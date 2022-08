Clôture de Wall Street : pas d'embellie

(Boursier.com) — La journée a encore été compliquée mardi à Wall Street, après deux séances de forte baisse, et seul le Nasdaq est parvenu à limiter la casse (stable à la clôture). Après un beau parcours depuis la mi-juin, les marchés recommencent à craindre une politique monétaire plus agressive de la part de la Réserve fédérale américaine, alors que la récession menace. L'approche du sommet de Jackson Hole, le grand rendez-vous des banquiers centraux de la planète qui se tiendra en fin de semaine, semble avoir coupé l'enthousiasme des investisseurs - ils suivront de près l'intervention de Jerome Powell, le patron de la Fed.

A la clôture de Wall Street, le Dow Jones cède 0,47% à 32.909 points, tandis que le S&P 500 perd 0,22% à 4.128 points. Le Nasdaq est parfaitement stable à 12.381 points.

Les Bourses européennes ont de nouveau terminé en baisse mardi, déprimés notamment par des indices PMI mensuels dans la zone euro comme aux Etats-Unis ayant montré une nouvelle contraction de l'activité économique. À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,26% à 6.362 points. Le Footsie britannique a abandonné 0,61% et le Dax allemand a cédé 0,27%. L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,16%.

Des statistiques moroses

Les derniers indicateurs américains de conjoncture vont généralement tous dans le même sens, celui de la dégradation, puisque le terme de récession est pour l'heure banni. Les ventes de logements neufs pour le mois de juillet 2022 sont ressorties sur un rythme de 511.000, à comparer à un consensus de 575.000 et un niveau révisé de 585.000 pour le mois de juin.

L'indice flash PMI composite américain du mois d'août 2022 est ressorti à 45, très inférieur à la barre des 50 et signalant donc une forte contraction de l'activité globale. Le consensus FactSet était logé à 49, alors que l'indice révisé du mois antérieur était de 47,7. L'indicateur manufacturier s'est établi à 51,3, légèrement inférieur au consensus (51,9), alors que l'indicateur flash des services est ressorti à 44,1, contre 49,8 de consensus de marché et 47,3 un mois auparavant (lecture révisée). Ainsi, c'est surtout l'accélération de la baisse de l'activité dans les services qui plombe l'indice composite.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Richmond pour le mois d'août 2022 s'est affiché dans le rouge à -8, contre -2 de consensus FactSet et zéro un mois avant. Un indicateur négatif signale une contraction de l'activité.

Le marché reste en mode 'aversion au risque' avant le discours de Powell à Jackson Hole vendredi. Certains spécialistes ont noté ces derniers jours la déconnexion entre l'ampleur du récent rebond boursier, l'assouplissement des conditions financières, et la réaction coordonnée et agressive des responsables de la Fed contre le récit du "pivot", qui voudrait que la banque centrale mettre rapidement un terme aux hausses de taux et procède même dès le début de l'année 2023 à des assouplissements.

La pression inflationniste européenne due à la flambée des prix de l'énergie continue par ailleurs d'augmenter le risque d'une BCE plus agressive. Dans le même temps, les mesures de soutien politique de la Chine ne sont pas parvenues à rassurer. Certains des stratèges les plus prudents signalent enfin des valorisations tendues et le risque d'une détérioration plus significative des révisions des bénéfices, ainsi que les vents contraires d'un rythme plus agressif de "QT" (resserrement monétaire quantitatif, l'inverse du QE).

Quel scénario en septembre pour la Fed ?

Selon les stratèges de JP Morgan Chase, cités par Bloomberg, la Fed devrait procéder à la dernière de ses grandes hausses de taux en septembre, permettant aux actions de continuer à se redresser au second semestre. "Nous nous attendons à une autre hausse démesurée de la Fed en septembre, mais après cela nous nous attendrions à ce que la Fed ne surprenne pas à nouveau les marchés du côté belliciste", ont écrit lundi les stratèges dirigés par Mislav Matejka dans une note. Ils s'attendent à ce que le compromis entre croissance et politique monétaire s'améliore à partir de maintenant et "aide le marché global à continuer de se redresser".

Les signaux mitigés fournis par les responsables de la Fed la semaine dernière sur les perspectives des taux ont conduit le S&P 500 à mettre un terme à une séquence de quatre semaines haussières consécutives. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base le 21 septembre, lors de la prochaine réunion monétaire de la Fed, est de 56,5%, ce qui ramènerait la fourchette du taux des fed funds entre 3 et 3,25%, contre 2,25 à 2,5% actuellement. La probabilité d'un geste plus modéré de 50 points de base se situe à 43,5%.

Pétrole et devises

Sur le marché des changes, l'euro remonte à 0,9965 dollar (+0,25%) après avoir touché en séance un nouveau plus bas de plus de 20 ans à 0,99005. L'indice du dollar cède 0,44% face aux autres grandes devises.

Les prix pétroliers progressent, tirés par les déclarations du ministre saoudien du Pétrole, qui a rappelé que l'Opep avait les moyens de faire remonter les cours en baissant sa production. Le baril de Brent prend 3,15% à 99,52 dollars le baril et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 3,41% à 93,44 dollars

Les valeurs

Zoom Video Communications (-16,5%), le fournisseur californien de services de visioconférence, "star" de la période des confinements, décroche ce mardi à Wall Street. Pour son deuxième trimestre, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 1,05$ à comparer à un consensus de 92 cents. Les revenus ont totalisé 1,1 milliard de dollars, ratant de 2% le consensus, et se comparant à un niveau de 1,02 milliard de dollars un an plus tôt. Pire, Zoom ajuste en baisse ses prévisions annuelles de revenus, confirmant le fort ralentissement de l'activité après une période exceptionnelle, et dans un contexte concurrentiel difficile face à Teams de Microsoft et WebEx de Cisco. Zoom table désormais sur des revenus annuels allant de 4,39 à 4,4 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure de 4,53 à 4,55 milliards. Le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 3,66 et 3,69$, soit ici encore, une guidance revue à la baisse.

Twitter (-7,3%). Elon Musk aurait demandé des renseignements à l'ex-dirigeant et fondateur du réseau social média, Jack Dorsey, afin de l'aider dans sa lutte visant à éviter un rachat de 44 milliards de dollars. Twitter aurait en outre trompé les régulateurs fédéraux au sujet de ses défenses de sécurité et de ses comptes de spam, ont rapporté mardi CNN et le Washington Post, citant des révélations de l'ancien chef de la sécurité de la société de médias sociaux, Peiter Zatko. Les dirigeants de Twitter n'auraient pas les ressources nécessaires pour comprendre pleinement le nombre réel de bots sur la plateforme et n'étaient pas motivés pour le faire, a rapporté CNN, citant Zatko. La société de médias sociaux est impliquée dans une bataille juridique avec Musk, après que le milliardaire a déclaré en juillet qu'il mettait fin à un accord pour acheter la société dans le cadre d'un accord de 44 milliards de dollars, alléguant que Twitter avait violé le contrat. Un procès est prévu le 17 octobre.

Apple (-0,2%) fabriquera son iPhone 14 en Inde bientôt - mais pas immédiatement après sa sortie -, selon Bloomberg. Le groupe à la pomme cherche en effet des alternatives à la Chine, sur fond de tensions sino-américaines persistantes et après des fermetures covid ayant pesé sur les capacités. Le groupe de Cupertino travaille avec des fournisseurs pour augmenter la production en Inde et réduire les délais de fabrication des nouveaux smartphones, habituellement de six à neuf mois, selon les sources proches du dossier de Bloomberg. Foxconn, sous-traitant taïwanais majeur d'Apple, a évalué le processus d'expédition depuis la Chine ainsi que l'assemblage de l'iPhone 14 dans son usine proche de Chennai, au sud de l'Inde. Ainsi, la production des premiers iPhone 14 provenant d'Inde pourrait être achevée fin octobre ou courant novembre.

Palo Alto Networks (+12%), le groupe californien spécialiste des services réseaux, grimpe à Wall Street. Le groupe a amplement rassuré par ses derniers comptes, dépassant les attentes de marché pour le quatrième trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,39$, contre un consensus de 2,28$ et un niveau de 1,6$ un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont totalisé 1,55 milliard de dollars, sur cette période close en juillet, dépassant le consensus. Un an plus tôt, les revenus étaient de 1,22 milliard. Le groupe de cybersécurité se démarque donc encore, affichant une croissance de 27% des revenus trimestriels et une expansion annuelle de 29%. Les facturations sur le trimestre ont progressé de 44% à 2,7 milliards de dollars, ce qui marque une accélération. Le conseil d'administration a approuvé pour sa part un "split" du titre par trois.

Pour le premier trimestre fiscal, les revenus sont anticipés entre 1,535 et 1,555 milliard, en augmentation de 23 à 25%. Le bpa ajusté est attendu entre 2,03 et 2,06$. Sur l'exercice, les ventes sont anticipées entre 6,85 et 6,9 milliards et le bpa ajusté est attendu entre 9,4 et 9,5$. Le bénéfice net GAAP est espéré positif.

J.M. Smucker (+3,3%), groupe alimentaire américain aux marques Folgers ou Jif, vient de dévoiler des comptes supérieurs aux attentes pour le premier trimestre fiscal 2023, clos fin juillet 2022. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,67$, à comparer à un consensus d'environ 1,3$, tandis que le bpa GAAP s'est élevé à 1,03$. Les revenus se sont améliorés de 1% à 1,87 milliard de dollars, légèrement supérieurs au consensus des analystes de la place. Pour l'exercice 2022 en cours, le fabricant de beurre de cacahuètes table désormais sur un bénéfice ajusté par action dans une fourchette allant de 8,2 à 8,6$, ce qui représente une révision en hausse. Les ventes sont quant à elles anticipées en hausse de 4 à 5%. La guidance de free cash flow est également relevée.

Medtronic (-3%) a publié les résultats du premier trimestre fiscal de son exercice décalé 2023. Sur cette période close fin juillet 2022, le bénéfice GAAP par action a augmenté de 25% à 70 cents, tandis que le bpa ajusté a reculé de 17% à 1,13$. Les revenus se sont tassés quant à eux de 8% à 7,4 milliards de dollars, avec une décroissance organique de 4% qui demeure toutefois supérieure aux attentes. Le consensus était de 1,12$ de bénéfice ajusté par action pour 7,22 milliards de dollars de revenus. "Nous exécutons dans un environnement difficile avec plusieurs catalyseurs de pipeline qui approchent", selon le PDG Geoff Martha. Le groupe a réitéré ses prévisions pour l'exercice 2023.

JD.com (+3,4%), le groupe chinois de commerce en ligne, gagne du terrain à Wall Street. JD a une fois encore profité des confinements en Chine, qui ont dopé les ventes en ligne et les bénéfices du groupe. Pour le deuxième trimestre, le bénéfice net est ressorti ainsi à 4,4 milliards de yuans, environ 0,6 Md$, soit 2,74 yuans par titre, ce qui représente un quintuplement en glissement annuel. Un an avant, le bénéfice était en effet de 0,8 milliard de yuans, 0,5 yuan par titre. Sur une base ajustée, JD a dégagé un profit de 4,06 yuans par action sur le trimestre clos, contre 2,9 yuans un an plus tôt et 2,79 yuans de consensus FactSet. Les revenus ont totalisé près de 268 milliards de yuans sur le trimestre, contre 254 milliards un an auparavant et 262 milliards de consensus FactSet.

Macy's (+3,7%), la chaîne new-yorkaise de magasins, progresse à Wall Street, après avoir pourtant révisé en baisse ses prévisions financières. La société a enregistré des bénéfices supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre, mais réduit donc ses prévisions pour l'année complète pour refléter un environnement de dépenses difficile et des niveaux de stocks élevés. La chaîne de grands magasins a enregistré un bénéfice net de 275 millions de dollars, ou 99 cents par action, au cours du trimestre, contre 345 millions de dollars, ou 1,08$ par action, l'année précédente. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1$, alors que le consensus FactSet était de 86 cents. Les revenus se sont repliés à 5,6 milliards de dollars, contre 5,65 milliards un an avant et 5,49 milliards de consensus FactSet.

Dick's Sporting Goods (+0,7%) grimpe en bourse, alors que le distributeur américain d'articles de sport vient de rehausser ses prévisions financières en marge d'une publication trimestrielle de qualité. Pour le trimestre clos, le bénéfice est ressorti à 318 millions de dollars, soit 3,25$ par titre, battant le consensus, pour des revenus de 3,11 milliards de dollars également supérieurs aux attentes. Ces résultats marquent un net recul en comparaison de l'an dernier, mais demeurent donc supérieurs aux anticipations. Le groupe table désormais sur un bénéfice annuel par action allant de 10 à 12$.