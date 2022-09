Clôture de Wall Street : petit sursaut après la chute

(Boursier.com) — Place à un petit sursaut mercredi à Wall Street après la sévère correction de la veille... Le S&P 500 grappille 0,34% à 3.946 pts, le Dow Jones +0,10% à 31.135 pts et le Nasdaq +0,74% à 11.719 pts. Après une purge brutale consécutive aux données toujours préoccupantes de l'inflation US, qui font monter la probabilité d'un hausse de taux surdimensionnée de 1% le mois prochain, le marché a tenté de reprendre son souffle. Sur le Nymex, le baril de brut WTI évolue en hausse de 1,7% à 88,55$.

Après les chiffres décevants de l'inflation dévoilés hier, les investisseurs n'ont cependant pas trouvé de réel réconfort ce jour aux États-Unis du côté des prix à la production du mois d'août. L'indice des prix américains à la production du mois d'août s'est établi en baisse de 0,1% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus de place, et en augmentation de 8,7% en rythme annuel, ce qui ressort également conforme aux attentes... Hors alimentaire et énergie, néanmoins, l'indice des prix à la production grimpe de 0,4% par rapport au mois précédent, un peu plus que prévu puisque le consensus était de 0,3%. Cela représente une hausse de 7,3% en rythme annuel contre 7,1% de consensus.

L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de septembre, mesurant les anticipations d'inflation à un an du point de vue des firmes, s'est établi à +3,3%, contre +3,5% un mois auparavant...

Les cours pétroliers ont réduit légèrement leurs gains après l'annonce d'une hausse plus forte que prévu des réserves d'or noir aux Etats-Unis la semaine passée. D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont augmenté de 2,4 millions de barils lors de la semaine close le 9 septembre à 429,6 mb. Le consensus tablait sur une légère hausse de 0,8 mb. Les stocks d'essence ont eux diminué de 1,8 mb (-0,9 mb attendu), et ceux de produits distillés ont progressé de 4,2 millions de barils (+0,6 mb de consensus).

Ailleurs dans le monde, notons malgré tout une relative "bonne surprise" concernant l'inflation britannique, avec un IPC en données européennes harmonisées en augmentation de 9,9% "seulement" en rythme annuel en août, contre 10,2% de consensus FactSet et 10,1% un mois plus tôt - record de 40 ans. Les chiffres britanniques des prix à la production sont également moins dramatiques que prévu.

Les chiffres américains de l'inflation pour le mois d'août, publiés hier, avaient amplement déçu. L'indice américain des prix à la consommation du mois d'août 2022 a augmenté de 0,1% en comparaison du mois antérieur et de 8,3% en rythme annuel, contre des consensus respectifs de -0,1% et +8,1%. Hors alimentaire et énergie, le constat est même assez alarmant, dans la mesure où l'indice des prix à la consommation grimpe de 0,6% par rapport au mois antérieur, deux fois plus vite que prévu. Le CPI hors alimentaire et énergie progresse de 6,3% par rapport à l'année antérieure, contre 6,1% de consensus de marché et 5,9% un mois avant.

Le président Joe Biden a déclaré hier que les données d'août sur les prix à la consommation montraient "davantage de progrès dans la réduction de l'inflation dans l'économie américaine". "Dans l'ensemble, les prix sont restés essentiellement stables dans notre pays ces deux derniers mois : c'est une bonne nouvelle pour les familles américaines, avec encore du travail à faire". "Il faudra plus de temps et de résolution pour faire baisser l'inflation, c'est pourquoi nous avons adopté la loi sur la réduction de l'inflation", a encore lancé le président américain.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse des taux de la Fed de 75 points de base le 21 septembre est maintenant de 70%. Certains opérateurs misent même sur une hausse de taux d'un point entier de pourcentage, cette probabilité étant de 30%. Dans cette seconde hypothèse, le taux des fed funds serait porté entre 3,25% et 3,5%. Il est actuellement de 2,25-2,5%.

Les valeurs

Apple (+1%), le colosse californien de Cupertino, adopterait la nouvelle technologie 3 nanomètres de Taiwan Semiconductor sur iPhone et Mac en 2023, indique le Nikkei. Des personnes familières avec le sujet ont précisé ainsi au Nikkei que le processeur Apple A17 pour iPhone serait produit en série à l'aide de la technologie de fabrication de puces N3E mise à jour de Taiwan Semiconductor. Des sources indiquent au Nikkei que la puce Apple M3 pour les ordinateurs Mac est également configurée pour utiliser la technologie améliorée de 3 nanomètres.

Starbucks (+5,5%), la chaîne américaine de cafés, prend de la hauteur ce mercredi à Wall Street. Lors de sa journée investisseurs, le groupe a livré des prévisions de moyen terme plus solides que prévu. Ainsi, le directeur financier de la chaîne dit anticiper une croissance annuelle des bénéfices allant de 15% à 20% sur les trois prochaines années. Auparavant, Starbucks tablait sur cette même période, sur une croissance annuelle des profits allant de 10% à 12%. En outre, le groupe prévoit une croissance des ventes allant de 7 à 9% à comparable sur les trois années à venir.

Bed Bath & Beyond (+4,6%). Selon Reuters, Sue Gove, directrice générale par intérim de la chaîne américaine de distribution, pourrait conserver son poste pendant au moins un an.

Raytheon (-2,6%), le contractant américain de défense, a réduit sa prévision de flux de trésorerie disponible annuel de six à quatre milliards de dollars environ, du fait de l'augmentation de ses coûts et des tensions sur la chaîne d'approvisionnement.

Citigroup (-1,1%), le groupe financier américain, entend finaliser l'année prochaine la scission de ses opérations de banque de détail au Mexique, par vente ou introduction en bourse.

CSX (-1%) ou Union Pacific (-3,7%) perdent du terrain à Wall Street. Les compagnies ferroviaires américaines risquent une grève générale en cas d'échec des négociations entre syndicats et directions.

Johnson & Johnson (+2%), géant pharmaceutique et médical américain, a annoncé un programme de rachat d'actions d'un montant de 5 milliards de dollars.

Moderna (+6,1%). Selon Stéphane Bancel, le directeur général du laboratoire américain, Moderna a discuté avec la Chine de livraisons potentielles de son vaccin contre le Covid-19, sans toutefois de certitude à ce stade.

Alphabet (+0,6%). La justice européenne a refusé d'annuler l'amende imposée par la Commission pour abus de position dominante. L'addition est tout de même minorée de 5% à 4,125 milliards d'euros.