alimentaire et énergie, l'IPC de décembre progresse de 0,3% par rapport au mois antérieur, en ligne avec les anticipations de marché, et de 3,9% sur un an.

Côté européen, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a estimé que l'inflation devrait descendre à 2% d'ici 2025. "L'inflation devrait descendre sous 3% d'ici quelques mois (...), avant la moitié de l'année 2024, et l'inflation reviendra à 2% d'ici 2025. (...) C'est l'engagement que nous prenons". Le gouverneur de la Banque de France ajoute : "Il y a un an, on craignait beaucoup la récession, la France n'aura pas de récession".

A 17h45, Wall Street évolue désormais nettement en territoire négatif. Le S&P 500 abandonne -0,79% à 4.745 pts. Le Dow Jones consolide de -0,63% à 37.456 pts. Le Nasdaq recule de -0,93% à 14.830 pts.

Du côté des pétroles, le baril de brut WTI se reprend rapidement, avec un gain de +2,89% à 73,44$. Le baril de Brent de mer du Nord grimpe de +2,66% à 78,82$.

L'euro recule de -0,24% à 1,0946 dollar.

L'once d'or recule de -0,70% à 2.016$ (1.841,85 euros). Le Bitcoin recule à nouveau de -1,85% à 46.79$.

Valeurs en hausse

* Freelance.com (+6,92% à 3,71 euros). Le groupe a confirmé l'acquisition de STA, un spécialiste du portage salarial des indépendants et de la mise en relation de consultants hautement qualifiés avec les entreprises. Le rapprochement permet à Freelance.com de renforcer sa gamme de services aux indépendants et aux entreprises, participant activement à la consolidation du marché du portage salarial en France et en Europe. Après 86 ME en 2022, le groupe STA prévoit de réaliser environ 120 ME de chiffre d'affaires en 2023, affichant ainsi une croissance de l'ordre de 40%. Cette dynamique "propulsera le nouveau groupe formé par Freelance.com vers un chiffre d'affaires global qui dépassera le seuil du milliard d'euros.

* Klarsen (+6,03% à 3,34 euros). Le groupe de Bordeaux a confirmé son objectif d'un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2026, et donc une multiplication par 10 en 4 ans. A terme, Klarsen ambitionne donc de démultiplier son chiffre d'affaires tout en gardant une très bonne rentabilité.

* Teleperformance (+3,98% à 133,10 euros). Le titre termine la journée en tête du CAC40. Le spécialiste des centres d'appels bénéfice d'une note de BNP Paribas Exane, qui a repris le suivi de la valeur à 'surperformer' en visant 205 euros. L'analyste affirme que l'action baigne désormais dans trop de pessimisme. Il note que l'entreprise a "prouvé à maintes reprises" qu'elle pouvait se réinventer et trouver de nouvelles voies de croissance... L'intégration de Majorel et la prochaine journée investisseurs pourraient donner un nouvel élan. Sur les 20 analystes suivant le dossier, répertoriés par 'Bloomberg', 12 sont désormais 'positifs', 7 sont à 'conserver' et 1 est 'négatif'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 180 euros.

* Remy Cointreau (+2,02% à 97,2 euros). TP ICAP Midcap a abaissé le curseur de 167 à 154 euros ('achat'). Stifel a ajusté son objectif de 115 à 110 euros ('conserver').

Valeurs en baisse

* SpineGuard (-16,01% à 0,213 euros). Le titre est sous pression après la communication d'un chiffre d'affaires en baisse de -30% au 4e trimestre 2023 par rapport au 4e trimestre 2022, et de -23% sur l'ensemble de l'exercice à 4,31 ME. La position de trésorerie au 31 décembre 2023 s'élevait à 3,9 ME. SpineGuard estime disposer d'un horizon de trésorerie jusqu'en 2025. La société indique intensifier son effort commercial, notamment aux Etats-Unis, et accélère la mise sur le marché de trois nouveaux produits issus de la technologie DSG afin de renouer avec une croissance à deux chiffres dès 2024.

* Ekinops (-3,86% à 4,98 euros). Au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel de 30,3 ME, en repli de -4%, le titre souffre. Sur la fin de l'année 2023, Ekinops a continué de pâtir d'un environnement de marché dégradé, marqué par le ralentissement économique et une baisse de la demande, pénalisant les ventes des équipements d'Accès. Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 129,1 ME, en progression de +1% (+2% à taux de change constants). Ekinops confirme son objectif 2023, d'une marge d'Ebitda comprise entre 13% et 17%.

* Société Générale (-3,64% à 23,53 euros). L'établissement financier signe la plus forte baisse du CAC40 avec Kering. Kepler Cheuvreux ('achat') a revalorisé le dossier de 32,4 à 40,6 euros, mais a réduit de 10% ses estimations de résultats pour 2023, tout en laissant ses prévisions inchangées pour 2024 et 2025. La banque de la Défense dévoilera ses résultats annuels le 8 février prochain.

Société Générale est par ailleurs pénalisée par l'avertissement de sa filiale Ayvens (-6,80% à 5,825euros), l'ex ALD Leaseplan. Le groupe a de nouveau reculé, après avoir déjà trébuché de -3,4% mercredi, dans le sillage de l'abaissement de sa guidance 2023.

* Veolia Environnement (-1,18% à 28,54 euros). Le groupe souhaite accélérer son développement dans le secteur de l'énergie d'ici à la fin de la décennie en s'appuyant sur les besoins de décarbonation, de production locale et d'économies de ses clients, a indiqué Estelle Brachlianoff à Londres, à l'occasion d'une présentation de sa stratégie de secteur. La directrice générale de Veolia Environnement a estimé : "Le secteur de l'énergie est essentiel pour cette composante de notre ambition". Le numéro un mondial de l'eau et des déchets vise une hausse de 50% de ses capacités de production à partir de bioénergie et de renouvelables, pour atteindre 8 gigawatts (GW) en 2030. Egalement à horizon de 2030, le groupe a aussi l'ambition de devenir le no1 des réseaux de chauffage urbain en Europe, ainsi que de l'efficacité énergétique pour les bâtiments et les industries en Europe et au Moyen-Orient. Estimant à 400 GW les capacités de production inexploitées en Europe -à partir de chaleur, d'eau, de déchets non recyclables, de biomasse ou de pertes évitées sur les réseaux-, la directrice générale a indiqué que Veolia a pour ambition de passer de 2 à 4 MdsE d'investissements dans l'énergie d'ici à 2030.

* LVMH (-1,58% à 672,2 euros) et Kering (-2,76% à 371,15 euros). Les deux groupes de luxe sont sous pression aujourd'hui à Paris. Goldman Sachs a porté sa cible sur LVMH de 950 à 980 euros ('achat') et réduit le curseur sur Kering ('neutre') de 470 à 426 euros. Pour les équipes de Bank of America, il est trop tôt pour acheter le recul des actions du luxe, qui ont chuté de -16% par rapport à leur sommet de 2023.

* Hermès International (-0,94% à 1.836 euros). Déjà bien valorisé, le sellier parisien est pris dans cette tourmente de luxe. Goldman Sachs a pourtant relevé à 'neutre' sa recommandation sur Hermès International, tout en portant son objectif de 1.514 à 2.060 euros.