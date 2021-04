Clôture de Wall Street : nouveaux sommets !

(Boursier.com) — Au plus haut historique, le Dow Jones a encore gagné 0,48% à 34.200 points en clôture, tandis que l'indice large S&P 500 a pris 0,36% à 4.185 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, avance de 0,10% à 14.052 pts. Le sentiment de marché reste dominé par l'optimisme sur la reprise économique grâce aux progrès des campagnes de vaccination et s'appuie sur une série d'indicateurs américains et chinois encourageants : après la vague d'indicateurs solides publiés jeudi aux Etats-Unis, la Chine a fait état d'une croissance historique de 18,3% sur un an au premier trimestre (expliquée en partie par une base de comparaison très favorable).

Les indicateurs macro du jour continuent à refléter un fort rebond de la première économie mondiale, avec notamment de solides données dans le secteur de la construction en mars. Les mises en chantier de logements ont en effet bondi de 19,4% à 1,74 million d'unités en mars, contre un consensus de 1,61 million et un niveau de 1,457 million rapporté un mois avant. Il s'agit de la plus forte hausse depuis juillet 2020. Selon les données gouvernementales, les permis de construire se sont de leur côté établis à 1,766 million, contre 1,75 million de consensus et 1,72 million un mois auparavant.

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois est de son côté ressorti à 86,5 en avril, contre un consensus de marché de 89 et un niveau antérieur de 84,9 (lecture finale de mars). L'indice relatif aux conditions actuelles grimpe de 93 à 97,2 et celui relatif aux attentes reste inchangé à 79,7.

Les publications d'entreprises participent également à la bonne tenue des indices, même si le secteur bancaire est plus discuté ce vendredi. Morgan Stanley est venu gonfler la liste des solides trimestriels de la part des établissements de Wall Street, même si les opérateurs retiennent aussi la perte de plus de 900 M$ liée à l'affaire Archegos Capital...

Chez les industriels, Alcoa a présenté de robustes trimestriels hier soir. Plus de 90 entreprises du S&P500 seront sur le pont la semaine prochaine.

Après une légère remontée en matinée, le taux des Treasuries à dix ans évolue peu, autour des 1,58%. Assez paradoxalement, les bons indicateurs économiques semblent avoir été ignorés par le marché. Un mouvement que des analystes expliquent par des facteurs techniques et des achats d'investisseurs japonais.

Du côté des cryptos, le Bitcoin recule à environ 61.990$, notamment affecté par la décision de la Banque centrale de Turquie d'interdire l'utilisation des cryptomonnaies pour régler des achats, en raison de risques de dommages "irréparables"... Les cours du brut consolident légèrement à 66,70$ le brent après de copieux gains enregistrés sur la semaine, portés par l'optimisme croissant pour la demande de brut après le relèvement des prévisions de l'Opep et de l'Agence internationale de l'énergie. Dans ce contexte, le dollar ne parvient pas à rebondir, quasiment stable face à l'euro autour des 1,1985$ pour un euro.

Les valeurs

* Alcoa (+8,5%) a réalisé un excellent premier trimestre, le meilleur depuis 2018. Sur la période, le troisième producteur mondial d'aluminium a enregistré un profit net de 175 millions de dollars ou 93 cents par titre contre 80 M$ et 43 cents par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a atteint 2,8 Mds$ contre 2,38 Mds$ un an auparavant et 2,65 Mds$ de consensus. Le bpa ajusté s'établit à 79 cents contre 46 cents de consensus. L'Ebitda ajusté s'est amélioré de 200 M$ sur un an à 531 M$. "Nous avons excellé de la ligne supérieure à la ligne inférieure, en contrôlant les coûts de production et en tirant profit de l'amélioration de la demande et de la hausse des prix de l'alumine et de l'aluminium", a déclaré le patron d'Alcoa, Roy Harvey. Alcoa s'attend à une année 2021 solide grâce à la poursuite de la reprise économique et à l'augmentation de la demande d'aluminium sur tous les marchés finaux.

* JP Morgan (+0,7%) profite aussi de la faiblesse des taux. Même si cet environnement de taux bas pénalise une partie de son activité, la banque, qui vient de publier des résultats historiques au premier trimestre, a pu renforcer ses fonds propres hier en émettant 13 milliards de dollars d'obligations. Tout simplement la plus importante levée de dette réalisée par une banque à Wall Street. Selon les données de 'Bloomberg', le carnet d'ordres a atteint environ 26 milliards de dollars, signe de la forte demande pour l'opération. "Les banques seront toujours de gros émetteurs, ce qui donne un certain opportunisme pour exploiter les marchés, surtout lorsque le financement est encore si bon marché", souligne Jesse Rosenthal, analyste principal chez CreditSights. Avec cette émission, JP Morgan a désormais levé 22 milliards de dollars sur le marché obligataire cette année, plus que toute autre grande banque américaine.

* Alphabet (-0,1%). La Cour fédérale australienne a jugé que Google avait trompé des consommateurs sur la collecte de données personnelles via des terminaux mobiles utilisant le système d'exploitation Android, ce qui expose le groupe à des sanctions financières.

* Morgan Stanley (-2,7%) a dévoilé des comptes trimestriels en forte hausse et supérieurs aux attentes des analystes. Sur les trois premiers mois de l'année, la banque new-yorkaise a réalisé un profit net de 4,1 milliards de dollars, soit 2,19 dollars par action, contre un bénéfice net de 1,7 Md$ ou 1,01 dollar par titre pour la même période de l'année précédente. Le bpa ajusté s'établit à 2,22$ contre 1,68$ de consensus. Les revenus nets ont bondi de 65% à 15,7 milliards de dollars contre 13,95 Mds$ attendus, avec des recettes tirées du trading actions de 2,88 Mds$ (2,6 Mds$ de consensus) et des revenus issus du trading obligataire de 2,97 Mds$ (2,19 Mds$ de consensus).

James P. Gorman, patron de MS, a déclaré : " La société a enregistré des résultats records. La banque d'investissement intégrée continue de prospérer. Nous avons conclu l'acquisition d'Eaton Vance, qui porte les actifs sous gestion à plus de 1.400 milliards de dollars. La gestion de patrimoine a enregistré des flux record de 105 milliards de dollars. La société est très bien positionnée pour la croissance dans les années à venir". Le ratio CET1 ressort à 16,8% à la fin du trimestre. Par ailleurs, si l'établissement n'a pas nommé le client en question, il ne fait guère de doute quant au fait que la perte de 911 M$ liée à un évènement de crédit est en lien avec l'effondrement d'Archegos Capital.

* Bank of New York Mellon (-4%) bat le consensus mais voit ses bénéfices décliner au premier trimestre, pénalisés par la faiblesse des taux d'intérêt... Sur la période, l'établissement financier enregistre un profit de 858 millions de dollars, soit 97 cents par titre, contre un profit de 944 M$ ou 1,05$ par action un an plus tôt. Les revenus ont reculé de 5% à 3,92 Mds$. Le consensus tablait respectivement sur un bpa de 87 cents pour des recettes de 3,85 Mds$. Les actifs sous gestion ont augmenté de 23% à 2.210 Mds$. Le ratio CET1 ressort à 12,6% contre 11,3% un an plus tôt et 12,5% attendu.