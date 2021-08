Clôture de Wall Street : nouveaux sommets pour finir une semaine de records

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York a terminé en légère hausse vendredi soir, une nouvelle fois de justesse, au terme d'une séance erratique. Les gains symboliques du Dow Jones (+0,04%) et du S&P 500 (+0,16%) permettent aux deux indices d'enchaîner de nouveaux records historiques. Les marchés ont donc résisté à l'annonce d'une forte dégradation du moral des ménages américains, au plus bas depuis dix ans.

Si les investisseurs relativisent toujours le risque d'inflation et misent sur un début du 'tapering' (allègement des achats obligataires de la Fed) en fin d'année ou au début de l'année prochaine, cette statistique a montré que les consommateurs ne sont, eux, pas insensibles à l'inflation ou aux risques sanitaires. Du côté des bonnes nouvelles, l'action Disney s'est distinguée grâce à de solides résultats.

Wall Street termine donc la semaine sur un bilan positif, les dernières séances ayant été rythmées par une série de records. La confiance des investisseurs dans la reprise économique a été renforcée par une saison de résultats d'entreprises solides, l'adoption d'un important plan d'investissement dans les infrastructures, et des données montrant que l'inflation pourrait augmenter à un rythme plus lent que prévu.

A la clôture de Wall Street, le Dow Jones a donc encore grapillé 0,04% pour terminer à 35.515 points, son quatrième record en quatre séances. Le S&P 500 a réalisé la même performance, en hausse de 0,16% à 4.468 points. Le Nasdaq a lui aussi terminé la semaine quasiment à l'équilibre (+0,04%) à 14.822 points.

Les consommateurs n'ont pas le moral

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois d'août 2021 est ressorti à 70,2 seulement, contre 81 de consensus de marché selon FactSet et 81,2 pour le mois de juillet. L'indicateur de confiance du Michigan ressort ainsi au plus bas niveau depuis 2011 !

Le dollar accuse le coup

La chute inattendue de l'indice de confiance du Michigan pèse sur le dollar, qui cède 0,52% face à un panier de devises de référence, au plus bas depuis vendredi dernier. L'euro en profite pour remonter à 1,1794 dollar et affiche désormais une performance hebdomadaire positive alors qu'il était tombé mercredi tout près de son plus bas niveau de l'année (1,1704).

La déception de l'enquête du Michigan a par ailleurs déclenché un repli marqué des rendements obligataires américains.

Pétrole en baisse

Pénalisé par les inquiétudes liées au variant Delta, soulignées jeudi par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le marché pétrolier recule pour la deuxième séance d'affilée. Le Brent de la mer du Nord lâche 1,6% à 70,16 dollars et le WTI perd 1,6% à 67,97 $.

Les valeurs

Walt Disney (+1%). Le titre a réduit ses gains après avoir démarré très fort la séance, dans la foulée de la publication de ses comptes trimestriels, marqués par une belle performance dans le streaming avec Disney+, mais aussi par la reprise des activités traditionnelles.

Airbnb (+1,1%). Pour le second trimestre fiscal, le groupe a pourtant dépassé les attentes de revenus et de profits. Néanmoins, la place de marché en ligne dédiée à l'hébergement fournit ses prévisions prudentes, avec la propagation du variant Delta du Covid-19. Le groupe de San Francisco a annoncé pour le second trimestre une valeur brute des réservations de 13,4 milliards de dollars, en vive augmentation de 37%... en comparaison des niveaux pré-pandémiques de 2019. Le groupe se félicite du rebond de l'activité de voyages, avec les vaccinations et la levée des restrictions. Néanmoins, le variant Delta préoccupe.

DoorDash (+3,6). Le spécialiste américain de la livraison de nourriture a annoncé des trimestriels robustes. Pour son second trimestre fiscal, le groupe a réalisé un Ebitda ajusté de 113 millions de dollars, contre un consensus FactSet de 63 millions.

Virgin Galactic trébuche encore de 2,2% à Wall Street. Richard Branson incite à la prudence, puisqu'il vient de vendre une participation d'un montant voisin de 300 millions de dollars au capital du groupe, ce qui représente environ 4% des parts. Le milliardaire britannique reste le plus important actionnaire du groupe de tourisme spatial avec 18% du capital.

ContextLogic, l'opérateur de la plateforme de commerce électronique Wish, plonge de 20% à Wall Street. Le groupe californien a annoncé une baisse de ses revenus et une perte plus importante, l'engagement des utilisateurs diminuant par ailleurs et les téléchargements de l'application diminuant (-13% séquentiellement et -15% pour le temps moyen passé sur la plateforme).

Pfizer (+2,6%) / Moderna (-0,4%). La FDA a modifié les autorisations d'utilisation d'urgence (EUA) pour le vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 (Comirnaty) et celui de Moderna (ARNm-1273), pour permettre l'utilisation d'une dose supplémentaire chez certains individus immunodéprimés, en particulier, les receveurs d'une greffe d'organe solide ou ceux diagnostiqués comme ayant un niveau équivalent d'immunodépression.