Clôture de Wall Street : record pour le S&P 500, même pas peur de l'inflation !

(Boursier.com) — La Bourse de New York a nettement progressé vendredi, le S&P 500 signant même un nouveau sommet, malgré l'annonce d'une nouvelle accélération de l'inflation aux Etats-Unis en novembre, au rythme de 6,8% sur un an, au plus haut depuis... 39 ans ! Certains craignaient cependant que la hausse dépasse 7%, d'où un certain soulagement... En outre, le moral des ménages américains s'est un peu amélioré début décembre, après être tombé un mois plus tôt au plus bas depuis 10 ans.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,60% à 35.970 points, terminant à 1,2% de son dernier record du 8 novembre, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,95% à 4.712 pts, un nouveau record, le 67e depuis le début de l'année ! Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a repris 0,73% à 15.630 pts, à 2,7% de son dernier record.

Sur l'ensemble de la semaine, les trois indices ont signé des rebonds de 4% pour le DJIA, de 3,8% pour le S&P 500 et de 3,6% pour le Nasdaq après plusieurs semaines de correction, grâce à des nouvelles rassurantes concernant le variant Omicron du coronavirus, même si le variant Delta continue de se propager.

Plus tôt dans la journée, en Asie, l'indice Nikkei a cédé 1%, tandis que le CSI 300 chinois a reculé de 1% et qu'à Hong Kong, le Hang Seng a cédé 0,46%. En Europe, les prises de bénéfices ont dominé, l'EuroStoxx 50 cédant 0,2% et à Paris, le CAC 40 a rendu 0,24%, mais a gagné plus de 3% sur la semaine.

La totalité des 11 indices sectoriels du S&P 500 a fini dans le vert vendredi, à commencer par les les technologiques (+2%), les produits de base (+2%) et l'énergie (+0,76%). Les "technos" ont été soutenues par les résultats meilleurs que prévu du fabricant de semi-conducteurs Broadcom (+8,2%) et de l'éditeur de logiciels Oracle (+15,6% !)

Une inflation au plus haut depuis 1982 aux Etats-Unis

L'indice américain des prix à la consommation pour novembre, publié ce vendredi, est ressorti en augmentation de 0,8% par rapport à octobre, contre 0,7% de consensus. En glissement annuel, il grimpe de 6,8% par rapport à novembre 2020, en ligne avec les attentes, et au plus haut depuis 1982, il y a 39 ans donc... Hors alimentaire et énergie, le CPI progresse de 0,5% par rapport au mois d'octobre et de 4,9% sur un an, là aussi conforme aux anticipations des économistes.

La réaction initiale des marchés est donc plutôt positive face à ces chiffres "conformes" mais historiquement très élevés. Cette publication n'a pas modifié les attentes des marchés vis-à-vis de la Fed, qui réunira son comité de politique monétaire (FOMC) mardi et mercredi prochain.

Pour Joe Biden, la hausse des prix a commencé à ralentir

Jerome Powell, le président de la Fed, ainsi que la Secrétaire au Trésor Janet Yellen, ont rappelons-le indiqué tout récemment que le terme "transitoire" appliqué à l'inflation n'était très probablement plus adapté. Ils anticipent tout de même un reflux des prix courant 2022, sans doute au second semestre, en tablant sur une amélioration des problèmes de chaîne logistique causés par la crise du coronavirus.

Le président américain Joe Biden s'est voulu rassurant, vendredi, affirmant que la hausse des prix a commencé à ralentir. "Les développements dans les semaines qui ont suivi la collecte des données pour le mois dernier montrent que l'augmentation des prix et des coûts ralentit", a-t-il souligné dans un communiqué, tout en reconnaissant que les prix ne ralentissaient "pas aussi rapidement que nous le souhaiterions".

Les annonces de la Fed très attendues la semaine prochaine

Les marchés s'attendent à ce que la Fed annonce mercredi prochain une accélération de la réduction de ses achats d'actifs ("tapering') en vue de mettre fin à ce programme en mars 2022, au lieu de la mi-2022 attendue au début de l'automne. Cela ouvrirait alors la voie à la remontée des taux directeurs, qui fait l'objet de spéculations et pourrait intervenir au plus tôt à la mi-2022, si l'inflation reste à un niveau très supérieur à l'objectif de longe terme de la Fed (autour de 2%). Les nouvelles projections économique de la Fed, publiées le 15 décembre, aideront les marchés à y voir plus clair sur le calendrier de la hausse des taux.

Autre indicateur très suivi ce vendredi, l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs pour le mois de décembre, mesuré par l'Université du Michigan, a rebondi à 70,4 en décembre contre 67,4 en novembre (lecture finale) qui marquait un plus bas de 10 ans. Les économiste tablaient sur un rebond plus modeste, à 68. Toutefois, le moral des ménages reste maussade part rapport à l'an dernier, en décembre 2020 (80,7), les Américains restant préoccupés par la hausse des prix. Les anticipations d'inflation à 12 mois s'établissent ainsi à 4,9% (comme en novembre) et celles à 5 ans restent ancrées à 3%.

Par ailleurs, la balance budgétaire américaine, publiée vendredi, a montré que le déficit budgétaire avait baissé de 17% sur les deux premiers mois de l'exercice fiscal entamé en octobre, à 356,4 milliards de dollars. Les recettes de l'Etat ont fortement augmenté de 23,6% sur octobre-novembre par rapport à la même période de 2020, tandis que les dépenses ont progressé moins vite (+3,9%), compte-tenu de la fin des aides mises en place pour faire face au coronavirus.

Rebond du pétrole, détente sur les taux

Le pétrole est reparti en légère hausse vendredi, et a signé un rebond de l'ordre de 8% cette semaine. Le baril de brut léger américain WTI a repris vendredi 1% à 71,67$ (contrat à terme de janvier) et le Brent de Mer du nord a avancé de 0,98% à 75,15$ (contrat de février).

Sur les marchés obligataires, vendredi, les rendements se sont détendus. Le taux du T-Bond à 10 ans a cédé 1 point de base à 1,48% et celui du Bund allemand de même échéance est resté stable à -0,36%. Du côté des devises, l'indice du dollar reculait vendredi soir de 0,22% face à un panier de devises à 96,06 points, tandis que l'euro remonte de 0,25% à 1,1320$.

L'once d'or est reparti en hausse de 0,5% à 1.785,60$ sur le Comex (contrat de février), et finit stable sur la semaine. Le bitcoin s'est stabilisé vendredi soir autour de 48.400$ (+0,8% sur 24h). Malgré son rebond des derniers jours, la principale cryptomonnaie mondiale a calé cette semaine sur la barre des 50.000$, après le coup de tabac du week-end dernier où elle avait plongé de plus de 20%, autour de 42.000$, victime d'un regain d'aversion au risque.

VALEURS A SUIVRE

Tesla a regagné 1,3% après sa chute de 6,1% jeudi. L'humour d'Elon Musk, CEO du constructeur de véhicules électriques, sur le réseau social Twitter, n'est pas forcément du goût de tous les investisseurs. "Je pense à quitter mes emplois et devenir un influenceur à temps plein, wdyt (qu'en pensez-vous ?)", a ainsi tweeté le fantasque milliardaire. "Peut-être que je le ferai", a ajouté Musk, en réponse à un internaute lui suggérant de "faire un onlyfans". Evidemment, certains ont rapidement repris l'information en évoquant un départ de Musk, ce qui a suscité son hilarité.

En principe, Musk ne devrait pas, en effet, quitter Tesla ou SpaceX de sitôt. Il vantait d'ailleurs il y a quelques heures, plus sérieusement, l'incroyable travail des équipes de Tesla en Chine.

De plus, si les ventes d'actions Tesla d'Elon Musk ces derniers jours ont pu inquiéter quelque peu les opérateurs les plus fébriles, elles se chiffrent au total à un peu plus de 11 millions de titres pour 11,8 milliards de dollars (dont environ 934.000 hier pour 963 M$) depuis le sondage Twitter dans lequel le milliardaire avait soumis l'idée de céder 10% de ses parts, alors que dans le même temps, peu ont noté que Musk avait exercé des options portant sur 12,83 millions d'actions, donc plus qu'il n'en a vendu !

Oracle a bondi de 15,6% ! Pour le deuxième trimestre fiscal 2022, le groupe désormais basé à Austin, au Texas, a affiché une perte nette de 1,25 milliard de dollars et 46 cents par titre, contre un profit net de 2,44 milliards de dollars et 80 cents par action sur la période correspondante de l'an dernier. Les revenus ont totalisé 10,36 milliards de dollars, en croissance de 6% en glissement annuel. Les résultats GAAP ont été affectés négativement par le paiement d'un jugement lié à un différend vieux de dix ans concernant l'emploi de l'ancien DG Mark Hurd. Ce paiement a entraîné une perte d'exploitation au deuxième trimestre pour 824 millions de dollars et une perte par action de 0,46$. Le bénéfice d'exploitation ajusté du deuxième trimestre a augmenté en fait de 6% à 4,9 milliards de dollars et le bénéfice ajusté par action de 14% à 1,21$. Le consensus FactSet était de 1,11$ de bpa ajusté pour 10,2 milliards de dollars de recettes.

Ces bons résultats sont dus à la croissance de 22% des activités cloud d'infrastructure et d'applications, qui approchent les 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires annualisé (2,7 Mds$ sur la période trimestrielle close).

En outre, le groupe dirigé par Safra Catz a renforcé l'autorisation de rachat d'actions de 10 milliards de dollars et déclaré un dividende cash trimestriel de 32 cents par action ordinaire.

Broadcom (+8,2%). Le concepteur de semi-conducteurs table sur de solides revenus pour le premier trimestre et dévoile par ailleurs un programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars. Le groupe dit anticiper une robuste demande provenant des entreprises de cloud computing. Il dope son dividende de 14% à 4,1$. Sur ce quatrième trimestre fiscal, le bénéfice ajusté par action a été de 7,81$, contre 7,75$ de consensus et 6,35$ un an avant. Les revenus ont

Moderna (-5,5%) a été secoué après la publication de résultats préliminaire jugés pas assez convaincants pour son vaccin contre la grippe saisonnière à ARN messager, la même technologie que le groupe a utilisée pour mettre au point son vaccin très efficace contre le coronavirus.

Pourtant, les premiers résultats cliniques de Phase 1 montrent que "le vaccin expérimental contre la grippe saisonnière de Moderna a produit des anticorps robustes contre les quatre souches du virus, lors d'une étude préliminaire", a fait savoir vendredi la biotech américaine dirigée par le français Stéphane Bancel.

Cependant, les premières données de Moderna, qui ont été comparées à un essai différent mené sur le vaccin de Sanofi (+2,9% à Paris), le Fluzone (Efluelda en Europe), ne montrent pas d'efficacité accrue du candidat vaccin à ARNm par rapport au vaccin classique du laboratoire français

Lockheed Martin (+0,37%) a profité modestement de l'annonce par la Finlande d'un contrat de 8,4 milliards d'euros pour l'achat de 64 avions de combat F-35. Ces avions furtifs de cinquième génération, viendront remplacer la soixantaine de F/A-18 qui équipent actuellement l'armée de l'air finlandaise. Le Rafale français était aussi dans la course pour ce contrat, mais n'a pas été retenu par Helsinki.

Costco Wholesale (+6,6%), le groupe américain de distribution, a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 2,97$, contre un consensus de 2,59$ et un niveau de 2,29$ un an plus tôt. Les revenus du groupe sur la période close en novembre ont été de 50,36 milliards de dollars, dépassant d'environ 1% le consensus, contre 43,2 milliards de dollars sur la période comparable de l'an dernier. Le groupe adopte toutefois un ton assez prudent concernant la saison des fêtes de fin d'année, du fait des perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui pourraient limiter la disponibilité de certains produits saisonniers.

Lululemon (-1,7%), le spécialiste canadien de l'habillement sportif et en particulier de celui destiné au yoga, perd du terrain avant bourse à Wall Street ce vendredi au lendemain de sa publication trimestrielle. Pour son troisième trimestre fiscal, le groupe a pourtant dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,62$ à comparer à un consensus voisin de 1,4$ et à un niveau de 1,16$ un an plus tôt. Les revenus sur ce trimestre clos en octobre ont été de 1,45 milliard de dollars, contre 1,12 milliard un an auparavant et 1,44 milliard de consensus. "LULU" prévient d'un risque d'impact des nouveaux variants du Covid-19 sur la demande, mais se permet toutefois de relever sa guidance de revenus pour l'exercice entre 6,25 et 6,29 milliards.

Intel (+0,2%). Le directeur général du groupe, Pat Gelsinger, rencontrera des dirigeants de TSMC la semaine prochaine, indique Bloomberg. Des personnes familières avec ses plans disent qu'à l'occasion d'un voyage à Taïwan et en Malaisie pour des entretiens sur la fabrication asiatique, Gelsinger s'entretiendrait donc avec des "dirigeants" non identifiés de Taiwan Semiconductor. L'article note que Gelsinger n'a pas encore voyagé en Asie en tant que DG d'Intel, et qu'il devra trouver un équilibre entre le besoin d'Intel d'utiliser TSMC en tant que sous-traitant et l'ambition du groupe de concurrencer ce même TSMC en tant que fonderie.

Meta (stable). L'ex-Facebook transfère son équipe d'Intelligence artificielle vers son unité Reality Labs chargée de développer des métavers. 'The Information' rapporte ainsi que Meta aurait confirmé que l'équipe d'IA, qui était chargée de trouver du contenu 'nuisible' sur Facebook, se concentrerait désormais sur le fameux metaverse, et serait intégrée au sein de l'unité Meta développant produits AR et VR (réalités augmentées et virtuelles) de l'entreprise. The Information rapporte que le recentrage de l'équipe pourrait aider Meta à lutter contre les contenus problématiques dans les applications liées à son casque Quest de réalité virtuelle.

Microsoft (+2,8%). L'éditeur de Windows serait sur le point d'obtenir le feu vert, sans conditions, de la Commission européenne à son projet de rachat de Nuance Communications (+0,7%) pour un montant de 16 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier citées par 'Reuters'.

Neuberger Principal Holdings II (-0,1%). L'agence de photos et banque d'images américaine Getty Images a annoncé vendredi son intention de revenir en Bourse en fusionnant avec la Spac (véhicule financier) Neuberger Principal Holdings II. L'opération valorise le groupe à environ 4,8 milliards de dollars dette comprise.