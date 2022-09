Clôture de Wall Street : toujours pas de rebond...

(Boursier.com) — Wall Street s'est finalement de nouveau affiché en baisse lundi soir, après sa purge brutale en fin de semaine dernière (-1,62% vendredi sur le DJIA et -1,8% sur le Nasdaq). Le S&P 500 perd encore 1,03% à 3.655 pts, le Dow Jones cède 1,11% à 29.260 pts et le Nasdaq -0,60% à 10.802 pts. Le baril de brut WTI reste fébrile à 77$, encore en baisse de 2$.

Sur le front économique aux États-Unis ce jour, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois d'août est ressorti à... zéro (consensus 0,25 selon FactSet, contre 0,27 un mois avant). L'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois de septembre est lui ressorti rouge vif, à -17,2, contre -5 de consensus et -12,9 un mois avant.

Ailleurs dans le monde, l'indice Markit/JMMA PMI manufacturier préliminaire du Japon s'est établi en ligne avec les attentes, à 51 pour le mois de septembre. L'indicateur Ifo allemand du climat des affaires pour le mois de septembre s'est affiché pour sa part à 84,3, très inférieur au consensus FactSet qui était de 87 et en forte baisse par rapport au niveau de 88,6 du mois d'août.

Selon l'outil FedWatch en temps réel, la probabilité actuelle d'un nouveau durcissement monétaire de la Fed de 75 points de base de la Fed le 2 novembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, est de près de 70%, ce qui porterait la fourchette du taux des fed funds entre 3,75 et 4%. La probabilité d'un mouvement un peu moins vigoureux de 50 points de base est de 30,3%. La Fed a porté ses taux entre 3 et 3,25% la semaine dernière, rehaussés de 75 points de base pour la troisième fois consécutive, du jamais vu depuis Paul Volcker. La tornade monétaire devrait donc se poursuivre, Jerome Powell en personne ayant affirmé la détermination de la Fed à "terminer le travail", malgré le risque majeur de récession.

La flambée récente du dollar inquiète au plus haut point Michael Wilson, le chef de la stratégie actions américaine de Morgan Stanley... Cité par l'agence Bloomberg, le spécialiste note que le rallye récent du billet vert crée une situation intenable pour les actifs risqués, y compris bien évidemment les actions. L'expert rappelle que par le passé, cette sorte de solidité du dollar a mené à des crises économiques ou financières. "Alors qu'il est difficile de prédire de tels événements, les conditions sont en place pour qu'ils arrivent", a jugé Wilson, faisant référence à des crises telles que celles de 2008, 2012 (dettes souveraines) ou 2000 (bulle internet). Le dollar américain a pris 19% cette année, tandis que les marchés actions US ont perdu 23%.

Le spécialiste de Morgan Stanley voit un plancher éventuel sur le S&P 500, indice large américain, plus tard cette année entre 3.000 et 3.400 pts, soit une baisse supplémentaire de 13% pour le milieu de fourchette...

L'euro termine au plus bas depuis 20 ans à 0,9640$, la Livre Sterling ayant même touché son point bas historique dans la zone des 1,03$. Le Bitcoin revient sur les 19.991$.

Les valeurs

Intel (-2%). Le gouvernement italien sortant de Mario Draghi et le géant américain des processeurs auraient choisi la ville Vigasio, dans la région de Vénétie, comme site préféré pour une nouvelle usine de semi-conducteurs dans le pays, croient savoir deux sources de Reuters proches de la question.

McDonald's (-0,9%), le leader de la restauration rapide, a annoncé une augmentation de près de 60% du prix de ses offres au Japon, face à la dépréciation du yen et à la flambée des prix des matières premières.

KKR (-0,5%). Le consortium mené par le fonds américain a retiré ce jour son offre d'achat sur le groupe de santé australien Ramsay Health Care pour un montant de 20 milliards de dollars australiens, les négociations ayant échoué.

Alphabet (-0,5%). Google a précisé que le partage du coût des réseaux réclamé par les opérateurs télécoms était une idée vieille de 10 ans et nuirait aux consommateurs, le groupe investissant par ailleurs déjà lourdement dans les infrastructures internet.

Pfizer (-0,5%), le laboratoire américain, a soumis à la Food and Drug Administration une demande d'autorisation pour un rappel vaccinal chez les enfants âgés de 5 à 11 ans avec son vaccin contre le Covid-19 visant spécifiquement Omicron.

PG&E (+1,1%) bondit ce jour à Wall Street, alors que S&P Dow Jones Indices a annoncé que le groupe utilities allait rejoindre le S&P 500 le 3 octobre, remplaçant Citrix (stable).

Walmart (+1%) entre dans le 'metaverse' avec deux expériences, Walmart Land et Walmart's Universe of Play, sur la plateforme de gaming Roblox (+3%). Le détaillant expérimente ainsi de nouvelles manière d'atteindre les consommateurs.

Apple (+0,2%), le groupe californien de Cupertino, a indiqué que son iPhone 14 allait être aussi fabriqué en Inde, le groupe à la pomme tentant toujours de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine.

Amazon (+1,2%), le géant américain du commerce en ligne, a annoncé deux jours de promotions les 11 et 12 octobre pour les abonnés Prime, dans une quinzaine de pays...

Li Auto (+5,5%), le concepteur chinois de véhicules électriques coté à Wall Street, a abaissé ses prévisions de livraisons pour le troisième trimestre du fait de contraintes d'approvisionnement.