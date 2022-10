Clôture de Wall Street : Tesla plombe l'ambiance

(Boursier.com) — Wall Street a finalement terminé en retrait ce jeudi après la déception Tesla, difficilement contrebalancée par un certain nombre de publications plus solides. Le S&P 500 cède 0,8% à 3.665 pts, le Dow Jones recule de 0,3% à 30.333 pts et le Nasdaq perd 0,61% à 10.614 pts. Le baril de brut cède de son côté 1,3% à 84,80$. L'indice dollar abandonne 0,6% face à un panier de devises de référence.

Côté indicateurs économiques, l'indice manufacturier régional de la Fed de Philadelphie pour le mois d'octobre 2022 s'est établi à -8,7, contre -5 de consensus et -9,9 un mois plus tôt, signalant une poursuite de la contraction de l'activité.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux USA pour la semaine passée, clos le 15 octobre, se sont établies au nombre de 214.000, contre 235.000 de consensus de marché (FactSet), ce qui traduit toujours une belle résistance du marché américain de l'emploi.

L'indice des indicateurs économiques avancés américains mesuré par le Conference Board pour le mois de septembre s'est établi en recul de 0,4% par rapport au mois antérieur, contre -0,3% de consensus de place et une quasi-stabilité un mois avant.

Les reventes de logements existants aux États-Unis pour le mois de septembre sont ressorties sur un rythme de 4,71 millions d'unités, selon la National Association of Realtors, contre 4,78 millions pour la lecture révisée du mois antérieur et 4,7 millions de consensus FactSet. Cela représente donc un repli de 1,5% par rapport au mois précédent, et une hausse de 23,8% en glissement annuel.

Le scepticisme persiste quant à la pérennité des derniers moteurs du rebond boursier... La pression à la hausse sur les taux des fed funds demeure, le 'taux terminal' anticipé se rapprochant de 5% en raison des craintes que les pressions inflationnistes persistantes puissent entraîner un cycle de resserrement encore plus agressif de la Fed. Les discussions se poursuivent par ailleurs à propos de l'incertitude macroéconomique accrue et de la force du dollar, qui pèsent lourdement sur les résultats et les prévisions.

La Première ministre britannique Liz Truss a annoncé par ailleurs sa démission, face à la pression croissante de l'opposition et au sein de son propre parti. Elle était arrivée au 10 Downing Street début septembre pour succéder à Boris Johnson. Truss avait précédemment été contrainte à une série de revirements sur ses promesses de campagne et avait dû changer de ministre des Finances après que le "mini-budget" présenté fin septembre eut déclenché l'ire sur les marchés financiers.

L'ex-Premier ministre britannique Boris Johnson pourrait présenter sa candidature à la présidence du Parti conservateur et briguer la succession de Liz Truss, selon le Times. Rishi Sunak et Penny Mordaunt, rivaux de Truss, qui avait succédé à Boris Johnson en septembre, seraient eux aussi en lice selon Sky News...

Les valeurs

Tesla (-6,2%) corrige ce jeudi, le groupe d'Elon Musk ayant fait état hier soir de revenus du troisième trimestre en vive croissance, mais inférieurs aux anticipations très ambitieuses des analystes de la place. Le titre retombe de 6% à 208$ en pré-séance. Tesla abandonne désormais la moitié de sa valeur à Wall Street, depuis les pics historiques inscrits en novembre 2021.

Pourtant, Musk n'a pas caché ses ambitions hier soir, lors de la présentation des résultats. Il affirme même que Tesla pourrait valoir autant qu'Apple et Saudi Aramco - les deux groupes aux plus fortes capitalisations du monde - combinés ! Pour l'instant, Tesla pèse moins de 700 milliards de dollars, contre plus de 2.300 milliards de dollars pour Apple et près de 2.100 milliards pour Saudi Aramco. Sans vraiment expliquer les plans de Tesla pour parvenir à plus de 4.000 milliards de dollars de valeur boursière, Musk a aussi promis aux fans du groupe et investisseurs une fin d'année "épique". Le CEO du groupe envisage pour Tesla "un quatrième trimestre record", ou encore "extrêmement bon", commentaires qui n'ont pas vraiment dissipé la déception du troisième trimestre.

Sur le trimestre clos, Tesla a affiché un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars et des revenus de 21,45 milliards de dollars. Malgré une progression impressionnante de 56% des revenus en glissement annuel, le consensus, qui était de 21,96 milliards de dollars, est manqué. Sur le troisième trimestre, Tesla a produit près de 366 milliers d'unités, une augmentation de 54% en glissement annuel, les Model Y et Model 3 représentant 94,6% de la production totale. Sur trois trimestres, le groupe a produit autant de véhicules que sur la totalité de l'année 2021. Près de 344 milliers de voitures ont été livrées sur le trimestre et 908.573 sur neuf mois.

Zach Kirkhorn, directeur financier du groupe, a pour sa part indiqué hier soir que Tesla avait tout de même des difficultés à amener ses véhicules aux clients, avec une augmentation des voitures en transit à la fin du troisième trimestre qui a pesé sur le fonds de roulement. "En ce qui concerne l'avenir, nos plans montrent que nous sommes sur la bonne voie pour une croissance annuelle de 50% de la production cette année - bien que nous surveillions les risques de chaîne d'approvisionnement, qui échappent à notre contrôle. Du côté des livraisons, nous nous attendons à être un peu moins de 50% de croissance en raison d'une augmentation des voitures en transit à la fin de l'année (...). Cela signifie qu'encore une fois, vous devez vous attendre à un écart entre la production et les livraisons au quatrième trimestre. Et ces voitures en transit seront livrées sous peu à leurs clients à leur arrivée à destination et au premier trimestre (2023)". Autrement dit, Tesla devrait donc produire près de 1,4 million de véhicules en 2022 et livrer plus de 1,4 million d'unités, d'après ces commentaires.

Ainsi, le CFO de Tesla a quelque peu révisé l'objectif de livraisons, ce qui ne semble être qu'un problème de court terme dû aux difficultés logistiques, et ne remet pas en cause le niveau très élevé de la demande. Musk, quant à lui, a laissé entendre qu'un programme de rachat d'actions de Tesla pourrait être envisageable l'an prochain, pour 5 à 10 milliards de dollars, sous réserve d'approbation du conseil d'administration. "Je ne dirais pas que nous sommes à l'épreuve de la récession, mais certainement résilients face à la récession", a ajouté le dirigeant.

IBM (+5%) a agréablement surpris hier soir par sa publication, affichant pour le trimestre clos des revenus supérieurs aux attentes et relevant par ailleurs ses prévisions annuelles. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe d'Armonk, New York, a annoncé ainsi des revenus en augmentation de 6,5% à 14,1 milliards de dollars, à comparer à un consensus de marché de 13,5 milliards. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 1,81$, en ligne avec le consensus de marché. Impacté par une chargé déjà annoncée de 5,9 milliards de dollars pour les obligations de pensions auprès de Prudential et MetLife, le résultat net ressort en pertes à hauteur de 3,2 milliards. IBM se montre assez confiant et table, pour l'exercice, sur une croissance des revenus supérieure à la guidance antérieure - qui était voisine de 5%. Le free cash flow devrait atteindre l'estimation de 10 milliards de dollars.

Alcoa (+4,4%) se retourne en hausse, alors que le groupe a pourtant publié hier soir des comptes plombés par de plus faibles prix de l'aluminium et des coûts accrus de l'énergie. Sur le troisième trimestre fiscal, la perte ajustée par action a été de 33 cents, contre +8 cents de consensus FactSet et 2,05$ de bénéfice par action un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 2,85 milliards de dollars sur ce trimestre clos en septembre, ratant de 4% le consensus de marché. Ils étaient de 3,11 milliards de dollars sur la période comparable, l'an dernier. Le producteur de bauxite et aluminium a déploré une perte nette trimestrielle de 746 millions de dollars, contre un profit de 337 millions un an plus tôt. La perte nette par action atteint 4,17$.

Lam Research (+7,7%), l'équipementier américain de production de semi-conducteurs, a dépassé les attentes sur le trimestre clos et rehaussé ses estimations, avec l'amélioration des conditions d'approvisionnement. Néanmoins, il prévient également que les restrictions de l'administration américaine sur les produits chinois pourraient affecter ses revenus à hauteur de 2 à 2,5 milliards de dollars en 2023. Lam a quoi qu'il en soit battu le consensus pour le premier trimestre fiscal, et table pour son deuxième trimestre, sur des revenus allant de 4,8 à 5,4 milliards de dollars, soit, en milieu de fourchette, un niveau plus élevé que le consensus qui était de 4,9 milliards. Le bpa ajusté est anticipé proche de 10$. Sur son premier trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 10,42$, contre 8,4$ un an avant et 9,5$ de consensus. Les revenus trimestriels ont totalisé 5,07 milliards de dollars sur la période close en septembre, 4% de mieux que le consensus, contre 4,3 milliards de dollars un an avant.

Danaher (-5,3%), le conglomérat technologique américain, a publié pour son troisième trimestre fiscal 2022, clos fin septembre, un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars soit 2,1$ par titre, représentant une croissance de 36% en glissement annuel. Le bénéfice ajusté dilué par action sur le trimestre a été de 2,56$, en augmentation de 7%. Les revenus se sont appréciés quant à eux de 6% à 7,7 milliards de dollars, avec une expansion organique de 10%. Le consensus de place était de 2,26$ de bénéfice ajusté par action pour 7,16 milliards de dollars de revenus. Le cash flow opérationnel sur le trimestre a été de 2 milliards de dollars et le free cash flow de 1,7 milliard. Pour le quatrième trimestre, le groupe anticipe une croissance organique de 'l'activité de base' allant de 6 à 9%.

American Airlines (-3,3%). Après ses concurrents Delta Air Lines et United, la première compagnie américaine annonce des résultats supérieurs aux attentes des analyses au troisième trimestre ainsi que de solides prévisions pour la fin d'année. Sur les trois derniers mois de 2022, le transporteur table sur un bpa ajusté compris entre 50 et 70 cents, contre 27 cents de consensus, pour un chiffre d'affaires en hausse de 11% à 13% malgré des capacités inférieures de 5 à 7% au niveau du quatrième trimestre 2019. "La demande reste forte et il est clair que les clients aux États-Unis et dans d'autres parties du monde continuent d'apprécier les voyages en avion et la capacité de se reconnecter après la pandémie", déclare le directeur général d'AA, Robert Isom.

Au troisième trimestre, la compagnie a dégagé un bénéfice net de 483 M$, soit un bpa ajusté de 69 cents, contre 60 cents de consensus, pour des revenus de 13,5 milliards de dollars, en hausse de 13% par rapport à la même période de 2019. Ces recettes records ont été dégagées malgré des capacités inférieures de 9,6% au niveau d'avant-crise.

AT&T (+8%), l'opérateur télécom américain, a publié des profits trimestriels supérieurs aux attentes de marché. Sur le troisième trimestre fiscal, les revenus des opérations continues ont été de 30 milliards de dollars, pour un bpa dilué des opérations continues de 79 cents et un bénéfice ajusté par action de 68 cents. Le cash flow des activités opérationnelles a été de 10,1 milliards de dollars, alors que le free cash flow a atteint 3,8 milliards. Le consensus était de 61 cents de bénéfice ajusté par titre et 29,8 milliards de dollars de revenus. Les gains d'abonnés se sont poursuivis sur le trimestre avec 708.000 connexions téléphoniques postpayées, performance nettement supérieure au consensus (552.000 environ).

Union Pacific (-6,6%), le groupe américain de chemin de fer, a battu le consensus de profit sur le trimestre clos, mais ses perspectives sur certaines métriques sont abaissées. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe a dégagé un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars et 3,05$ par titre, un bénéfice ajusté par action de 3,19$ et des revenus opérationnels en hausse de 18%. Le bénéfice opérationnel ajusté a grimpé de 13%. L'opérateur ferroviaire a donc dépassé les attentes de bénéfices et revenus au troisième trimestre, avec l'augmentation des prix et des surtaxes de carburant, mais a réduit ses perspectives de cargaison et de rachats d'actions.

Blackstone (-4,6%). Les bénéfices de la firme américaine d'investissement ont reculé, alors que le resserrement des conditions financières et la chute des valorisations boursières ont poussé le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde à ralentir considérablement ses cessions d'investissements. Selon les résultats du troisième trimestre publiés ce jour, Blackstone n'a vendu "que" 15 milliards de dollars d'actifs, moitié moins que sur le précédent trimestre. En raison du ralentissement des ventes d'actifs, les bénéfices distribuables de Blackstone, mesure privilégiée par les analystes comme indicateur des flux de trésorerie, ont chuté de 16% en glissement annuel à 1,4 milliard de dollars, soit 1,06$ par action. Néanmoins, la firme se rapproche des 1.000 milliards de dollars d'actifs sous gestion.