Clôture de Wall Street : un peu moins de pression...

(Boursier.com) — Wall Street a terminé sans tendance claire jeudi soir, le S&P 500 reprenant 0,30% à 3.966 pts et le Dow Jones +0,46% à 31.656 pts. Le Nasdaq recule en revanche encore de 0,26% à 11.785 pts. Une séance finalement un peu moins difficile que les précédentes donc, même si, selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une nouvelle hausse des taux de 75 points de base le 21 septembre, qui porterait la fourchette du taux des fed funds entre 3% et 3,25%, est désormais de 72%, contre 28% pour celle d'une augmentation de 50 points de base. La baisse des cours du brut a aidé la tendance à mieux se tenir. Le baril revient ce soir à 86,30$ le WTI, tandis que le Brent cote 92$ sur des craintes renforcées de récession internationale. L'euro pointe de son côté sous la parité, à 0,9950$.

ECO ET DEVISES

D'après la dernière étude de la firme Challenger, Gray & Christmas sur le sujet, les annonces de licenciements des entreprises américaines pour le mois d'août ont concerné 20.485 salariés, contre 25.810 un mois auparavant...

Les inscriptions au chômage sont encore une fois ressorties moins élevées qu'anticipé la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 27 août, que les inscriptions au chômage ont atteint un niveau de 232.000, en recul de 5.000 par rapport au niveau révisé à la baisse de la semaine antérieure. Le consensus tablait sur 248.000 nouvelles inscriptions. La moyenne à quatre semaines s'établit à 241.500, en baisse de 4.000. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 20 août atteint 1,438 million, en hausse de 26.000 sur sept jours (1,438 million de consensus).

Les chiffres révisés de la productivité non-agricole américaine pour le deuxième trimestre 2022 ont fait ressortir un déclin sur un rythme de 4,1%, contre 4,6% précédemment évalué et 4,6% également pour le consensus FactSet. Les coûts unitaires du travail ont quant à eux grimpé sur un rythme de 10,2%, contre 10,8% de consensus et 10,8% aussi pour l'évaluation précédente.

L'ISM manufacturier américain du mois d'août s'est établi à 52,8, contre 52 de consensus FactSet et 52,8 un mois avant. L'indicateur des commandes nouvelles est repassé en territoire d'expansion à 51,3. L'indice des prix manufacturiers de l'ISM s'est affiché à 52,5 contre 55,4 de consensus.

L'indice PMI manufacturier final du mois d'août, quant à lui, est ressorti à 51,5, contre 51,3 de consensus et 51,3 également pour sa lecture flash (préliminaire).

Les dépenses de construction du mois de juillet, qui viennent aussi d'être annoncées, ont baissé de 0,4% en comparaison du mois antérieur, alors qu'elles étaient attendues stables selon le consensus FactSet. La baisse du mois antérieur a été revue à -0,5%, contre -1,1% auparavant.

LES VALEURS

Okta (-33,7%), l'éditeur américain de logiciels de gestion des identités et accès, dévisse à Wall Street. En marge de l'annonce des comptes trimestriels, le directeur général du groupe a prévenu de challenges de court terme et de difficultés dans l'intégration de l'acquisition de 6,5 milliards de dollars d'AuthO. Pour le deuxième trimestre fiscal, les revenus ont augmenté de 43% en glissement annuel, alors que les revenus d'abonnements se sont appréciés de 44%. Les revenus totaux ont atteint 452 millions de dollars. La perte nette GAAP reste conséquente à 210 millions de dollars, contre 277 millions un an avant. La perte ajustée a représenté 16 millions de dollars et 10 cents par titre. Pour le troisième trimestre, le groupe anticipe des revenus allant de 463 à 465 millions, en croissance de 32 à 33%, pour une perte non-GAAP de 24 à 25 cents par titre. Sur l'exercice, les revenus sont espérés entre 1,812 et 1,82 milliard de dollars, juste en dessous du consensus, pour une perte ajustée par action allant de 70 à 73 cents.

Ciena (-10,3%), alors que le fournisseur américain d'équipements de réseaux vient de publier pour son troisième trimestre fiscal des profits et ventes inférieurs aux attentes, du fait notamment des problèmes d'approvisionnement en composants, et malgré une demande par ailleurs forte. Sur le trimestre clos fin juillet 2022, le bénéfice net s'est établi à 10,5 millions de dollars soit 7 cents par titre, contre 238 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 33 cents, contre 34 cents de consensus. Les revenus trimestriels ont totalisé 868 millions de dollars, contre 988 millions un an plus tôt. Les problèmes d'approvisionnement pourraient en outre persister.

Hormel Foods (-6,5%), le groupe alimentaire américain actif notamment dans la viande précuite, a raté le consensus de profit de profit sur le trimestre clos et abaissé ses prévisions de bénéfice annuel, tout en relevant sa guidance de ventes. Le groupe prévoit une persistance de la haute inflation des coûts. Sur le troisième trimestre fiscal 2022, clos fin juillet, le bénéfice net est ressorti à 218 millions de dollars et 40 cents par titre, contre 177 millions de dollars un an plus tôt. Le consensus FactSet était de 41 cents. Les revenus trimestriels ont augmenté de 6%, atteignant un record de 3 milliards de dollars, avec une hausse organique de 3%. Pour l'ensemble de l'exercice, le bpa dilué est maintenant anticipé entre 1,78 et 1,85$, alors que les revenus sont attendus entre 12,2 et 12,8 milliards de dollars.

Campbell Soup (-2%), le groupe alimentaire américain actif dans les soupes, boissons et biscuits, a publié pour son quatrième trimestre fiscal 2022 des revenus en augmentation de 6% en données consolidées et en organique, à 2 milliards de dollars. L'Ebit ajusté s'est apprécié de 5% à 269 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action a été de 56 cents, en croissance de 8%. Le consensus était de 56 cents de bénéfice ajusté par action pour 1,99 milliard de dollars de revenus. Le management se dit fier d'avoir réalisé des profits en haut de fourchette malgré l'environnement volatil. Pour l'exercice 2023, les revenus sont anticipés en hausse de 4 à 6%, alors que le bpa ajusté est espéré stable ou en croissance jusqu'à 4%, entre 2,85 et 2,95$.

Meta Platforms (+1,5%) étudie les "fonctionnalités payantes possibles" pour Facebook, Instagram et WhatsApp, croit savoir The Verge, citant une note interne envoyée aux employés, dans laquelle Meta a déclaré mettre en place une organisation de produits appelée 'New Monetization Experiences'. Dans une interview accordée à The Verge, le vice-président de la monétisation de Meta, John Hegeman, a déclaré que la société voyait des opportunités de créer de nouveaux types de produits, de fonctionnalités et d'expériences pour lesquels les gens seraient prêts à payer et seraient ravis de payer. Hegeman ajoute que s'il existe des opportunités à la fois de créer une nouvelle valeur et des lignes de revenus significatives et également de fournir une certaine diversification, cela va évidemment être quelque chose qui sera attrayant.

Walt Disney (+0,4%) explorerait un programme d'adhésion qui pourrait offrir des réductions ou des avantages spéciaux à ses clients, indique le Wall Street Journal. Des personnes familières avec les discussions ont déclaré au WSJ que le programme d'adhésion encouragerait les clients à augmenter leurs dépenses pour les services de streaming, les parcs à thème, les lieux de villégiature et les marchandises de Disney. Selon l'article, le programme d'adhésion serait quelque peu comparable à Amazon Prime, service du géant du commerce en ligne Amazon.

Netflix (+2,9%), le géant américain du streaming, chercherait à facturer des prix élevés aux marques pour faire de la publicité sur une plateforme financée par la 'pub', croit savoir le Wall Street Journal. Des acheteurs de publicités ont ainsi précisé au WSJ que Netflix entendait facturer aux annonceurs environ 65$ pour atteindre 1 000 téléspectateurs, ce qui est nettement plus élevé que la plupart des autres plateformes de streaming. Le lancement du service serait prévu le 1er novembre. Rappelons que Netflix aurait nommé deux responsables publicitaires provenant de Snap (-1,3%) pour développer une stratégie publicitaire mondiale, alors qu'il travaille sur un service d'abonnement soutenu par la publicité. C'est ce qu'indiquait plus tôt cette semaine AdAge. Jeremi Gorman rejoindrait Netflix en tant que président de la publicité mondiale et Peter Naylor en tant que vice-président des ventes publicitaires. Les deux spécialistes prendraient leurs fonctions en septembre.

AMD (-1,1%), géant américain des microprocesseurs, a indiqué hier que des responsables américains lui avaient demandé de cesser d'exporter des puces d'intelligence artificielle MI250 vers la Chine. Selon un porte-parole de la société cité par Reuters, les nouvelles exigences de licence empêchent l'expédition de ses puces MI250 en Chine, mais le groupe pense que ses puces MI100 ne sont pas affectées par la nouvelle exigence, et ne s'attend pas à ce que les nouvelles règles aient un impact significatif sur son activité.

Nvidia (-7,7%) a précédemment divulgué les détails de la nouvelle exigence de licence du gouvernement américain pour l'exportation de circuits intégrés A100 et H100 vers la Chine et la Russie. Le leader des processeurs graphiques évalue l'impact potentiel sur ses ventes jusqu'à 400 millions de dollars.