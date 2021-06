Clôture de Wall Street : sans direction, mais le Nasdaq a progressé

Clôture de Wall Street : sans direction, mais le Nasdaq a progressé









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse américaine a fini proche de l'équilibre mardi, les investisseurs restant globalement optimistes sur la reprise économique mondiale, tout en s'inquiétant de l'accélération de l'inflation qui l'accompagne. L'indice des prix à la consommation pour mai sera publié jeudi aux Etats-Unis, après une forte hausse de 4,2% en avril sur un an. Les valeurs de croissance, nombreuses dans le Nasdaq, ont profité d'une détente des taux d'intérêts souverains, à deux jours de la réunion de la BCE, qui devrait maintenir sa politique monétaire ultra-accommodante pour surmonter la crise du coronavirus.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,09% à 34.599 points, tandis que l'indice large S&P 500 a fini quasi-stable à 4.227 pts (+0,02%), et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a progressé de 0,31% à 13.924 pts.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar regagnait mardi soir 0,18% à 90,11 points, tandis que du côté des obligations, le rendement du T-Bond à 10 ans cédait 4 points de base à 1,53%, et que le Bund à 10 ans s'affichait à -0,22% (-2 pdb). Les marchés de taux semblent en ligne avec le ton prudent de la Fed et de la BCE, dont les dirigeants affirment qu'ils ne comptent pas réduire leur soutien à court terme. La BCE réunit son comité de politique monétaire ce jeudi, tandis que la Fed réunira le sien la semaine prochaine, les 15 et 16 juin.

Selon la chaîne 'CNBC', la Fed en serait au stade initial de la préparation des marchés à une réduction de ses achats d'actifs obligataires actuellement logés à 120 milliards de dollars par mois. Pour l'heure, les opérateurs ne semblent pas paniquer à l'idée de ce modeste 'tapering'.

Les cours du pétrole sont repartis de l'avant, le WTI franchissant à nouveau les 70$ le baril, au plus haut depuis plus de deux ans. Le brut léger américain WTI a repris 1,2% à 70,05$ le baril pour le contrat à terme d'août sur le Nymex, tandis que le Brent a avancé de 1% à 72,22$ (contrat d'août).

Le Bitcoin a continué sa glissade, cédant en fin de soirée plus de 8% sur 24h pour revenir autour de 33.000$ sur la plateforme Bitfinex. La première cryptomonnaie mondiale a désormais été divisée par près de deux par rapport à son record du 14 avril, à plus de 64.000$. De son côté, l'or a cédé mardi 0,2% pour terminer à 1.894,40$ l'once, pour le contrat à terme d'août sur le Comex.

L'inflation US attendue en accélération en mai

Dans l'actualité économique ce jour à Wall Street, le déficit commercial des biens et services aux États-Unis pour le mois d'avril est ressorti à 68,9 milliards de dollars, en ligne ou presque avec le consensus de marché, contre -75 milliards de dollars rapporté pour le mois de mars. La lecture antérieure du mois de mars était de -74,4 milliards.

Par ailleurs, selon le rapport JOLTS du Département américain au Travail ce jour, les ouvertures de postes pour le mois d'avril au niveau national sont ressorties au nombre de 9,286 millions, contre un consensus de marché de 8,18 millions et un niveau révisé (en légère hausse) à 8,29 millions pour le mois de mars 2021.

Parmi les autres rendez-vous de la semaine outre-Atlantique, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques sera dévoilé demain, alors que les opérateurs suivront très attentivement jeudi les inscriptions au chômage, et surtout l'indice des prix à la consommation du mois de mai. Les économistes s'attendent à une nouvelle accélération des prix, de 0,4% sur un mois et de 4,6% sur un an (contre +4,2% en avril). Hors alimentation et énergie, l'inflation est attendue à +0,4% sur un mois et à 3,4% en glissement annuel (contre +3% en avril).

Ailleurs dans le monde ce mardi, le PIB japonais final du premier trimestre s'est contracté un peu moins que prévu, en retrait de 1% contre -1,3% de consensus (-3,9% en rythme annuel). En Europe, le PIB de la zone euro a lui aussi baissé moins que prévu au 1er trimestre, à -0,3% en lecture finale contre -0,6% dévoilé précédemment. En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, le PIB affiche un recul de 1,3% contre -1,8% annoncé auparavant.

En revanche, en avril, la production industrielle de l'Allemagne a baissé plus que prévu, de 1% contre -0,5% de consensus. En outre, l'indice ZEW allemand de confiance des investisseurs a chuté en juin à 79,8 points après 84,4 en mai, et alors que le consensus attendait 86.

Le plan Biden pour contrer la Chine sur le point d'être adopté

Aux Etats-Unis, concernant le plan de relance de l'administration Biden, les discussions au sujet du package d'infrastructures avec la sénatrice républicaine Shelley Moore Capito n'auraient pas été concluantes, tandis qu'un groupe bipartisan préparerait un plan alternatif.

En revanche, le Sénat américain devrait adopter mardi un plan d'investissement ambitieux dans la science et les technologies, présenté comme un texte "historique" pour contrer la menace économique de la Chine et son modèle "autoritaire". Le plan devrait recueillir une large approbation, les républicains ayant adouci leur opposition historique à l'intervention gouvernementale dans l'économie, offrant un soutien bipartisan à des investissements majeurs de 170 milliards de dollars dans la production de semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, la robotique, l'informatique quantique et un certain nombre d'autres technologies.

Le vote devait avoir lieu en fin d'après-midi au Sénat (fin de soirée en France) puis le texte devra être soumis, à une date qui n'a pas encore été fixée, à la Chambre des représentants où il devra être définitivement adopté avant de pouvoir être promulgué par Joe Biden.

Concernant les tensions sino-américaines, le Wall Street Journal rapporte que l'administration Biden lance des discussions avec Taïwan autour du commerce et des investissements, ce qui ne devrait pas enthousiasmer Pékin. Les USA vont constituer par ailleurs un groupe de travail pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Cette 'force de frappe commerciale' sera dirigée par la représentante américaine au Commerce Katherine Tai et étudiera les infractions spécifiques qui auraient contribué à la détérioration des chaînes d'approvisionnement ces derniers mois et pourraient faire l'objet d'un recours...

VALEURS A SUIVRE

Fastly a chuté de 5% en pré-séance avant de rebondir de 10,8% à la clôture. Cet hébergeur de sites internet dans le cloud a provoqué mardi une grosse frayeur consécutive à une panne de ses services. Cette panne a provoqué des perturbations sur de très nombreux sites, notamment ceux du New York Times, de la BBC, Reddit, Amazon, CNN, Bloomberg, Twitch ou encore les sites du gouvernement britannique. Le groupe a cependant affirmé avoir résolu très rapidement le problème, et ses services semblaient être rétablis dans la soirée.

Nvidia (-1%) a soumis une demande aux régulateurs chinois ces dernières semaines afin qu'ils approuvent son projet de 40 milliards de dollars pour l'acquisition du concepteur britannique de 'puces' Arm. C'est ce qu'indique CNBC, qui ajoute que le géant américain des processeurs avait initialement estimé à 18 mois le délai nécessaire pour finaliser le rapprochement. Néanmoins, les autorités chinoises pourraient prendre plus de 18 mois avant de rendre leur verdict. Des spécialistes antitrust chinois cités par le Financial Times confirment l'hypothèse. La firme de Santa Clara, Nvidia, avait annoncé en septembre dernier son intention d'acquérir Arm, qui a formé une joint venture, Arm China, avec la firme chinoise de private equity Hopu Investments. Arm China étant basé à Shanghai, le ministère chinois au Commerce et l'administration chinoise en charge de la régulation de marché sont en droit d'étudier le 'deal', ce qui risque donc de retarder grandement les opérations pour Nvidia.

Biogen (-0,3%) a marqué le pas après son bond de 38,3% lundi, suite au feu vert du régulateur américain au nouveau médicament contre la maladie d'Alzheimer mis au point la le groupe. Le titre a terminé en hausse de 38,3%, au plus haut depuis 6 ans. Il s'agit de la première fois en près de 20 ans que la Food and Drug Administration (FDA) accorde une autorisation de mise sur le marché d'un nouveau traitement contre cette maladie très invalidante. Ainsi, l'Aduhelm de Biogen (molécule active : aducanumab) est le premier traitement approuvé contre la maladie d'Alzheimer depuis 2003, selon la FDA. Surtout, c'est le premier traitement dirigé contre la cause de la maladie, "la présence de plaques bêta-amyloïdes dans le cerveau", et non seulement les symptômes qu'elle entraîne.

MicroStrategy (-2,5%) va vendre des obligations pour acheter du bitcoin. Le groupe software de Virginie va emprunter ainsi 400 millions de dollars pour renforcer sa position sur la reine des cryptomonnaies. Il émettra pour cela des obligations senior. La firme fait par ailleurs état de charges de dépréciations de 284,5 millions de dollars... Bloomberg relève qu'il s'agit de la première vente de 'junk bond' destinée au financement de l'achat de bitcoin. Les obligations en question seront accessibles aux investisseurs institutionnels qualifiés. Le placement privé est supérieur de 23 millions de dollars à la totalité des cash flows opérationnels générés par la firme depuis 2016, d'après les données Bloomberg. La prise de risque est donc particulièrement importante pour MicroStrategy, qui vient pourtant de prévenir de charges de dépréciations de 284,5 M$ attendues sur le trimestre du fait de pertes liées aux fluctuations des actifs digitaux.

Apple (+0,8%) organisait lundi sa WWDC, sa conférence annuelle dédiée aux développeurs d'applications. La firme à la pomme a annoncé comme chaque année la nouvelle version d'iOS, son système d'exploitation mobile, avec un iOS 15 qui succédera à iOS 14 cet automne. iOS 15 accompagnera sans doute comme chaque année la sortie du nouvel iPhone, l'iPhone 13. La plus notable de ces nouveautés concerne FaceTime, l'outil d'Apple pour les appels audio et vidéo par internet chiffré de bout en bout. Celui-ci a été entièrement repensé avec pour objectif de concurrencer Zoom, Skype (Microsoft) et autres Google Meet. Pour professionnaliser FaceTime, les utilisateurs pourront désormais créer des liens pour partager l'accès à une visioconférence avec des utilisateurs de smartphones Android ou d'ordinateurs sous Windows. Une nouveauté pour Apple, qui a toujours privilégié son propre écosystème.

Par ailleurs, les écouteurs et casques AirPods d'Apple ont été mis en avant lors de la réunion, même si Apple n'a pas présenté, comme espéré, la nouvelle génération d'AirPods 3. En attendant, les modèles actuels vont bénéficier d'améliorations (conversations, localisation d'un écouteur perdu, arrivée du Dolby Atmos dans Apple Music). A Wall Street, les investisseurs n'ont pas été impressionnés par ces annonces, le titre Apple terminant stable (+0,01%) à 125,90$ lundi à la clôture. Le titre a reculé de 5% depuis le début de l'année, et a cédé 13,7% par rapport à son dernier record du 26 janvier dernier à 143,16$.

Apple discuterait par ailleurs avec les sociétés chinoises CATL et BYD en vue de la fourniture de batteries pour son projet de véhicule électrique. Selon des sources proches du dossier citées par 'Reuters', il n'est pas du tout certain qu'un accord soit trouvé alors que la firme de Cupertino a fait de la construction d'usines aux États-Unis une condition sine qua non pour les fournisseurs potentiels de batteries. CATL, qui fournit les principaux constructeurs automobiles, dont Tesla, serait ainsi réticent à construire une usine aux États-Unis en raison des tensions politiques entre Washington et Pékin ainsi que de problèmes de coûts. Apple serait favorable à l'utilisation de batteries en phosphate de fer et lithium qui sont moins chères à produire car elles utilisent du fer au lieu du nickel et du cobalt. Il n'est par ailleurs pas précisé si les discussions avec CATL et BYD portent sur la technologie ou des conceptions propres à Apple alors que le groupe californien travaillerait depuis de longs mois sur une batterie révolutionnaire.

Tesla (-0,57%) aurait écoulé près de 22.000 véhicules en Chine au mois de mai, selon la China Passenger Car Association. En outre, les ventes unitaires de véhicules fabriqués en Chine du groupe d'Elon Musk auraient grimpé de 29% en mai, d'après cette même association automobile CPCA, qui dénombre 33.463 unités dont 11.527 exportées. Le groupe ne profite toutefois pas vraiment de l'envolée locale des ventes de voitures électriques, puisque ces ventes nouvelles totales seraient en progression de 177% à 185.000 unités en mai d'après la CPCA, qui rapporte par ailleurs des ventes totales en Chine de 1,66 million de voitures, en hausse de 1%. Les choses se compliquent donc visiblement pour le groupe californien sur le marché chinois, où il est attaqué sur des questions de qualité, et alors que ses véhicules ont été interdits de stationnement sur certains sites du fait de questions de sécurité.

Southwest Airlines (+1%) prend davantage de MAX. La compagnie à bas coûts a exercé une option pour acquérir 34 737 MAX supplémentaires qu'elle recevra en 2022. Une décision qui porte le nombre total de MAX 7 commandés par le transporteur américain à 234 unités. Southwest anticipe désormais des dépenses d'investissement de 1,5 milliard de dollars en 2022, contre une estimation précédente de 700 M$. La compagnie, qui s'attend par ailleurs à une amélioration de ses revenus en juin par rapport aux mois précédents grâce à l'augmentation du trafic de passagers de loisirs et des tarifs, a resserré sa fourchette de prévisions de consommation de liquidités sur le deuxième trimestre.

Delta Air Lines (+2%). Jefferies a relevé son conseil de 'conserver' à 'acheter' sur la valeur de la compagnie aérienne, jugée bien positionnée pour bénéficier de la reprise post-pandémique.

Clover Health (+87% !) a bondi après avoir déjà pris 32% lundi soir. La SEC, gendarme du marché financier américain, étudie d'éventuelles manipulations de cours sur les valeurs préférées des nouveaux traders sociaux US, après les envolées de GameStop et d'AMC, qui font des émules. Clover est désormais devenu l'un des 'meme stocks' favoris des Américains...