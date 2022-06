Clôture de Wall Street: rechute pour le Dow Jones et le Nasdaq

(Boursier.com) — Après deux séances de rebond, la Bourse de New York a rechuté mercredi, les investisseurs s'inquiétant une fois encore de la hausse des rendements obligataires et des risques de stagflation, à la veille de la réunion de la BCE et à l'approche de celle de la Fed, la semaine prochaine. Le pétrole a bondi d'environ 2,5%, entraînant le baril de Brent au dessus des 123$, tandis que le rendement de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans est remonté au-dessus du seuil des 3%.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,81% à 32.910 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 1,08% à 4.115 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fléchi de 0,73% à 12.086 pts.

Dix des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont fini dans le rouge, à l'exception de celui de l'énergie (+0,15%). Les secteurs cycliques n'ont pas été épargnés : matériaux de base (-2,1%), immobilier (-2,4%), financières (-1,7%) et industrielles (-1,8%). Les services de communication (-0,02%) s'en sont mieux tirés, mais les technologiques ont perdu 1%.

Au lendemain d'un rapport pessimiste de la Banque Mondiale, qui redoute une stagflation (croissance faible et forte inflation durable), les investisseurs ont les yeux rivés sur les banques centrales et les marchés obligataires qui reflètent les anticipations de politique monétaire plus restrictive face à la flambée de l'inflation. Les opérateurs gardent aussi en tête les récents commentaires de Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui a signalé une "alerte ouragan" sur l'économie, et ceux d'Elon Musk, le patron de Tesla, qui s'attend à des temps difficiles et prévoit de réduire de 10% les effectifs du constructeur de véhicules électriques.

La multiplication des avertissements sur les résultats des entreprises (Microsoft, Target, Crédit Suisse, Snap) est un autre sujet de préoccupation pour les investisseurs.

La BCE et la Fed face aux dangers de la stagflation

En attendant la Fed, les 14 et 15 juin, la Banque Centrale Européenne réunira ce jeudi son comité de politique monétaire. Elle devrait confirmer l'arrêt de son programme d'achat d'actifs fin juin, et ouvrir la voie à une première hausse de ses taux directeurs lors de sa réunion de juillet. Le taux de dépôt, actuellement négatif à -0,40%, devrait redevenir positif en septembre, a indiqué récemment Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Les marchés s'attendent à ce que le taux de dépôt soit relevé de 75 points de base d'ici à septembre, selon des projections publiées par 'Reuters'.

Quant à la Fed, elle devrait relever mercredi prochain son principal taux directeurs, le taux des "fed funds", d'un demi-point pour le porter dans une fourchette de 1,25%-1,50%. Les responsables de la banque centrale américaine ont indiqué qu'ils étaient prêts à effectuer au moins une autre hausse d'un demi-point en juillet, et peut-être encore en septembre si l'inflation n'a pas montré de nets signes de ralentissement d'ici là... Mardi déjà, la Banque centrale australienne (RBA) a effectué un hausse surprise de 50 points de base de son taux directeur (porté à 0,85%), déclarant que l'inflation avait considérablement augmenté et devrait encore progresser.

Le T-Bond à 10 ans au-dessus de 3%, le Bund allemand à 1,35%

Dans ce contexte, la publication, ce vendredi, de l'indice des prix à la consommation en mai aux Etats-Unis sera l'indicateur le plus suivi de la semaine. Les consensus d'économistes tablent sur une stabilisation de la hausse des prix à 8,2% ou 8,3% en mai sur un an, après 8,3% en avril et 8,5% en mars.

Sur les marchés obligataires, les taux se sont à nouveau tendus mercredi, le rendement du T-Bond à 10 ans gagnant 6 points de base pour remonter à 3,03%, tandis que le taux du T-Bond à 2 ans gagnait 5 pb à 2,78%, son plus haut niveau depuis décembre 2018. Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à 10 ans a gagné 6 pb à 1,35%. Pour rappel, le "10 ans" allemand pointait en terrain négatif, à -0,18% fin décembre 2021, tandis que le "10 ans" américain était à 1,5%.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar gagnait 0,25% mercredi soir à 102,57 points face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro progressait lui aussi de 0,15% à 1,0715$, avant la réunion de la BCE. L'or a grimpé de 0,7% pour terminer à 1.865,50$ l'once, pour le contrat à terme d'août sur le Comex. Le bitcoin pointait mercredi soir à 30.250$, en baisse de 3,5% sur 24h.

Le pétrole grimpe, la demande mondiale se raffermit malgré l'inflation

Les marchés pétroliers ont poursuivi leur envolée, le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet) grimpant de 2,5% à 122,11$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance août prenait 2,3% à 123,58$ sur l'ICE. Les cours ont flambé malgré l'annonce d'une hausse surprise des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis.

Les investisseurs ont plutôt réagi à la baisse plus forte que prévu des stocks d'essence outre-Atlantique, qui traduit une forte demande de carburant aux Etats-Unis malgré les hausses des prix, avec un gallon qui frôle les 5$ à la pompe, du jamais vu.

La demande chinoise de pétrole devrait elle aussi continuer de croître à mesure que son économie se rouvre après les confinements sanitaires de Shanghai et Pékin. En revanche, du côté de l'offre, la guerre en Ukraine et les problèmes de production de plusieurs pays rendent les perspectives incertaines. Mardi, la banque d'affaires américaine Goldman Sachs a estimé dans une note à ses clients que le Brent devrait atteindre 140$ le baril au cours du 3e trimestre, et évoluer à 135$ en moyenne sur les 12 mois suivant juillet prochain (contre 125$ attendus jusqu'ici).

Pas de décision prise sur les droits de douane imposés à la Chine, indique Janet Yellen

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, auditionnée mercredi devant la Chambre des représentants, a indiqué que l'administration Biden réfléchissait toujours à la modification ou à la suppression de surtaxes douanières qui avaient été imposées sur des produits chinois sous Donald Trump, qui vont commencer à expirer le mois prochain.

Aucune décision n'a cependant encore prise à ce sujet, a-t-elle dit : "tout cela est à l'étude et "fait l'objet d'un examen approfondi". La baisse ou la suppression de certaines de ces taxes pourrait contribuer à ralentir l'inflation, mais la secrétaire au Trésor s'est montrée sceptique sur ce point : "honnêtement, je ne pense pas que la politique tarifaire soit la panacée en ce qui concerne l'inflation. Les biens ne représentent qu'un tiers de la consommation" des Américains, les deux tiers provenant des services.

Mardi, cette fois devant le Sénat, Mme Yellen avait déclaré que les Etats-Unis étaient confrontés à un "niveau d'inflation inacceptable" et avait plaidé pour une orientation budgétaire appropriée pour contribuer à atténuer les pressions inflationnistes sans nuire à l'économie. Elle a averti que l'inflation devrait "rester élevée", sans préciser d'échéance.

Le ministre américaine a défendu les investissements prévus par Joe Biden dans son projet de budget 2023, notamment pour développer les énergies renouvelables et pour réduire le coût des médicaments sur ordonnance.

VALEURS A SUIVRE

Campbell Soup (+1,5%). Le spécialiste américain des soupes, sauces et biscuits, a publié des comptes trimestriels supérieurs aux attentes, rehaussant dans la foulée ses estimations annuelles de ventes. Le groupe bénéficie de la hausse des prix et d'une demande soutenue. Sur l'exercice fiscal 2022, il envisage désormais une croissance organique allant de 1 à 2%, contre une guidance antérieure allant de -1% à +1%. Pour le trimestre clos début mai 2022, soit le troisième trimestre fiscal, les revenus ont atteint 2,13 milliards de dollars, contre 1,98 milliard sur la période comparable de l'an dernier et 2,05 milliards de consensus. Le bénéfice net part du groupe sur le trimestre a été de 188 millions de dollars soit 62 cents par titre, contre 160 millions un an avant.

Brown-Forman (+3,9%), l'acteur américain des boissons alcoolisées, a annoncé pour l'exercice clos des revenus en augmentation de 14% à 3,93 milliards de dollars, avec une expansion organique de 17%. Le bénéfice opérationnel s'est apprécié de 3% à 1,2 milliard. Le bénéfice dilué par action a reculé de 7% à 1,74$, avec la hausse de l'imposition. La société prévoit une croissance continue au cours de l'exercice 2023, malgré les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques mondiales. Grâce à la solidité du portefeuille de marques et à la forte demande des consommateurs, Brown-Forman prévoit une croissance organique des ventes nettes dans la fourchette moyenne à un chiffre. Compte tenu de l'effet net de l'inflation et de la suppression des tarifs de l'UE et du Royaume-Uni sur le whisky américain, le groupe anticipe une légère augmentation de la marge brute. Sur la base de ces attentes, une croissance organique à un chiffre du résultat d'exploitation, proche de 5%, est anticipée. Le taux d'imposition effectif pour l'exercice 2023 est attendu entre 22 et 23%.

Moderna (+2,2%) a annoncé aujourd'hui de nouvelles données cliniques sur son candidat de rappel Covid bivalent visant Omicron, l'ARNm-1273.214, contenant l'ARNm-1273 (Spikevax) et un vaccin candidat ciblant le variant Omicron. Une dose de rappel de 50 microgrammes d'ARNm-1273.214 a atteint toutes les spécifications préalables, dont une réponse supérieure en termes d'anticorps (multipliés par huit). La dose booster a été généralement bien tolérée, avec, selon le laboratoire, des effets secondaires comparables au mRNA-1273 à la même dose. Stéphane Bancel, le CEO de Moderna, se réjouit de ces données préliminaires. Il anticipe une protection plus longue contre les variants préoccupants avec ce booster, principal candidat pour la dose de rappel automnale. Les données et analyses seront soumises aux régulateurs en vue d'une disponibilité espérée dès cet été.

Novavax (+5,4%). Le comité consultatif de la FDA vient de recommander le vaccin du groupe contre le coronavirus pour une utilisation chez l'adulte. Les Américains qui n'avaient pas confiance dans les vaccins disponibles de Pfizer / BioNTech, Moderna ou Johnson & Johnson, pourraient donc trouver là une quatrième possibilité peut-être plus séduisante.

Intel (-5,2%). Les analystes de Citi Research craignent que le fabricant de puces n'émette un avertissement sur ses comptes du 2e trimestre.

Western Digital (-4,1%). Le groupe de semiconducteurs vient pourtant d'annoncer qu'il étudiait diverses options stratégiques comprenant une éventuelle scission de ses activités de mémoire flash et de disque dur, ce qu'avait réclamé le mois dernier le fonds activiste Elliott Management. "Nous sommes activement engagés dans un large éventail d'alternatives stratégiques et financières", a ainsi indiqué le directeur général du groupe, David Goeckeler, évoquant en particulier, comme le proposait Elliott, une ouverture du capital de l'activité 'flash'. Elliott Management possède 6% du capital de Western Digital. L'activiste juge que l'unité de Western Digital dédiée aux mémoires flash pourrait être valorisée entre 17 et 20 milliards de dollars.

Twitter (+0,7%). Elon Musk brouille toujours les pistes, après avoir livré une offre de 44 milliards de dollars pour l'acquisition du réseau social média puis suspendu sa proposition au motif que Twitter ne fournirait pas d'informations claires sur son évaluation des comptes 'bots' et fake. Selon l'agence Reuters, le financement de l'acquisition aurait été suspendu du fait de l'incertitude entourant le deal. Twitter, pendant ce temps, a indiqué qu'il observait l'une de ses meilleures croissances historiques, avec un objectif ambitieux de conquête de nouveaux utilisateurs au niveau record de 13 millions pour le deuxième trimestre...

Tesla (+1,25%). Le groupe chinois BYD se préparerait à fournir "très prochainement" des batteries au constructeur automobile texan, a annoncé un cadre supérieur de l'entreprise lors d'une interview à la télévision publique chinoise.