Clôture : le CAC40 de retour au-dessus de 6.700 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

C'est une nouvelle fois les publications trimestrielles qui ont relancé la tendance positive du CAC40 ! L'Oréal et Vivendi apparaissent ainsi parmi les grands gagnants de cette fin de semaine : leurs publications trimestrielles ont largement convaincu et le CAC40 en a profité pour reprendre 0,71% à 6.733 points en clôture.

Le pétrole atteint un nouveau sommet à plus de 85$ le brent, tandis que le Bitcoin pointe à 60.800$.

VALEURS EN HAUSSE

Klepierre : +7,7% après ses comptes, suivi de Solutions30 (+6%)

L'Oréal bondit de 5%, en tête du CAC40. Le numéro un mondial des produits cosmétiques a largement dépassé les attentes des analystes au troisième trimestre avec une hausse de 13,1% de ses ventes de juillet à septembre, hors effets de change et acquisitions. Le consensus attendait une progression d'environ 8%. Le groupe a bénéficié d'une dynamique forte sur toutes les divisions y compris le Consumer et le Professionnel qui faisait face à des bases de comparaison élevées. " Depuis le début de la pandémie, L'Oréal n'a cessé de se renforcer et se trouve idéalement positionné pour continuer de croître à son rythme d'avant crise. Nous sommes plus que jamais confiants dans la dynamique de croissance. Dans un contexte encore incertain, notre performance au troisième trimestre nous conforte dans notre ambition de surperformer le marché et réaliser une année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats", a déclaré Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal.

IPSOS grimpe de 4,5% dans la foulée de ses comptes

Atos remonte de 3,5% avec le changement de patron à la clé

SoiTec : +3% avec P&V, TFF, Abionyx, Wavestone, Argan

Trigano : +2,5% avec Bic, Capgemini, Hermes

Aubay : +2% en compagnie de Amundi, Mercialys, STEF, Covivio, Carmila

Rémy Cointreau (+1,7%) a publié un chiffre d'affaires supérieur à ses prévisions sur le deuxième trimestre, grâce à une demande solide en Chine, aux Etats-Unis et en Europe. Le CA ressort ainsi à 352,2 Millions d'euros sur la période allant de juillet à septembre, en en croissance organique de 23,7%, tiré par la principale division Cognac (+26,9%) et celle des liqueurs et spiritueux (+16,5%). Sur l'ensemble du premier semestre de l'exercice décalé, les ventes du groupe ont atteint 645,3 Millions d'euros, en croissance organique de 26,9%.

Lisi : +1,5% avec STM, Icade, Technip Energies, Nicox, LNA

Sanofi (+1,4%) : L'essai pivot de phase III cherchant à évaluer Dupixent (dupilumab) chez des adultes porteurs d'un prurigo nodulaire non contrôlé, une maladie inflammatoire de la peau de type 2 chronique causant d'intenses démangeaisons et des lésions cutanées, a atteint son critère d'évaluation primaire et l'ensemble de ses principaux critères secondaires et démontré, dans ce cadre d'investigation, que Dupixent permet de réduire significativement les démangeaisons et les lésions cutanées comparativement à un placebo.

Vivendi gagne 1,1%. Le groupe de médias, qui s'est séparé le mois dernier d'Universal Music Group après son introduction en Bourse, a fait état jeudi d'une hausse de plus de 10% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 2,48 milliards d'euros, grâce notamment à son activité de télévision payante Canal+. Vivendi, qui détient encore 10% d'Universal, contrôle également Editis et Havas. Si le premier a vu sa croissance interne reculer au troisième trimestre (-0,8%), celle de Havas a bondi de 20,7%. Le groupe, dont le principal actionnaire est l'homme d'affaires Vincent Bolloré, n'a pas fourni d'objectifs annuels. Après la cotation d'UMG, qui devait rapporter 5,9 milliards d'euros à Vincent Bolloré, Vivendi a annoncé avoir accepté de reprendre la participation d'Amber Capital dans Lagardère. Cette opération, qui va permettre à Vivendi de prendre le contrôle de Lagardère et d'étendre son influence dans le paysage médiatique français, sera réalisée d'ici au 15 décembre 2022. A son terme, Vivendi devrait détenir 45,1% du capital et 36,2% des droits de vote de Lagardère. Par voie de conséquence, un projet d'offre publique au même prix (24,10 euros par titre) visant toutes les actions Lagardère non encore détenues par Vivendi sera déposé à titre obligatoire auprès de l'Autorité des marchés financiers conformément à la réglementation applicable.

VALEURS EN BAISSE

Showroomprivé perd 12% après avoir dévoilé hier soir un chiffre d'affaires en repli de -16,8% à 134,7 ME au troisième trimestre. Si la première partie d'exercice avait été très dynamique, le numéro deux français de la vente privée sur internet était cette fois confronté à une base de comparaison exigeante en raison du boost d'activité généré sur l'e-commerce pendant la crise sanitaire. Le management n'a pas donné de guidance mais a indiqué attendre un EBITDA 2021 supérieur à celui de 2020. Le groupe disposait d'une trésorerie brute de 95,2 ME et d'une trésorerie nette excédentaire de 31,8 ME au 30 septembre (hors IFRS 16).

Guerbet : -7,6% suivi de Navya (-4%) et d'Orapi

BioMerieux : -3% avec Rallye et Abionyx

Interparfums : -2% suivi de Wendel, Air France KLM, Séché et Maison du Monde

Elior : -1,5% avec Rubis, Accor, Airbus, Genfit

Air France KLM : -1% avec Beneteau, ADP, Michelin et Haulotte