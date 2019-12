Clôture de Wall Street : nouveaux records, un accord commercial enfin en vue

Clôture de Wall Street : nouveaux records, un accord commercial enfin en vue









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York a progressé jeudi, le S&P 500 et le Nasdaq terminant sur de nouveaux records, après des informations de presse faisant état d'un accord commercial de principe entre les Etats-Unis et la Chine. Les nouveaux droits de douane américains prévus dimanche seraient ainsi reportés et les taxes existantes seraient réduites. L'accord attend encore le feu vert de Donald Trump, et une annonce officielle pourrait intervenir plus tard dans la nuit, selon des sources proches du dossier.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,79% à 28.132 points, tout près de son record du 27 novembre (28.164 pts), tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,86% à 3.168 pts, un nouveau record. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a progressé de 0,73% à 8.717 pts, terminant lui aussi sur un nouveau sommet historique.

Sur le marché des changes, le dollar a profité des spéculations sur un accord USA-Chine. L'indice du dollar, qui mesure son évolution face à un panier de 6 grandes devises, a progressé de 0,25% à 97,28 points. L'euro a cédé 0,02% à 1,1126$ après le statu quo de la BCE sur ses taux et le premier discours de Christine Lagarde en tant que présidente de la banque centrale européenne. La livre sterling perd 0,23% à 1,3165$ dans l'attente des résultats des législatives au Royaume-Uni, prévus à partir de 23h00 heure française. Le Premier ministre britannique Boris Johnson espère que le parti conservateur lui donnera la majorité absolue, afin de mener à bien le Brexit au 31 janvier 2020.

Sur les marchés obligataires américains, les taux se sont nettement tendus, anticipant un accord commercial favorable à la croissance : le rendement du T-Bond à 10 ans a rebondi de 10 points de base à 1,90%. En Europe, le rendement du Bund à 10 ans a gagné 5 points de base à -0,27%.

Un accord de principe conclu entre les Etats-Unis et la Chine

Après des mois de négociations difficiles, les Etats-Unis et la Chine seraient enfin parvenus à un accord de principe sur le plan commercial, selon des sources citées jeudi soir par la presse anglo-saxonne.

Selon ces sources, citées par 'Reuters' et 'Bloomberg', les négociateurs américains ont proposé à leurs interlocuteurs chinois une réduction allant jusqu'à 50% des droits de douane déjà en vigueur sur 375 milliards de dollars (337 milliards d'euros) de produits d'importation. En outre, les droits de douane qui devaient s'appliquer à partir de dimanche 15 décembre à 160 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires ont été reportés.

Selon des sources citées par 'Bloomberg', l'accord doit encore être approuvé par Donald Trump, et une annonce à ce sujet devrait intervenir avant la fin de la journée aux Etats-Unis. Les termes de l'accord (dont les détails restent à venir) ont été finalisés, mais la version officielle du texte n'a pas encore été juridiquement validée, selon ces sources.

Jeudi matin, le président américain avait déjà mis la puce à l'oreille des marchés financiers en annonçant via twitter que "nous sommes TRÈS proches d'un GRAND ACCORD avec la Chine. Ils le veulent, et nous aussi !" a insisté Donald Trump.

Getting VERY BIG DEAL China. They it, we! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Du côté de Pékin, le ton était aussi à l'optimisme prudent. Gao Feng, porte-parole du ministère chinois du Commerce, a assuré jeudi que "les équipes économiques et commerciales des deux parties mainten(aient) une communication étroite".

Après 18 mois de guerre commerciale, Washington et Pékin avait conclu le 11 octobre dernier les grandes lignes de cet accord commercial partiel, dit de 'Phase 1', qui est depuis deux mois l'objet de tractations laborieuses. En échange d'un répit sur le front des droits de douane, les Etats-Unis réclament notamment une augmentation des achats de produits agricoles par la Chine, ainsi que des accords sur la propriété intellectuelle et les services financiers.

Vers un statu quo de la Fed jusqu'à la fin 2020

Par ailleurs, les marchés ont apprécié le ton de la Réserve fédérale américaine, mercredi, qui a maintenu comme prévu le statu quo sur ses taux directeurs, mais a en outre laissé entendre que la pause actuelle se prolongerait pendant toute l'année 2020.

Si les membres de la banque centrale américaine ne prévoient plus de baisses de taux, ils n'envisagent pas non plus de les relever avant au moins un an, selon leurs nouvelles projections. Le président de la Fed, Jerome Powell, a estimé dans sa conférence de presse que la politique actuelle était "assez accommodante" et qu'elle était "appropriée" pour un long moment. Seule une hausse forte et prolongée de l'inflation au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed pourrait amener l'institution à relever ses taux l'an prochain, a-t-il ajouté.

Les perspectives de croissance sont "favorables" et le niveau bas des taux soutient ces perspectives, a ajouté le patron de la Fed. La Réserve fédérale a donc fait un portrait un peu plus positif que prévu de l'économie américaine, dont le "marché du travail reste solide et (...) l'activité économique croît à un rythme modéré", même si l'investissement des entreprises et les exportations restent ralenties. Jerome Powell a en outre souligné que si les incertitudes actuelles sur la politique commerciale étaient levées, l'économie américaine en bénéficierait.

Le pétrole repart en hausse, l'inflation US reste sage en novembre

Le pétrole a profité jeudi des annonces de la Fed, ainsi que des espoirs d'un accord commercial, qui contribuerait à accroître la demande mondiale de pétrole. Le cours du baril de brut léger américain (WTI) a gagné jeudi 0,8% à 59,25$ sur le Nymex (contrat à terme de janvier), tandis que le Brent de la mer du Nord a pris 0,75% à 64,20$ pour le contrat à terme de février. La veille, les indices avaient fléchi après l'annonce surprise d'une hausse des stocks hebdomadaires de pétrole au Etats-Unis (+0,8 million de barils alors qu'une baisse de 2,7 mb était attendue).

Les cours restent fondamentalement soutenus depuis vendredi par le nouvel accord de l'Opep+, qui a décidé d'une réduction supplémentaire de sa production de 500.000 barils par jour jusqu'en mars 2020.

Les indicateurs macro-économiques du jour aux Etats-Unis n'ont pas remis en cause le scénario de croissance modérée sur lequel table la Fed. Cependant, sur le front de l'emploi, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont déçu, en ressortant nettement supérieures aux attentes, à 252.000, contre seulement 213.000 de consensus. Cette statistique hebdomadaire est toutefois à relativiser, après les très bons chiffres de l'emploi en novembre publiés vendredi dernier (266.000 créations d'emplois contre 180.000 attendues).

Par ailleurs, l'indice des prix à la production (PPI) est resté stable sur un mois en novembre, contre +0,2% attendu par le consensus. Sur un an, il progresse de 1,1% (et de 1,3% hors alimentation et énergie). Publié mercredi, l'indice des prix à la consommation (CPI) était de son côté ressorti en progression de 0,3%, un peu plus qu'attendu par le consensus des économistes (+0,2%). Sur un an, le CPI a crû de 2,1% (+2,3% hors alimentation et énergie). Ces chiffres restent proches de l'objectif de 2% de la Réserve fédérale et ne traduisent pas de tension inflationniste particulière.

VALEURS A SUIVRE

Delta Air Lines (+2,9%). La compagnie aérienne, qui organise une journée investisseurs à son siège d'Atlanta, table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 6,75$ et 7,75$ en 2020, là où le consensus était jusqu'ici positionné à 7,06$. Les revenus sont attendus en hausse de 4 à 6%. Les free cash-flow devraient atteindre 4 milliards de dollars tandis que 70% de ce montant sera redistribué aux actionnaires via des dividendes et des rachats de titres.

Le partenaire d'Air France KLM continue par ailleurs à anticiper une hausse des coûts unitaires hors carburant comprise entre 2 et 3% et note que l'incertitude concernant le retour en service du Boeing 737 Max va peser sur les capacités, la tarification et les coûts.

Boeing (-1%). L'Administration chinoise CAAC de l'aviation civile s'est inquiété de la fiabilité des évolutions apportées par Boeing à son fameux 737 MAX, sans fournir d'indications concernant une possible remise en service. Mercredi, le patron de la FAA, l'autorité américain de l'aviation, avait déclaré que la certification du B-737 MAX modifié n'interviendrait pas avant 2020, et non en décembre comme l'espérait Boeing.

Par ailleurs, Southwest Airlines (+0,92%) a indiqué jeudi avoir conclu un accord avec Boeing concernant le dédommagement pour avoir dû clouer au sol sa flotte de B-737 MAX. La compagnie aérienne a obtenu environ 125 millions de dollars et partagera cette somme entre la société et les employés affectés par la mesure d'interdiction de vol.

L'action Facebook a perdu 2,72%, après la publication d'un article du 'Wall Street Journal' évoquant de possibles mesures anti-trust contre le réseau social. Selon des sources citées par le quotidien américain, l'Agence fédérale de régulation du commerce (FTC) pourrait interdire à Facebook de renforcer l'interopérabilité entre ses différents services, dont les réseaux Facebook et Instagram, et les messageries Messenger et WhatsApp. Les différentes plateformes de Facebook revendiquent plus de 2,5 milliards d'utilisateurs dans le monde.

Twitter (-0,8%), le réseau social média, désire constituer un groupe de chercheurs indépendants en charge de la création d'un système standardisé et ouvert sur la modération de contenus dans les réseaux sociaux.

Lululemon Athletica (-3,7%) table sur un bénéfice trimestriel très inférieur au consensus. Le spécialiste des vêtements de yoga peine, après avoir investi lourdement dans de nouveaux lancements.

Ciena (+20%), concepteur d'équipements de réseaux et de logiciels, a annoncé pour le quatrième trimestre fiscal un bénéfice de 80 M$ et 51 cents par titre, contre 64 M$ un an avant. Le bpa ajusté a représenté 58 cents, contre 63 cents de consensus. Les revenus sont ressortis à 968 millions de dollars, contre 899 M$ l'an dernier et 964 M$ de consensus.

Bill.com a flambé de plus de 60% pour son introduction en Bourse, à 35,50$. L'éditeur de logiciel de "cloud computing" a bénéficié d'une forte demande, ce qui lui a permis de fixer son prix d'introduction à 22$, au-dessus du haut de la fourchette indicative (19$ à 21$). Bill.com développe des logiciels permettant d'automatiser des tâches financières, dont les comptes payables aux fournisseurs et la facturation des clients.

General Electric a bondi de 4,3% après une note de la banque UBS, qui a relevé sa recommandation de "conserver" à "achat" avec un objectif de cours remonté de 11,5$ à 14$ par action.

Starbucks (+1,8%) profite aussi d'une recommandation de broker. JP Morgan est ainsi passé de neutre à surpondérer sur le titre de la chaîne de cafés branchés.

Fiat Chrysler (+2,6%), en cours de rapprochement avec le français PSA Groupe (+2,3%) vient de conclure un accord sur de nouveaux contrats de travail de 4 ans avec les syndicats, à l'issue de longues négociations à Detroit.

Disney (+0,1%). L'appli Disney+, le nouveau service de vidéo à la demande du géant des loisirs a été téléchargée 22 millions de fois sur des équipements mobiles, selon le cabinet Apptopia, ce qui devrait représenter le meilleur démarrage jamais enregistré pour une appli de ce type.

Enfin, Costco Wholesale (+0,7%) et Adobe (+0,7%) publieront leurs derniers comptes trimestriels ce jeudi soir après la clôture.