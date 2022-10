Clôture de Wall Street rebondit vivement, malgré Tesla

(Boursier.com) — La cote américaine s'est envolée lundi, malgré la foule d'éléments adverses, des turpides du Royaume-Uni à celles de Credit Suisse, en passant par les livraisons décevantes de Tesla... Les achats à bon compte pour commencer le dernier trimestre ont permis au S&P 500 de rebondir de 2,59% à 3.678 pts, au Dow Jones de grimper de 2,66% à 29.490 pts et au Nasdaq de regagner 2,27% à 10.815 pts, à peine ralenti par Tesla qui a au contraire perdu 8,6% après des ventes décevantes. Le baril de brut WTI s'est aussi repris de plus de 5% sur le Nymex à 83,85$, alors que l'OPEP+ se prépare à réduire sa production de plus d'un million de bpj pour soutenir les prix... L'once d'or remonte de 1,5% à 1.699$. L'indice dollar rend en revanche 0,3% face à un panier de devises. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans se tasse à 3,62%, alors que celui du '30 ans' revient à 3,66%.

Le climat déprimé de marché et le risque d'"accident" majeur (défaillance d'une grande banque notamment) ont relancé l'idée du "pivot de la Fed" sur les marchés... Malgré une inflation toujours très élevée, la dégradation rapide de l'environnement pourrait en effet tempérer les ardeurs des banquiers centraux américains et les obliger à limiter leur durcissement monétaire, après trois hausses de taux consécutives de 75 points de base... Selon l'outil FedWatch du CME Group, un nouveau geste fort de 75 pb reste cependant encore l'hypothèse la plus probable (à 57,5%) à l'issue de la prochaine réunion du début du mois de novembre, ce qui porterait le taux des fed funds entre 3,75 et 4%. Pour la réunion suivante en revanche, qui se tient mi-décembre, un geste plus raisonnable de 25 ou 50 pb est probable... Le "pic des taux" pourrait ensuite être rapidement atteint, dans une fourchette de 4,25-4,5% ou 4,5-4,75%.

Le dossier Credit Suisse a réveillé de tristes souvenirs à Wall Street, marché de feu Lehman Brothers et de Bear Stearns... L'établissement bancaire suisse maintient pourtant que sa situation de capitaux et liquidités est saine, mais les opérateurs voient la chose différemment à en croire la réaction des CDS et celle du cours de bourse. Pendant ce temps, la pression se confirme sur Liz Truss au Royaume-Uni, la Première ministre ayant admis des erreurs et les agences de notation surveillant attentivement les développements, la première ministre britannique ayant finalement renoncé à son projet de baisser les impôts des plus riches...

Dans l'actualité économique ce lundi à Wall Street, l'indice Markit PMI manufacturier américain final du mois de septembre est ressorti en zone d'expansion à 52, contre 51,8 de consensus chez les économistes de la place et 51,8 également pour la lecture préliminaire.

L'indice ISM manufacturier américain du mois de septembre s'est établi à 50,9, contre 52,2 de consensus de marché et 52,8 pour sa lecture antérieure. Comme l'indice PMI manufacturier précédemment annoncé, l'ISM reste en territoire d'expansion sur les 50, mais il traduit aussi un ralentissement de croissance. En outre, l'indice des commandes nouvelles en septembre est ressorti à 47,1 contre 51,3 en août. Enfin, l'indice des prix rattaché à l'ISM manufacturier s'est élevé à 51,7, contre 52 de consensus.

Les dépenses de construction aux États-Unis pour le mois d'août 2022 ont décliné de 0,7% en comparaison du mois antérieur, contre -0,3% de consensus FactSet et -0,6% un mois plus tôt (lecture révisée).

Ailleurs dans le monde, l'indice Markit/JMMA PMI manufacturier japonais final du mois de septembre a raté le consensus (50,8 contre 51 de consensus de marché). Les indicateurs PMI manufacturiers finaux européens du mois de septembre ont été déprimés. L'indice espagnol s'est établi en zone de contraction à 49, comme l'indicateur italien (à 48,3), l'indice français (47,7) et l'indicateur allemand (47,8). L'indice de la zone euro s'est ainsi affiché à 48,4, contre 48,5 pour sa lecture préliminaire.

Les valeurs

Tesla abandonne 8,6%, poursuivant sur sa tendance baissière après des livraisons décevantes expliquées par les difficultés logistiques. Au troisième trimestre, le groupe a produit 365 923 véhicules et livré 343 830 véhicules. "Historiquement, nos volumes de livraison ont été faussés vers la fin de chaque trimestre en raison de la construction de lots régionaux de voitures. Alors que nos volumes de production continuent de croître, il devient de plus en plus difficile de garantir une capacité de transport de véhicules et à un coût raisonnable pendant ces semaines de pointe de logistique. Au troisième trimestre, nous avons commencé la transition vers un mélange régional plus homogène de construction de véhicules chaque semaine, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de voitures en transit à la fin du trimestre. Ces voitures ont été commandées et seront livrées aux clients à leur arrivée à destination", a résumé Tesla, qui publiera ses résultats financiers du troisième trimestre 2022 après la clôture des marchés le mercredi 19 octobre.

Les livraisons unitaires de Tesla au troisième trimestre étaient attendues à 358 000. Le groupe en a donc finalement livré un peu moins de 344 000, dont 325 158 Model 3/Y et 18 672 Model S/X. Le groupe d'Elon Musk a produit 345 988 Model 3/Y sur la période et 19 935 Model S/X.

Les chiffres de livraison sont intervenus dans la foulée de l'événement AI Day de Tesla, qui s'est tenu après la clôture de vendredi. Musk a présenté pour l'occasion un prototype d'humanoïde qui a marché et levé les mains, un peu plus d'un an après qu'un humain déguisé en robot eut dansé sur scène lors d'une présentation similaire sur les efforts du groupe dans l'intelligence artificielle.

Stanley Black & Decker (+5%), le géant américain de l'outillage, supprimerait environ 1 000 emplois dans la finance dans le cadre d'efforts pour économiser jusqu'à 200 millions de dollars cette année, selon le Wall Street Journal. Des sources ont déclaré par ailleurs au journal que les suppressions d'emplois dans la finance faisaient partie de licenciements plus larges au sein de l'entreprise qui auraient touché des milliers de travailleurs dans le monde.

Walt Disney (+2,9%) a conclu un accord avec l'investisseur activiste Third Point, dans le cadre duquel le fonds bénéficiera d'un nouvel administrateur au board.

Bed Bath & Beyond (-1,6%), l'ex-'meme stock' de Wall Street, ne vaudrait que 2$ selon la valorisation de Goldman Sachs. Kate McShane, analyste du broker, juge que le groupe de distribution aura le plus grand mal à se redresser, comme en témoigne la récente publication trimestrielle du groupe. La position fondamentale de BB&B demeurerait donc précaire, avant la cruciale saison des fêtes de fin d'année. GS affiche un conseil à la vente.

Myovant Sciences s'enflamme de 36%, alors que le groupe pharmaceutique a décliné une offre d'acquisition provenant de son principal actionnaire, Sumitovant Biopharma. Myovant estime que la proposition sous-évalue significativement le groupe.

Alphabet (+3,1%) a fermé son service Google Translate en Chine continentale, citant un faible usage, ce qui marque un nouveau retrait pour le géant technologique américain dans la région.