Clôture de Wall Street : "Sell in May and Go Away ?"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York a commencé le mois de mai dans le rouge vif, après des commentaires prudents d'entreprises, dont Amazon (-7,6%) et Apple (-1,6%), au sujet de leurs comptes, grévés par l'incertitude sur la durée de la crise du coronavirus. Le marché est aussi secoué par un regain de tension géopolitique entre les Etats-Unis et la Chine, après des menaces de représailles de Donald Trump, qui accuse Pékin d'avoir dissimulé des informations sur le Covid-19 lorsqu'il est apparu à Wuhan.

A la clôture, l'indice Dow Jones a perdu 2,55% à 23.723 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 2,81% à 2.830 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a chuté de de 3,2% à 8.604 pts. Les trois indices ont gommé la totalité de leurs gains sur la semaine, qui se solde par une baisse de 0,2% pour le DJIA et le S&P 500 et de 0,34% pour le Nasdaq.

Les prochaines semaine diront si le mois de mai obéira cette année au vieil adage boursier "Sell in May an Go Away" ("Vendez en mai et allez voir ailleurs")... Après leur plongeon de février-mars, les indices ont désormais regagné plus de 25% sur leurs plus bas de mars, dans l'espoir d'une sortie progressive de la crise du coronavirus et d'un déconfinement des économies mondiales... Mais les incertitudes sur le calendrier du rebond font penser à certains que la Bourse pourrait rechuter dans les prochaines semaines. Les trois grands indices new-yorkais viennent ainsi d'enchaîner deux semaines de baisse pour la première fois depuis début mars.

La plupart des marchés européens étaient fermés vendredi pour la fête du travail du 1er mai. A Londres, le Footsie a reculé de 2,3% après les propos de Donald Trump. En Asie, le Nikkei a cédé 2,3%, mais les marchés chinois et Hong Kong sont restés fermés.

La Chine "devra rendre des comptes" sur le Covid-19

Donald Trump a déclaré que ses préoccupations sur le rôle de la Chine dans l'origine et la propagation du coronavirus primaient désormais sur sa volonté d'avancer sur la question du commerce, jusque-là au coeur des échanges entre Washington et Pékin. Le président américain étudie donc différentes options, dont de nouvelles taxes douanières, pour que la Chine "subisse les conséquences de ses actes"...

Le président américain a déclaré être "convaincu" que le nouveau coronavirus était sorti d'un laboratoire chinois, affirmant même détenir des "preuves" avec un "haut degré de certitude" que le coronavirus émanait de l'institut de virologie de la ville chinoise de Wuhan... "Je ne peux pas vous en parler... Je ne suis pas autorisé à vous en parler", a dit Donald Trump.

Larry Kudlow, le principal conseiller économique de la Maison Blanche a renchéri vendredi en affirmant sur la chaîne 'CNBC' que la Chine "devra rendre des comptes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Comment, quand, où et pourquoi sont des questions auxquelles que je laisserai le président répondre", a-t-il ajouté.

L'économie américaine en berne

En attendant, les conséquences macro et micro-économiques de la pandémie de coronavirus se font chaque jour plus visibles et plus sombres... Vendredi, l'indice ISM de l'activité manufacturière aux Etats-Unis est tombé en avril à son plus bas niveau depuis 11 ans, en raison des perturbations causées dans les chaînes d'approvisionnement par la pandémie de coronavirus. L'indice a plongé à 41,5 le mois dernier après 49,1 en mars, au plus bas depuis avril 2009. Un chiffre inférieur à 50 signifie que l'activité se contracte.

L'autre indice d'activité manufacturière, le PMI, calculé par le cabinet IHS Markit, est lui aussi ressorti au plus bas depuis mars 2009 à 36,1, contre 36,9 en première estimation et après 48,5 en mars.

Jeudi, le PIB des Etats-Unis est ressorti en baisse 4,8% en rythme annuel au 1er trimestre, son plus important recul depuis la récession de 2008. Pour l'ensemble de 2020, le PIB devrait chuter de l'ordre de 5,9% selon les dernières prévisions du Fonds monétaire International.

Sur le front de l'emploi, 3,839 millions de nouvelles inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière, portant à plus de 30 millions le nombre de chômeurs en 5 semaines... Un chiffre astronomique qui correspond à un taux de chômage autour de 15%...

Manque de visibilité sur les résultats des entreprises

Du côté des entreprises, Amazon et Apple ont déçu en publiant mercredi soir leurs comptes du trimestre achevé fin mars. Amazon prévoit des pertes au 2e trimestre en raison de coûts liés au coronavirus estimés à 4 milliards de dollars, tandis que la firme à la pomme a renoncé à faire des prévisions pour le trimestre en cours en raison du manque de visibilité et des incertitudes liées au Covid-19. Le géant pétrolier ExxonMobil (-7,1%) a de son côté affiché de lourdes pertes de 610 millions de dollars, ses premières pertes trimestrielles depuis 30 ans, et va réduire drastiquement ses investissements (-10 Mds$, càd -30%) en 2020...

Le marché pétrolier est resté ferme vendredi, le WTI toujours soutenu par des annonces de baisses de production par certains producteurs, dont les groupes américains ConocoPhillips (-7%) et Chevron (-2,7%), ainsi que les producteurs norvégiens. Sur le Nymex, le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison juin a avancé de 5% à 19,78$, mais le baril de Brent de la mer du Nord d'échéance juillet a cédé 0,2% à 26,44$.

De son côté, l'or est repassé vendredi au-dessus des 1.700$ l'once. Le contrat à terme de juin coté sur le Comex a gagné 0,5% à 1.703,40$ l'once. Malgré une forte volatilité ces dernières semaines, le métal jaune progresse d'environ 12% depuis le début de l'année, faisant office de valeur refuge.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar est stable à 99,04 points face à un panier de 6 devises de référence, tandis que l'euro a gagné 0,26% à 1,0983$ au lendemain de la réunion de la BCE qui s'est dit prête à adopter de nouvelles mesures de soutien si nécessaire.

Les marchés obligataires américains ont fini relativement stables, le rendement du bon du Trésor (T-Bond) à 10 ans finissant la semaine à 0,62% (+1 point de base). Jeudi soir en Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance avait fini en baisse de 9 pdb à -0,59% après l'annonce d'une forte hausse du chômage en Allemagne en avril.

VALEURS A SUIVRE

Gilead Sciences (-4,8%) a réduit ses pertes en fin de séance, et gagnait 1,8% dans les cotations post-séance. La Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, a annoncé juste après la clôture qu'elle accordait une "autorisation d'utilisation en urgence" du remdesivir pour lutter contre le nouveau coronavirus.

Le groupe pharmaceutique américain a annoncé mercredi que son antiviral expérimental avait permis d'améliorer l'état de santé de patients atteints du COVID-19 et il a publié des données suggérant que cette molécule était plus efficace quand elle était administrée au début de la maladie. Interrogé par la NBC, Daniel O'Day a déclaré que Gilead était prêt à rendre ce traitement accessible et abordable pour tous les patients dans le monde dès que la FDA l'aura approuvé. Les analystes financiers attendent cependant de calculer dans quelle mesure les ventes de remdesivir se traduiront pas des bénéfices pour Gilead...

Apple (-1,6%). Le groupe a publié jeudi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et son directeur général, Tim Cook, a déclaré que les ventes en Chine évoluaient "dans la bonne direction" mais qu'il était impossible de faire des prévisions financières pour le trimestre en cours...

Le bénéfice net du 2e trimestre fiscal d'Apple est ainsi ressorti à 11,25 Mds$ (2,55$ par action) en baisse de 2,7% par rapport aux 11,56 Mds$ (2,46$ par action) dégagés lors du même trimestre de 2019. Le consensus tablait cependant sur un bénéfice par action inférieur, de l'ordre de 2,24$.

Bien que la majorité des Apple Stores soient restés fermés pendant le trimestre à cause de la pandémie, les revenus du fabricant d'iPhones ont aussi dépassé les attentes, totalisant 58,31 Mds$ contre 58,02 Mds$ un an plus tôt (+0,5%), et alors que les marchés n'attendaient que 54,78 Mds$ en moyenne. Avant la crise du coronavirus, Apple avait initialement prévu un chiffre d'affaires trimestriel compris entre 63 et 67 Mds$, avant de réviser ce chiffre en nette baisse.

Pour le trimestre en cours, la firme à la pomme a renoncé à faire des prévisions financières "en raison du manque de visibilité et de certitudes à court terme"a indiqué Tim Cook au cours d'une conférence téléphonique.

Amazon (-7,6%) a annoncé qu'il pourrait enregistrer une perte au deuxième trimestre en dépit de la croissance continue de son chiffre d'affaires en expliquant que les dépenses liées à la pandémie de coronavirus devrait avoisiner 4 milliards de dollars.

Le directeur général du géant du e-commerce, Jeff Bezos, a ainsi déclaré aux investisseurs : "si vous êtes actionnaire d'Amazon, je vous conseille de vous asseoir, parce ce que nous voyons les choses en grand". "En temps normal, au 2e trimestre, nous attendrions 4 Mds$ ou plus de profit opérationnel. Mais ce ne sont pas des temps normaux. A la place, nous prévoyons de dépenser ces 4 Mds$ et peut-être un peu plus, pour faire face à des coûts liés au Covid-19 afin de livrer des biens à nos clients et de mettre nos salariés en sécurité" face aux risques sanitaires.

United Airlines (-10%) a publié une perte nette trimestrielle de 1,7 Md$ et précisé que sa trésorerie s'élevait à 9,6 Mds$ au 29 avril.

ExxonMobil (-7,1%) a publié une perte nette de 610 millions de dollars au titre du premier trimestre en raison d'une charge de 2,9 milliards de dollars pour dépréciation d'actifs sur fond de plongeon de la demande et des cours du brut.

Chevron (-2,7%) a annoncé un bénéfice de 3,6 milliards de dollars au premier trimestre, contre 2,6 milliards un an plus tôt, grâce notamment à la vente d'actifs aux Philippines et en Azerbaïdjan pour 1,6 milliard de dollars.

Tesla (-10,3%) a réagi à un tweet énigmatique d'Elon Musk, le patron du groupe... "Le cours de l'action Tesla est trop élevé", a-t-il écrit, après la flambée de plus de 60% du titre depuis janvier. Après le bénéfice surprise annoncé il y a quelques jours, Musk semble met en garde de façon subliminale contre des anticipations trop optimistes pour les prochains résultats, en raison de la prolongation du confinement qui l'empêche de rouvrir ses usines californiennes...

Le constructeur californien de véhicules électriques est parvenu à dégager un bénéfice surprise pour son premier trimestre. Les profits ont atteint 16 millions de dollars soit 9 cents par titre sur le trimestre clos, contre une perte GAAP de 4,1$ par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté trimestriel a représenté 227 millions de dollars et 1,24$ par action, contre une perte ajustée de 2,9$ par titre un an auparavant. Les ventes ont totalisé quant à elles 5,99 milliards de dollars contre 4,54 milliards un an avant. Le consensus FactSet était de 28 cents de perte ajustée par titre pour 6,1 milliards de ventes.

Estee Lauder (-2,1%) Le bénéfice, hors éléments exceptionnels, du fabricant de parfums et cosmétiques au troisième trimestre fiscal a dépassé le consensus de marché grâce notamment aux ventes en ligne, favorisées par les mesures de confinement instaurées à travers le monde.

Comcast (-1,7%) Le broker Keybanc a abaissé sa recommandation sur le groupe de médias de "surpondérer" à "pondération du secteur".

Boeing (-5,4%) a levé 25 Mds$ à l'issue de l'émission obligataire bouclée jeudi, la plus importante réalisée depuis le début de l'année et la sixième au classement des plus importantes émissions en catégorie d'investissement de tous les temps. Le groupe a déclaré qu'il ne solliciterait pas d'aides publiques supplémentaires...

Twitter (-2,9%). Le management se montre très prudent concernant les tendances publicitaires... Le groupe de San Francisco a dévoilé pour son premier trimestre des revenus de 808 millions de dollars, en croissance de 3%, contre 776 millions de consensus. Le groupe manque sa guidance récente établie déjà prudemment du fait du coronavirus. Le groupe affiche une perte de 8 millions de dollars sur le trimestre, un cent pat titre, alors que le consensus était de -2 cents.