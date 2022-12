Clôture Paris : 2022 se termine sous les 6.500 points

(Boursier.com) — Le CAC 40 aura encore perdu quelques points en cette toute dernière séance de 2022, passant même sous la barre symbolique des 6.500 points, avec un repli de 1,52% à 6.473 points à la clôture. Les places boursières tirent donc le rideau sur une année qui aura été particulièrement difficile : les actions mondiales ont perdu 20% de leur valeur depuis le 1er janvier, soit leur plus mauvaise performance depuis la crise financière de 2008. L'indice européen Stoxx 600 s'en sort un peu mieux avec un déclin de 11,5%, sa plus forte baisse depuis 2018, tandis que le CAC40 limite la casse avec un repli de 8,95%.

La toile de fond n'a pas changé en ce 30 décembre, avec des investisseurs toujours inquiets d'une probable récession à venir, sur fond d'envolée des prix et de Banques centrales engagées à combattre coûte que coûte cette flambée de l'inflation. Seule nouveauté de cette fin d'année : l'abandon par la Chine de sa politique "zéro- Covid" et ses conséquences positives mais aussi négatives. D'un côté, la reprise des voyages pourrait donner un coup de pouce à l'économie mondiale, mais aussi propager le coronavirus au-delà des frontières chinoises. D'autre part, les investisseurs craignent que l'augmentation de la demande chinoise ne fasse grimper les prix des ressources de base, ce qui inciterait les banques centrales à relever davantage les taux d'intérêt pour endiguer l'inflation.

La journée a été logiquement très calme en l'absence de nombreux opérateurs. Sur le marché des devises, le billet vert est quasi-stable avec un indice dollar à 103,7 pts tandis que l'euro ne varie également que très peu, à 1,066$ entre banques. Le Bitcoin se négocie sous les 16.500$. Enfin, sur le marché pétrolier, le baril de Brent remonte de 0,8% à 84,1 dollars.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Les opérateurs ont pris connaissance d'un indice manufacturier plus solide qu'anticipé : l'indice manufacturier PMI de Chicago du mois de décembre s'est en effet établi à 44,9, contre un consensus de 40 et un niveau de 37,2 un mois avant. L'indicateur se rapproche de la barre des 50 mais signale encore une contraction de l'activité manufacturière dans la région.

Europe :

- C'était le dernier indicateur européen d'importance à être dévoilé en 2022. En l'occurrence, l'indice préliminaire des prix à la consommation en Espagne. Ce dernier nous a réservé une bonne surprise puisque l'inflation annuelle, harmonisée aux normes européennes, aurait atteint 5,6% en décembre, contre 5,8% de consensus, et après +6,7% en novembre. En séquentiel, les prix augmenteraient néanmoins de 0,3% après une baisse de 0,3% le mois précédent et contre un consensus logé à +0,2%. L'indice IPC non harmonisé progresserait quant à lui de 5,8% après +6,8% en novembre, et contre 6,1% attendu par le marché.

L'inflation ibérique affiche ainsi un repli de plus de 5 points de pourcentage depuis qu'elle a atteint le niveau record de 10,7% en juillet, entraînée par la baisse continue des coûts de l'électricité et du carburant. L'inflation sous-jacente, qui ne prend pas en compte les prix volatils de l'électricité et des aliments, aurait en revanche accéléré en décembre, atteignant 6,9%. Malgré l'accalmie globale sur la vigueur des prix, l'inflation devrait rester élevée l'année prochaine et ne revenir à l'objectif de 2% qu'en 2025, a averti la Banque d'Espagne au début du mois.

VALEURS EN BAISSE

* Toutes les valeurs du CAC 40 ont clôturé dans le rouge.

* Compagnie des Alpes (-1,9% à 14,38 euros). Après avoir conclu une ligne syndiquée RCF (Revolving Credit Facility) d'un montant de 300 millions d'euros en juin 2022 et un contrat de crédit à terme de 200 ME, le 16 décembre dernier, la CDA a conclu, en date du 28 décembre, un prêt participatif relance pour un montant de 42,7 ME à maturité 8 ans. Ce prêt est destiné à participer au financement des investissements prévus par le groupe dans les prochaines années. Il ne prévoit aucune contrainte quant aux futures distributions de dividendes ou opérations de croissance externe du groupe. Après une période de franchise de 4 ans, le prêt sera remboursé de manière linéaire entre la 4e et la 8e année.

* Delta Drone (-16% à 0,005 euro). Actionnaire majoritaire de Delta Drone International, société de droit australien cotée à la bourse ASX de Sydney, Delta Drone a annoncé la cession de 16,77% du capital à des investisseurs professionnels et institutionnels australiens. Réalisée par l'intermédiaire de Baker Young Advisory, la transaction porte sur 85.812.067 actions cédées au prix unitaire de 0,005 AU$/action. A l'issue de cette opération, Delta Drone SA demeure le premier actionnaire de Delta Drone International.

VALEURS EN HAUSSE

* Makheia Group grimpe de 8% à 0,1060 euro. Les résolutions soumises à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Makheia Group, réunie sur seconde convocation le 29 décembre, ont été adoptées dans leur intégralité. Les actionnaires ont notamment approuvé le projet de fusion prévoyant la transmission du patrimoine de la société NetMedia Group (société absorbée) au profit de la société. Il est précisé que dans le cadre de cette opération, le rapport d'échange retenu est de 8.727 actions de la société contre 1 action de la société absorbée. L'Assemblée générale a également adopté le changement de dénomination sociale de la société qui est désormais dénommée : NetMedia Group. Avec plus de 30 ME de chiffre d'affaires pour 2022 et un objectif de 40 ME pour 2023, le nouveau Groupe, ainsi constitué, entrera dans le Top 5 des Groupes de communication indépendants français.

* AB Science (+5,6% à 7,09 euros) a annoncé avoir reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour initier l'étude confirmatoire de Phase 3 avec le masitinib dans le traitement des formes progressives de la sclérose en plaques. Cette décision fait suite aux autorisations reçues de plusieurs pays européens, dont l'Agence française du médicament (ANSM). Cette autorisation de démarrer une étude confirmatoire en neurologie est la troisième obtenue de la part de la FDA après les études dans la Sclérose Latérale Amyotrophique (AB19001) et la maladie d'Alzheimer (AB21004). Cette étude AB20009 est en phase de recrutement actif.

Il s'agit d'une étude de phase 3 randomisée en double aveugle visant à évaluer la tolérance et l'efficacité du masitinib administré à la dose de 4,5 mg/kg/jour chez les patients atteints de sclérose en plaques progressive primaire (PPMS) ou de sclérose en plaques secondairement progressive non-active. AB Science rappelle que le masitinib est positionné dans les formes progressives de la maladie et qu'il n'existe actuellement qu'un seul traitement pour les formes progressives primaires et aucun pour les formes secondairement progressives non-actives, qui représentent respectivement environ 15% et 35% des cas de sclérose en plaques, soit environ 500.000 patients aux Etats-Unis et en Europe.