Clôture : le rebond se prolonge

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Ce vendredi, l'indice vedette parisien aligne une troisième séance de hausse consécutive. En clôture, le Cac40 progresse de 0,44% à 6.033 points grâce aux bons chiffres de l'emploi américain. En toile de fond, les inquiétudes persistent avec les craintes de récession, le resserrement monétaire et le pic d'inflation. En progression de 1,5%, le cours du pétrole est à 106,45 $. Toujours très bas, l'Euro est 1,018$. Enfin, le Bitcoin poursuit sa reprise à 21.900$.

Du côté des données économiques, l'emploi américain pour le mois de juin 2022 s'est avéré meilleur qu'attendu. Les créations de postes ont très nettement dépassé les attentes du consensus, à 372.000, alors qu'elles étaient attendues à 275.000. En ligne avec les attentes, le taux de chômage américain du mois de juin s'affiche stable à 3,6%. Les créations de postes dans le privé ont été au nombre de 381.000, contre 240.000 pour le consensus. Les créations d'emplois manufacturiers se sont élevées à 29.000 contre 23.000 de consensus. De son côté, le salaire horaire moyen a augmenté comme attendu de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 5,1% sur un an...

A l'heure de la fermeture du marché parisien, la bourse de New York affiche une légère progression...

Valeurs en hausse

EDF monte encore de 5,6% à 9,56 Euros, toujours soutenu par la perspective d'une prochaine sortie de la cote. Elisabeth Borne a en effet confirmé mercredi devant le parlement que le producteur d'électricité allait être nationalisé afin de d'assurer " notre souveraineté face aux conséquences de la guerre et aux défis colossaux à venir". Si la Première ministre n'a pas fourni de détails précis sur la nationalisation d'EDF, déjà détenu à 84% par l'État, Bruno Le Maire a indiqué hier que l'opération se déroulera sur plusieurs mois, et que certains détails pourraient être dévoilés dans les prochains jours.

Safran progresse de 0,7% à 99,42 Euros. Le groupe s'offre Orolia, société reconnue pour ses activités, technologies et équipements liés au positionnement, à la navigation et au temps précis. Orolia emploie plus de 435 personnes en Europe et en Amérique du Nord et réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 ME. Ses activités couvrent les horloges atomiques, les serveurs de temps, les équipements de simulations, ainsi que les balises de localisation de détresse pour aéronefs et applications militaires.

Thales avance de 1,7% à 119,90 Euros. La Deutsche Bank a revalorisé le dossier de 137 à 142 euros tout en réitérant son conseil achat. Le broker anticipe de solides résultats semestriels, avec des prises de commandes attendues en hausse de 32%, des ventes en progression de 6%, un EBIT en amélioration de 21% démontrant que la dynamique commerciale s'est accélérée au deuxième trimestre.

Getlink gagne 1,7% à 17,89 Euros. Le groupe annonce que Le Shuttle Freight a transporté 125.672 camions en juin, soit une hausse de 9% sur un an. Depuis le 1er janvier, près de 767.000 camions (+19%) ont traversé la Manche à bord des Navettes. Le Shuttle a de son côté transporté 203.296 véhicules de tourisme le mois passé, porté par les départs en vacances pour le 'half-term' britannique et les festivités liées au Jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Depuis le 1er janvier, plus de 872.000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des Navettes contre 251.358 un an plus tôt.

ADP s'adjuge 1,9% à 122,55 Euros. Le groupe a lancé une consultation publique sur ses activités Duty Free & Retail pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Lagardère Travel Retail a été choisi pour devenir le coassocié du Groupe ADP au sein de la société Extime Duty Free Paris, dans le cadre du déploiement de la marque d'hospitalité et de Retail, Extime. Extime Duty Free Paris opèrera près de 140 de points de vente de beauté, de gastronomie, de produits techniques et de mode. Elle sera détenue, sous réserve de l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes, par le Groupe ADP à hauteur de 51% et par Lagardère Travel Retail de 49%.

OL Groupe est à 2,86 Euros +0,7%. La société vise désormais, à horizon 2025-2026, un total des produits des activités de l'ordre de 400 à 420 ME avec notamment une hypothèse de qualification en Champions League et incluant le trading joueurs. L'EBE est attendu supérieur à 90 ME.

Valeurs en baisse

FDJ cède 0,1% à 31,5 Euros. Le groupe est en négociations avec Aleda, en vue de l'acquisition de ce spécialiste des solutions d'encaissement et de paiement en point de vente. Aleda est présent dans plus de 2.500 points de vente en France, à travers des solutions d'encaissement adaptées aux buralistes et diffuseurs de presse, des portails sécurisés de services dématérialisés et de transfert d'argent à destination du grand public, et des services innovants de gestion et de paiement à destination des commerçants. Depuis sa création en 2005, Aleda s'est imposé comme l'un des acteurs de référence en matière de solutions d'encaissement et de paiement en point de vente pour les commerces de proximité, notamment ceux du réseau bar-tabac-presse, et comme un partenaire privilégié des fournisseurs de services prépayés, de transfert d'argent, et de produits pipiers et de diversification.

Ubisoft trébuche de 2,9% à 41,94 Euros, victime d'une note d'Exane BNP Paribas. La banque a dégradé l'éditeur de jeux vidéo à neutre avec un objectif ramené de 49 à 45 Euros.