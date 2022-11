Clôture de Wall Street : très rouge après les 'midterms' !

(Boursier.com) — Wall Street était orienté en net repli mercredi, le S&P 500 abandonnant 2,08% à 3.748 pts, le Nasdaq -2,48% à 10.353 pts et le Dow Jones -1,95% à 32.513 pts au sortir du scrutin des "midterms" aux Etats-Unis. Les républicains devraient reprendre le contrôle de la Chambre des représentants, mais l'issue reste très incertaine concernant le Sénat... La "vague rouge" espérée par les républicains ne semble quoi qu'il en soit pas s'être matérialisée. Les stratèges politiques rappellent qu'un Congrès ou un 'gouvernement' américain divisés ont été historiquement favorables pour les actions, bien que le résultat de cette année ne soit sans doute pas un facteur si déterminant étant donné les enjeux des thèmes de premier plan qui restent l'inflation, les matières premières, l'Ukraine ou encore la politique chinoise de "zéro-Covid"...

En reprenant la majorité à la Chambre, les républicains auront la capacité de bloquer certains projets de l'administration Biden durant les deux années à venir. En outre, une telle configuration devrait faciliter la tâche de la Fed dans sa lutte actuelle contre l'inflation... En effet, la politique budgétaire plutôt généreuse de Biden aurait plutôt tendance à compliquer le travail de la banque centrale américaine et à la contraindre à se fixer l'objectif d'un taux final plus élevé.

La semaine sera surtout marquée jeudi par la publication de l'indice des prix à la consommation d'octobre, attendu en hausse de 0,6% en comparaison du mois antérieur et de 8% sur un an (+0,5% hors alimentaire et énergie par rapport à septembre ou +6,5% sur un an selon FactSet).

Sur le Nymex, le baril de brut WTI reperd 3,5% actuellement à 85,60$, l'euro est stable à 1$ et le Bitcoin reste dans la tourmente sous les 17.000$.

Les valeurs

Walt Disney (-13,1% !). Pour le troisième trimestre, le groupe a raté le consensus de profit. En outre, le service de streaming Disney+ poursuit ses gains d'abonnés, mais au prix d'une perte creusée. Bob Chapek, le CEO de Disney, tente de minimiser cette déception en affirmant que les pertes opérationnelles DTC devraient se réduire à l'avenir et que Disney+ devrait atteindre la rentabilité sur l'exercice 2024...

En attendant, les dépenses de Disney pour le développement de sa plateforme de streaming plombent les résultats. Certes, le service a récupéré 14,6 millions d'abonnés durant le quatrième trimestre fiscal du groupe, mais cette croissance s'est opérée à un prix important. Le bénéfice opérationnel de Disney sur le segment médias et divertissement a plongé de 91% à 83 millions de dollars. Disney a terminé l'exercice fiscal avec les ventes les plus élevées de son histoire et une croissance au plus haut depuis 1996, mais les revenus du seul quatrième trimestre ont manqué le consensus. Pour l'exercice entamé, la direction financière de Disney table sur une croissance inférieure à 10%.

Le bénéfice net consolidé du quatrième trimestre fiscal s'est établi à 162 millions de dollars soit 9 cents par action, pour des revenus de 20,15 milliards de dollars à comparer aux 18,53 milliards de l'an dernier. Les revenus sont toutefois inférieurs de plus d'un milliard de dollars au consensus ! Le bénéfice ajusté par action a été de 30 cents, contre un consensus de marché de... 56 cents selon FactSet et un niveau de 37 cents un an plus tôt.

Les résultats ressortent donc assez catastrophiques, après la croissance ultra-rapide de Disney+ en seulement trois ans au prix d'un lourd investissement. Les dirigeants de Disney ont blâmé un certain nombre de facteurs, notamment la baisse des ventes de contenus avec un moins grand nombre de films en salle, une sous-performance des divisions parcs et médias, ainsi que la saisonnalité du quatrième trimestre fiscal, qui tend à être le plus faible en termes de marges.

Pour l'exercice complet, Disney a enregistré des ventes record de 82,72 milliards de dollars en croissance de 22%, la plus forte croissance annuelle des ventes pour Disney depuis l'exercice 1996. Le bénéfice est passé à 3,19 milliards de dollars contre 2,02 milliards de dollars l'année précédente, mais est loin d'être proche des bénéfices de Disney avant la pandémie.

Christine McCarthy, directrice financière du groupe, a suggéré que la croissance des revenus et des bénéfices ralentirait pour atteindre un rythme à un chiffre seulement sur l'exercice en cours, manquant les attentes de Wall Street. La projection moyenne des revenus des analystes pour Disney sur le nouvel exercice suggérait une croissance des revenus d'environ 13,9% et une croissance du résultat d'exploitation d'environ 17,4%, selon FactSet.

Roblox (-21% !). Le groupe californien de San Mateo, qui avait grandement bénéficié des confinements avec ses jeux vidéo en ligne et était entré en Bourse en mars 2021, n'en finit plus depuis de décevoir. La plateforme de social-gaming, très populaire auprès des enfants, a annoncé pour son troisième trimestre des pertes creusées. Les revenus sont ressortis en légère hausse de 2% en glissement annuel à 518 millions de dollars. Le niveau de bookings a progressé de 10% à 702 millions de dollars. Le nombre moyen d'utilisateurs actifs quotidiens a été de 58,8 millions sur la période, en croissance de 24%. Les heures d'engagement ont grimpé de 20% à 13,4 milliards. Néanmoins, la perte des opérations sur le trimestre s'est creusée à 300 millions de dollars, contre 77 millions un an avant.

Tesla (-7,1%) reste sous pression à Wall Street après avoir été divisé par deux par rapport à ses sommets historiques. Elon Musk a révélé en effet avoir cédé pour 3,95 milliards de dollars d'actions du constructeur américain de véhicules électriques, après la finalisation de l'accord de rachat du réseau social média Twitter pour 44 milliards de dollars. Ainsi, Musk a vendu pour environ 20 milliards de dollars de titres Tesla à ce stade de l'année. La dernière cession de près de 4 milliards de dollars s'est produite alors que le titre était déjà au plancher de 52 semaines.

Meta (+4,4%). Les marchés s'attendaient à l'annonce ce jour d'un vaste plan social de l'ex-Facebook, mais sans doute pas d'une telle ampleur... Ainsi, Mark Zuckerberg a annoncé que la compagnie allait supprimer 13% de ses effectifs, ce qui représente plus de 11.000 emplois. Il s'agit du premier plan social majeur pour le groupe de Menlo Park. Zuckerberg, directeur général du groupe, a aussi indiqué que Meta allait réduire ses dépenses discrétionnaires et étendre le gel parallèle des recrutements au premier trimestre, précise Bloomberg. Le New York Times évoque des coupes dans les différents départements du groupe aux réseaux Instagram, WhatsApp et Facebook, certaines fonctions étant plus particulièrement touchées comme celles de recrutement.

"Je veux assumer la responsabilité de ces décisions et de la façon dont nous en sommes arrivés là", a écrit Mark Zuckerberg dans une lettre aux employés. "Je sais que c'est difficile pour tout le monde, et je suis particulièrement désolé pour ceux qui sont touchés". Hier, Zuckerberg aurait rencontré des dirigeants du groupe pour discuter des licenciements, ont déclaré au NYT deux personnes ayant participé à la réunion. Une personne présente a déclaré que le directeur général avait assumé la responsabilité des coupes, affirmant que son entreprise s'était agrandie trop rapidement. Meta avait également annulé les plans de voyage des employés pour s'assurer qu'ils étaient disponibles pour rencontrer les managers, si leur équipe était affectée par des licenciements, ont déclaré trois autres personnes.

Zuckerberg explique qu'après la période de la pandémie, qui avait dopé l'activité, le commerce en ligne a renoué avec ses tendances antérieures, le retournement économique ayant accentué cette tendance, avec par ailleurs l'augmentation de la concurrence et des pertes de revenus publicitaires. Tout cela s'est traduit par "un chiffre d'affaires bien inférieur à ce que j'avais prévu", déplore le CEO, dans un message aux salariés de Meta, assumant "la responsabilité" de son erreur.

Occidental Petroleum (-9,2%) a publié une fois encore hier soir des comptes solides pour son troisième trimestre, augmentant au passage sa guidance. Le producteur pétrolier texan bénéficie toujours de la flambée des cours du brut. Le bénéfice net trimestriel attribuable aux actionnaires a été de 2,55 milliards de dollars soit 2,52$ par action sur la période close fin septembre, contre 628 millions de dollars un an auparavant. Les revenus ont totalisé 9,5 milliards de dollars, contre 9,3 milliards de consensus et 6,8 milliards un an plus tôt. Durant le trimestre, la firme de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, avait accru sa participation au capital à près de 21%. Occidental maintient son objectif de réduction de la dette à 15 milliards de dollars.

AMC (-1,8%), la chaîne américaine de cinémas, a publié des résultats en pertes au troisième trimestre. La perte ajustée par action a été de 20 cents, contre un consensus de -25 cents et un niveau de -44 cents un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 968 millions de dollars, en ligne avec les attentes, contre 763 millions de dollars un an auparavant. Le management explique sa performance mitigée par un trimestre léger en termes de sorties de blockbusters. Adam Aron, CEO du groupe très apprécié des amateurs de 'meme stocks', estime que le box office sera meilleur au quatrième trimestre. Disney sortira d'ailleurs ce week-end 'Black Panther : Wakanda Forever', avant son 'Avatar 2' prévu pour mi-décembre. Aron juge par ailleurs que les recettes totales américaines du box office pourraient augmenter de 15 à 20% l'année prochaine, avec une accélération des sorties de films.

Lucid (-16,9%), le constructeur californien de véhicules électriques, dévisse à Wall Street. Pour son troisième trimestre, le groupe a fait état d'une production record de 2.282 unités, plus du triple du deuxième trimestre. Lucid se dit en bonne voie pour atteindre son objectif annuel de production allant de 6.000 à 7.000 véhicules. Les revenus du troisième trimestre ont été de 195 millions de dollars, avec les livraisons aux clients de 1.398 unités. Le consensus était toutefois de 204 millions de dollars. Le groupe évoque par ailleurs une forte demande, avec plus de 34.000 réservations représentant des ventes potentielles de plus de 3,2 milliards de dollars. Lucid a terminé le trimestre avec 3,85 milliards de dollars de cash et équivalents. La société a également déclaré mardi qu'elle avait conclu un accord pour vendre jusqu'à 600 millions de dollars d'actions via Bofa Securities Inc., Barclays Capital Inc. et Citigroup Global Markets Holdings Inc., et jusqu'à 915 millions de dollars d'actions à une filiale du fonds souverain d'Arabie saoudite - qui détient déjà la majorité des actions de Lucid. Pour le trimestre clos, le groupe a affiché une perte de 530 millions de dollars, 40 cents par titre, contre 43 cents un an plus tôt.

D.R. Horton (+2,9%). Le promoteur immobilier américain a raté le consensus de profit sur le trimestre clos, alors que les commandes ont régressé et que les taux d'annulation augmentent. Le bénéfice dilué trimestriel par action a progressé de 26% à 4,67$. Le bénéfice net part du groupe a grimpé de 22% à 1,6 milliard de dollars. Les revenus consolidés se sont appréciés de 19% à 9,6 milliards de dollars.