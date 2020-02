Clôture de Wall Street : nouvelle chute, les Etats-Unis se préparent au Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York a signé sa troisième séance de baisse consécutive, mardi, alors que les foyers de coronavirus Covid-19 se multiplient dans le monde et font craindre l'émergence d'une pandémie. Aux Etats-Unis, l'agence sanitaire fédérale CDC a mis en garde mardi soir les entreprises et les citoyens américains, les appelant à se préparer à voir leurs vies "gravement perturbées" par le coronavirus. Les obligations et l'or sont restées très recherchés en tant que valeurs-refuge, tandis que le pétrole a poursuivi sa baisse.

A la clôture, les trois principaux indices américains ont perdu environ 3%, après une chute de l'ordre de 3,5% lundi. L'indice Dow Jones a abandonné 3,15% à 27.081 points (après -3,56% lundi), tandis que l'indice large S&P 500 a perdu 3,03% à 3.128 pts (-3,35% lundi) et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a lâché 2,77% à 8.965 pts (-3,71% lundi).

Plus tôt dans la journée, les marchés asiatiques ont évolué en ordre dispersé. L'indice chinois Shanghai composite a cédé 0,6%, le Hang Seng a gagné 0,27% à Hong Kong, le Nikkei a cédé 3,3% au Japon, et en Corée du Sud, le Kospi a repris 1,2%. Les marchés européens ont reculé, après la propagation du virus en Italie avec le décès de 11 personnes et 322 cas de la maladie dans la péninsule, selon le dernier bilan de mardi soir. A Milan, le MIB 20 a encore cédé 1,44% après un plongeon de 5,4% lundi, tandis que l'EuroStoxx 50 a chuté de 2% et que le CAC 40 a abandonné 1,94%.

Les marchés tablent sur une baisse des taux de la Fed en mars ou avril

Sur le marché des changes, l'indice du dollar (qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de 6 grandes devises) a cédé mardi soir 0,38% à 98,98 points, tandis que l'euro a gagné 0,29% à 1,0884$. Les investisseurs commencent à parier sur une baisse des taux de la Fed en mars ou en avril pour faire face à l'épidémie de coronavirus.

A la recherche de sécurité, les investisseurs se sont rués une nouvelle fois vers les obligations, faisant reculer les taux d'intérêts, qui évoluent en sens inverse des cours. Le rendement du T-Bond à 10 ans a encore chuté de 4 points de base, à 1,33%, et se trouve désormais tout près de son plus bas historique de 1,32% atteint en juin 2016. Le taux du T-Bond à 30 ans a lui chuté à un nouveau plus bas historique de 1,80% (-3 pdb).

Les investisseurs évaluaient mardi soir à 23,2% la probabilité que la Fed baisse ses taux d'un quart de point dès sa réunion de mars, contre 11,1% il y a une semaine et 3,8% il y a un mois, indique le baromètre FedWatch de CME Group. Et pour la réunion d'avril, les marchés tablent à 59% sur une baisse de taux, d'un quart (pour 47,5%) voire d'un demi-point (pour 11,5%).

L'or fait l'objet de prises de bénéfices mardi cédant 2% à 1.642$ l'once (contrat à terme d'avril coté sur le Comex) après avoir atteint 1.676,90$ l'once la veille, au plus haut niveau depuis 7 ans, en janvier 2013. Le métal jaune a gagné environ 8% depuis le début de l'année.

Le pétrole perd encore du terrain après un recul de près de 4% lundi face aux craintes liées au Covid-19. Le cours du baril de brut léger américain (WTI) a lâché encore mardi 3% à 49,90$ (contrat à terme de mars coté sur le Nymex) tandis que le Brent de mer du Nord chute de 2,42% à 54,95$ (contrat à terme d'avril). Le WTI perd désormais plus de 22% depuis son plus haut annuel de début janvier à plus de 63$.

Les autorités sanitaires américaines tirent la sonnette d'alarme

Les marchés ont été effrayés mardi par une annonce des autorités américaines de santé publique, préparant les Américains à une propagation du virus aux Etats-Unis. Les CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) ont ainsi averti qu'ils s'attendaient à ce que le nouveau coronavirus commence à se propager aux Etats-Unis, et qu'il pourrait causer des "graves perturbations" de la vie quotidienne.

"Comme nous l'avons vu dans les pays récents à diffusion communautaire, quand il a frappé ces pays, il a évolué assez rapidement. Nous voulons nous assurer que le public américain est préparé", a déclaré à la presse Nancy Messonnier, directrice du CDC National Center for Immunization and Respiratory Diseases. "Alors que de plus en plus de pays connaissent une propagation communautaire, un confinement réussi à nos frontières devient de plus en plus difficile", a-t-elle précisé.

La responsable a exhorté les entreprises et les familles américaines à commencer à se préparer à l'éventualité d'une épidémie de grande envergure. Les entreprises devraient déterminer si elles peuvent offrir des options de télétravail à leurs employés, tandis que les hôpitaux pourraient avoir besoin d'étendre les services de télémédecine, a-t-elle déclaré.

Aux Etats-Unis, 14 cas de virus ont été diagnostiqués, tous chez des personnes ayant récemment voyagé en Chine ou chez leurs proches. 39 autres résidents américains ont été infectés dans d'autres parties du monde avant d'être rapatriés et mis en quarantaine. Mais les responsables du CDC estiment que le nombre de cas pourrait bientôt augmenter étant donné sa propagation dans de nombreuses régions en dehors de Chine, notamment en Iran, Corée du Sud et Italie.

L'épidémie de coronavirus a désormais infecté plus de 80.000 personnes dans 34 pays, et a fait au moins 2.700 morts, dont la plupart en Chine.

L'OMS se prépare à une pandémie, mais la situation s'améliore en Chine

Lundi, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé pour la première fois le monde à se préparer à une "éventuelle pandémie". "Nous devons nous concentrer sur l'endiguement (de l'épidémie, ndlr), tout en faisant tout notre possible pour nous préparer à une éventuelle pandémie", a-t-il déclaré. Il a aussi jugé "très préoccupante (...) l'augmentation soudaine" de nouveaux cas en Italie, en Corée du Sud et en Iran.

L'épidémie semble en revanche marquer le pas en Chine, d'où le nouveau coronavirus a surgi fin décembre, et où 80.000 personnes ont été contaminées et 2.663 sont mortes, selon le dernier bilan établi mardi. Ainsi, les experts de la mission conjointe de l'OMS qui se sont rendus en Chine, notamment à Wuhan, épicentre de l'épidémie, ont constaté que l'épidémie du Covid-19 a atteint "un pic, suivi d'un plateau, entre le 23 janvier et le 2 février, et qu'elle n'a cessé de décliner depuis lors", a annoncé M. Ghebreyesus lors d'un point presse.

"Cela devrait donner aux pays l'espoir que ce virus peut être contenu", a-t-il insisté, saluant une fois de plus les mesures drastiques prises par la Chine, qui a confiné des dizaines de millions de personnes dans de nombreuses villes.

L'activité flanche et la confiance des consommateurs s'effrite aux Etats-Unis

Les statistiques macro-économiques du jour sont passées assez inaperçues mardi aux Etats-Unis. L'indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix américains de l'immobilier pour le mois de décembre 2019 est ressorti proche des attentes. L'indice 20-city des vingt principales zones métropolitaines a grimpé de 0,4%, ajusté des variations saisonnières et en comparaison du mois antérieur, contre +0,5% de consensus de place. Hors ajustements saisonniers, cet indicateur est ressorti stable par rapport au mois de novembre et en hausse de 2,9% en glissement annuel.

Par ailleurs, l'indice de la Federal Housing Finance Agency (FHFA) relatif à ces mêmes prix de l'immobilier, a augmenté de 0,6% - contre un consensus de +0,3% - par rapport au mois précédent, après un gain de +0,3% en novembre.

Par ailleurs, l'indice de confiance des consommateurs américains, mesuré par le Conference Board, a marqué le pas en février, ressortant à 130,7 contre 130,4 en janvier, alors que le consensus tablait sur une amélioration à 132,5.

Enfin, l'indice manufacturier régional de la Fed de Richmond a plongé à -2 en février contre +13 de consensus. L'indicateur s'effondre, puisqu'il était logé à +20 un mois auparavant. Il traduit une contraction de l'activité manufacturière dans la région considérée en février. Vendredi dernier, les marchés avaient été choqués par la contraction de l'indice PMI composite des Etats-Unis, tombé sous la barre des 50 (à 49,6) pour la première fois depuis octobre 2013 !

VALEURS A SUIVRE

HP Inc (+5,6%) ne semble plus frontalement opposé à un éventuel rapprochement avec Xerox (+4,5%), qui convoite le fabricant américain de PC depuis des mois. A l'occasion de la publication des comptes du 1er trimestre fiscal de HP Inc, le patron du groupe a entrouvert lundi soir la porte à Xerox, tout en imposant des conditions strictes. Le directeur général de HP, Enrique Lores, qui a pris ses fonctions en novembre dernier, a indiqué lundi lors d'un conférence téléphonique que HP "tend la main à Xerox pour explorer s'il est possible de créer une combinaison qui crée de la valeur pour les actionnaires de HP, et qui serait positive pour le plan stratégique et financier de HP".

Dans un entretien avec l'agence 'Reuters', M. Enrique a toutefois estimé qu'il y avait de nombreux obstacles à franchir avant d'envisager un possible rapprochement, et a répété qu'il considérait l'offre de Xerox "biaisée et irresponsable". Les problèmes sont liés à une combinaison de facteurs, a-t-il ajouté, à savoir "le prix (pas assez élevé : ndlr), la structure capitalistique et les estimations de synergies". Par ailleurs, HP a publié lundi soir un chiffre d'affaires de 14,62 milliards de dollars au 1er trimestre fiscal, en légère baisse de 0,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent, et conforme au consensus des analystes. Le bénéfice par action ajusté des éléments non récurrents, est ressorti très supérieur aux attentes, à 65 cents contre seulement 54 cents attendus. Le groupe a annoncé une forte hausse de son programme de rachat d'actions. Il passe de 5 Mds$ à 15 Mds$, ce qui constitue une façon de se protéger face à l'offensive de Xerox.

Intuit (-0,44%), le géant américain des solutions de gestion et de comptabilité, a annoncé l'acquisition du rival Credit Karma pour 7,1 milliards de dollars. Credit Karma est un site de finance personnelle dont les revenus ont progressé de 20% à environ un milliard de dollars en 2019. L'opération est composée de cash et d'actions. Ce deal, qui avait déjà fait l'objet de rumeurs de marché, est le plus important de l'histoire d'Intuit, connu pour ses solutions TurboTax et Quickbooks. Intuit a aussi publié pour son second trimestre fiscal un bénéfice par action de 1,16$, à comparer à un consensus de 1,03$ et en croissance de 16% en glissement annuel. Les revenus ont totalisé 1,7 Md$, contre 1,68 Md$ de consensus et 1,5 Md$ un an plus tôt. "En réunissant nos forces avec Credit Karma, nous pourrons créer un assistant financier personnalisé permettant aux consommateurs de trouver le bon produit financier", a résumé Sasan Goodarzi, CEO d'Intuit.

Mastercard (-6,6%) a prévenu que l'épidémie de coronavirus Covid-19 allait affecter ses revenus. Ainsi, selon les estimations du fournisseur de systèmes de paiement et retrait, le nouveau coronavirus devrait amputer de 2 à 3 points de pourcentage ses revenus du 1er trimestre fiscal, du fait de l'impact sur le tourisme et les voyages. Fin janvier, le groupe de Purchase disait anticiper des revenus annuels en croissance d'un peu plus de 10% ('low-teens') hors effets de change ou acquisitions. Le groupe estimait alors que la croissance du premier trimestre devrait être inférieure à la tendance annuelle d'environ 2 points de pourcentage, du fait des rabais et incentives. Dans les circonstances actuelles, Mastercard n'envisage plus qu'une croissance de 9 à 10% sur le premier trimestre, hors effets de change et de croissance externe.

United Airlines (-6,5%) saisit l'argument du coronavirus Covid-19 pour retirer sa guidance financière annuelle de revenus 2020. La compagnie aérienne américaine estime que l'épidémie actuelle de coronavirus est trop imprévisible pour établir de manière fiable des estimations et pour s'assurer que la guidance émise il y a deux mois soit encore accessible. United juge, dans une information à la Securities and Exchange Commission, que l'éventail des scénarios possibles est trop large pour fournir des indications sur les résultats à l'heure actuelle. Pour le seul premier trimestre, le transporteur aérien pense que les annulations de vols vers la Chine ne devraient en revanche pas affecter ses résultats, grâce aux économies faites notamment sur le carburant, ainsi que sur d'autres postes de dépenses. Ainsi, United table toujours sur un bpa ajusté du premier trimestre situé entre 75 cents et 1,25$. A plus long terme, la compagnie pense être dans une bonne position pour délivrer une croissance des résultats en 2021 et par la suite.

Boeing (-4,3%), le colosse américain de l'aéronautique, vient enfin d'enregistrer sa première commande de l'année ! La compagnie aérienne japonaise ANA Holdings va ainsi acquérir 15 appareils 787 Dreamliner supplémentaires, ce qui représente un prix catalogue de cinq milliards de dollars. La commande est assortie d'options sur cinq autres avions. Les appareils doivent remplacer des Boeing 777 actuellement en opération. La transaction porte sur 11 appareils 787 de la version 10 et 9 appareils 787-9 de Boeing, les entrées en service s'échelonnant entre 2022 et 2025. Le Japonais ANA était le premier à faire voler des 787 dans sa flotte, et devrait également être le premier à disposer d'une flotte de 787 de plus d'une centaine d'appareils.

Home Depot (-0,9%), le leader américain de la distribution de produits d'ameublement, a livré ce mardi des résultats supérieurs aux attentes de marché, confirmant au passage ses prévisions annuelles. La chaîne a ainsi réalisé, pour son quatrième trimestre fiscal clos début février 2020, des ventes en retrait de 3% en données consolidées à 25,6 milliards de dollars, en ligne avec les attentes, ainsi qu'une croissance à périmètre constant de 5,2% à comparer à un consensus de 4,8%. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 2,48 milliards de dollars soit 2,28$ par titre, contre 2,34 milliards de dollars et 2,09$ par action un an auparavant. Le consensus sur la période était logé à 2,1$ de bpa. Le groupe réitère sa guidance annuelle de revenus, tablant sur une croissance à comparable de 3,5 à 4%. Le bénéfice annuel devrait augmenter de 2% à 10,45$ par titre, estime le distributeur.

Expedia (-3%), voyagiste en ligne de Seattle exploitant notamment Expedia.com ou Hotels.com, va supprimer 3.000 postes dans le cadre d'un programme de réduction des coûts. 500 postes du siège social sont concernés. Ainsi, le groupe va réduire de 12% environ ses effectifs et supprimer certains projets, activités et équipes afin de se recentrer et d'affiner son organisation. Eric Hart, le directeur financier du groupe, estime pour sa part entre 30 et 40 millions de dollars l'impact sur les résultats d'Expedia de l'épidémie actuelle de coronavirus Covid-19. Barry Diller, président du conseil, ainsi que son vice-président Peter Kern, avaient annoncé précédemment un plan d'économies de 300-500 millions de dollars sur l'année 2020.

Toll Brothers, Salesforce.com et Virgin Galactic publient également ce jour leurs comptes trimestriels.