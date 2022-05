Clôture de Wall Street : rebond confirmé, malgré la fermeté de la Fed

(Boursier.com) — La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, au lendemain d'une séance en dents de scie, les valeurs technologiques profitant d'achats d'opportunité après les chutes des dernières semaines. La publication des "Minutes" de la dernière réunion de la Fed n'a pas réservé de mauvaises surprises, même si elles ont confirmé la détermination de la banque centrale américaine à juguler l'inflation, quitte à peser sur la croissance.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,60% à 32.120 points, tandis que l'indice large S&P 500 a regagné 0,95% à 3.978 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a repris 1,51% à 11.434 pts, après -2,35% mardi et +1,6% lundi.

Plus tôt dans la journée, la plupart des Bourses mondiales ont rebondi. L'indice Euro Stoxx 50 a repris 0,8%, le DAX 30 a avancé de 0,63% à Francfort, tandis qu'à Paris, le CAC 40 a regagné 0,73%. En Asie, le Nikkei a perdu 0,26% à Tokyo, mais en Chine, le Shanghai composite a gagné 1,2% après +2,4% mardi.

Les réseaux sociaux regagnent une partie de leurs pertes

A Wall Street, neuf des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont terminé positivement mercredi, à commencer par les biens de consommation discrétionnaire (+2,8%), l'énergie (+1,9%) et les technologiques (+1,2%). Les services de communication (+0,88%) ont repris un peu de hauteur après leur chute de 3,7% en moyenne mardi, suite au profit warning de Snap Inc.

Ce dernier a repris 10,7% après son plongeon de 43% mardi, tandis que Meta Platforms, maison mère de Facebook et WhatsApp a repris 1,4% (après -7,6% mardi), Twitter a regagné 2,9% (après -5,5%), Pinterest a rebondi de 9,5% (après -23,6% mardi) et Alphabet, maison mère de Google a encore cédé 0,16% (après -4,9% mardi). Les investisseurs craignent une chute des revenus publicitaires du secteur, sur fond de ralentissement conjoncturel et de hausse des taux, qui pourraient freiner les dépenses des annonceurs.

La Réserve fédérale a donc publié mercredi soir les "Minutes" de sa réunion des 3 et 4 mai dernier, dans lesquelles elle a confirmé son intention de poursuivre ses hausses de taux, par paliers d'un demi-point, pendant au moins deux réunions. Le 4 mai, elle avait relevé le taux de "fed funds" d'un demi-point (50 points de base) pour le porter entre 0,75% et 1%.

Les taux de la Fed iront-ils au-delà du niveau "neutre" ?

"Tous les participants ont réaffirmé leur engagement fort et leur détermination à prendre les mesures nécessaires pour restaurer la stabilité des prix", selon le rapport. Les membres du comité de politique monétaire (FMOC) de la Fed ont ainsi estimé que la Fed pourrait avoir besoin de relever rapidement les taux au-dessus du niveau jugé "neutre" pour l'économie (ni stimulant, ni restrictif), dont le niveau est situé autour de 2,5%, selon le experts. Les membres du FOMC ont indiqué qu'une "politique monétaire restrictive pourrait devenir appropriée en fonction de l'évolution des perspectives économiques et des risques liés à ces perspectives".

Les marchés financiers anticipent actuellement un taux des "fed funds" entre 2,5% et 2,75% à la fin 2022, ce qui correspondrait au niveau "neutre". La Fed a cependant indiqué qu'elle irait au-delà si l'inflation ne ralentit pas. La semaine dernière, dans un entretien au 'Wall Street Journal', le président de la Fed, Jerome Powell, avait dit que la Fed continuerait de relever ses taux jusqu'à ce qu'elle constate des "preuves claires et convaincantes" d'une accalmie sur les prix en direction de l'objectif de moyen terme de 2% de la Fed.

Parmi les indicateurs macro-économiques du jour aux Etats-Unis, les commandes de biens durables ont augmenté moins que prévu en avril, de 0,4% sur un mois, contre 0,6% de consensus et après +0,6% en mars. Hors transport, les commandes n'ont augmenté que de 0,3% par rapport au mois précédent, deux fois moins que prévu.

En revanche, assez paradoxalement, l'indice de confiance des investisseurs institutionnels mesuré par State Street pour le mois de mai a grimpé à 97,1, contre 92,3 en avril. Le principal indicateur du rapport est mondial et basé sur l'activité dans 45 pays. Le rapport tient compte de plus de 22 millions de transactions annuellement.

Le pétrole progresse, les taux souverains se stabilisent

Les cours du pétrole ont progressé mercredi après l'annonce d'une baisse plus forte que prévue des réserves de brut aux Etats-Unis la semaine passée. Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet) a avancé de 0,5% à 110,33$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance juillet a pris 0,41% à 114,03$.

D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont reculé de 1 million de barils lors de la semaine close le 20 mai à 419,8 mb. Le consensus tablait sur un repli de 0,7 mb. Les stocks d'essence ont eux diminué de 0,5 million de barils (-0,6 mb de consensus), et ceux de produits distillés ont augmenté de 1,7 million de barils (+0,9 mb de consensus).

Sur les marchés obligataires, le taux du T-Bond à 10 ans a cédé mercredi 1 point de base à 2,75%, et le taux du T-Bond à 2 ans a repris 2 pb à 2,50%. Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à 10 ans a cédé 2 pb à 0,95%. Parmi les devises, l'indice du dollar a repris 0,26% à 102,12 points face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro a cédé 0,5% à 1,0679$, après un gain de 1,6% sur les 2 séances précédentes grâce au nouveau ton plus "faucon" de la patronne de la BCE, Christine Lagarde.

Après ses récents déboires, le bitcoin tente toujours de retrouver le seuil des 30.000$, s'inscrivant mercredi soir à 29.760$, en hausse de 1,1% sur 24h. Il reste cependant loin de son record de novembre 2021 à près de 69.000$. L'or a rechuté de 1% mercredi soir à 1.846,30$ pour le contrat à terme de juin sur le Comex, après 4 séances de hausse qui l'avaient amené mardi à un plus haut depuis deux semaines.

VALEURS A SUIVRE

Agilent (-3,2%) a dépassé les attentes pour le deuxième trimestre fiscal. Le groupe a dégagé sur la période un bénéfice ajusté par action de 1,13$, contre 1,11$ de consensus et 97 cents un an plus tôt. Les revenus sur ce trimestre clos en avril ont été de 1,61 milliard de dollars, en ligne avec les attentes, contre 1,53 milliard un an avant. Le leader des instruments de mesure prévoit pour l'exercice des revenus allant de 6,67 à 6,73 milliards de dollars, en croissance d'environ 6%, avec une expansion organique de 8 à 9%. Le bpa ajusté est attendu désormais entre 4,86 et 4,93$.

Intuit (+8,2%) a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 7,65$, contre 7,6$ de consensus et 6,07$ un an avant. Le leader de la préparation fiscale, aux produits TurboTax et QuickBooks, a affiché des revenus trimestriels de 5,63 milliards de dollars, dépassant de 2% le consensus, contre 4,17 milliards sur la période comparable de l'an dernier. Intuit révise par ailleurs en hausse ses estimations 2022. Les revenus sont attendus en augmentation de 31 à 32%, entre 12,63 et 12,67 milliards. Le bénéfice opérationnel ajusté est anticipé entre 4,45 et 4,47 milliards, soit une croissance voisine de 28%, pour un bpa ajusté allant de 11,68 à 11,74$ en hausse de 20-21%.

Lyft (-0,4%), le rival californien d'Uber (+2,2%) dans les applications mobiles de mise en contact de clients et conducteurs, effectuerait une pause en matière de recrutement et réduirait ses budgets, croit savoir le Wall Street Journal, citant des sources proches de la question. John Zimmer, le directeur général du groupe, devrait annoncer ces plans aux employés dans un message interne, ajoute le WSJ. Il ne s'agit pas d'une réelle surprise, Uber ayant déjà annoncé des mesures comparables.

Nordstrom (+14%). Contrairement à d'autres acteurs de la distribution, la chaîne de grands magasins a publié des chiffres solides pour son premier trimestre ainsi que des perspectives optimistes. Le management n'observe pas à ce stade de pressions inflationnistes sur les coûts impactant les dépenses des consommateurs. Le détaillant a annoncé pour le premier trimestre fiscal une perte ajustée par action de 6 cents, un peu moins lourde que prévu, et beaucoup moins élevée que le déficit de 64 cents de l'an dernier. Les revenus ont totalisé 3,57 milliards, contre 3 milliards pour la période correspondante, l'an dernier.

Toll Brothers (+7,9%), le promoteur immobilier américain, a publié un profit trimestriel supérieur aux attentes. Pour le deuxième trimestre, le bpa ajusté a été de 1,85$, contre 1,46$ de consensus et 1,01$ un an avant. Les revenus ont totalisé 2,28 milliards de dollars, contre 1,93 milliard pour la période comparable de l'an dernier.

Clearway Energy (+5,2%) et Sunpower (+3,2%), alors que TotalEnergies (+2,3%) a annoncé le rachat de 50% de la maison-mère de Clearway à Global Infrastructure Partners. GIP deviendra actionnaire à 50% moins une action de la maison-mère de SunPower.

Wendy's (+9,7%). L'investisseur activiste Nelson Peltz, premier actionnaire de la chaîne de restauration rapide, envisage une éventuelle offre d'acquisition.

Pfizer (+0,5%) va vendre à prix coûtant ses médicaments brevetés, y compris le Paxlovid contre le covid, dans 45 pays pauvres.

Apple (+0,11%), le géant californien de Cupertino, demande à ses fournisseurs d'accélérer le développement de futures versions de l'iPhone, suite aux retards provoqués par les confinements chinois.